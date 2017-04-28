Український бізнес не планує — і втрачає

Бизнес-ритмы в Украине подчиняются календарю праздников и отпусков, и порой, планируя мероприятия на весну, мы думаем, прежде всего, не о запросе рынка, а о том, как успеть поработать между пасхальными и майскими или между майскими.

Такие мелочи требуют планирования, а мы к нему еще не привыкли. Попробуем разобраться зачем нам "план" и как зарабатывать с ним больше.

В нашем обществе существует довольно заметная тенденция к негативному отношению к процессу планирования или составления какого-либо плана, особенно в бизнес-среде.

Довольно часто от предпринимателей и менеджеров можно услышать фразы из серии: "Какой смысл что-либо планировать в нашей стране/с нашим курсом/с нашей экономикой", или же если предприятие имеет стабильный коммерческий успех — фразу: "Нам не нужно ничего планировать, у нас и так все хорошо".

Иногда нежелание составлять план или недоверие к его эффективности превращается в тезис "Нужно работать, а не планировать", и речь сейчас идет не только о небольших компаниях-однодневках: недавно мое внимание привлекла реклама довольно большой компании, в которой было сказана фраза "У нас никогда не было бизнес-плана".

Но лично я всегда был приверженцем того, что планирование — один из важнейших процессов в работе любого предприятия. И после посещения лекции Михаила Колесника в Центре усовершенствования закупок я решил поделиться вдохновением и поговорить о том, почему в Украине можно и даже нужно планировать.

Основой работы любого предприятия является планирование его бюджета — это позволяет в принципе определить возможности, мощности предприятия и оценить необходимый уровень реализации производимых товаров и услуг для того, чтобы выйти на уровень окупаемости.

Предприятие, которое не рассчитывает свой бюджет подобно человеку, идущему над пропастью с завязанными глазами: он не знает ни сколько шагов ему нужно сделать до безопасного места, ни какой запас расстояния от пропасти у него есть.

Целью же работы любого предприятия является создание добавленной стоимости, которую простыми словами можно объяснить как дополнительную ценность и конкурентность продукта в результате работы компании.

Цепочка производства этой добавленной стоимости состоит из многих частей, начиная с закупки необходимого сырья/оборудования/услуг, и заканчивая реализацией этого продукта.

Поскольку все процессы этой цепочки взаимосвязаны, меняя одну из них, руководство компании автоматически привносит изменения во всю цепь, увеличивая или уменьшая ее эффективность.

Тем не менее, каждый из отдельных элементов этой цепи имеет свою специфику, и она требует создания отдельного бюджета, который хоть и неразрывно связан с бюджетами других звений, но прежде всего определяет возможности и ограничения конкретного процесса.

Классическое планирование бюджета компании подразумевает, что центральное место в планировании играет именно бюджет продаж. В условиях рыночной экономики и постоянной конкуренции, предприятие должно ориентироваться на спрос, который определяет, сколько товаров и услуг компания сможет продать.

Исходя из этого показателя, определяется и объем производства, и объемы закупок, и другие процессы предприятия.

Например, если завод по производству троллейбусов, оценивая рынок, понимает, что не сможет продать более 50 троллейбусов в этом году, будет планировать свой бюджет таким образом, чтобы обеспечить производство именно 50 троллейбусов, включая закупки необходимого количества сырья и компонентов.

Однако, существуют и другие схемы планирования бюджета, где центральную роль играют уже не продажи, а производственная мощность. Такое возможно в том случае, если товар или услуга, производимая предприятием, имеет неограниченный спрос, и ограничение компании состоит лишь в том, сколько этих товаров или услуг она сможет поставить в принципе.

Жизненный пример такой схемы привел в своей лекции Михаил Колесник — руководство одного элеватора честно призналось, что бюджет предприятия строится "от элеватора", так как этот самый элеватор загружен 24 часа в сутки 365 дней в году, и темп работы предприятия ограничивается лишь производственной мощностью.

Так в чем же преимущество планирования, и зачем оно необходимо предприятию, которое и так имеет неограниченный спрос?

Возвращаясь к нашим примерам, в первом случае, все довольно просто: имея спрос лишь на 50 троллейбусов, компания в теории может изготовить и большее количество в этом году, но это потянет за собой трату ресурсов и средств.

В случае, если это предприятие производит не только троллейбусы, это может привести к весьма плачевным результатам, если в следующем году спросом будут пользоваться не уже изготовленные машины, а, например, автобусы, и предприятие окажется в состоянии старухи у разбитого корыта, с ненужной никому продукцией и недостатком средств для производства новой.

Но даже если спрос не иссякнет в будущем, намного рациональнее и эффективнее будет планировать свою деятельность исходя из актуального спроса — это поможет сэкономить средства, более грамотно перераспределить производственные ресурсы и не тратиться на дополнительные расходы по содержанию уже готового продукта в течении долгого времени.

В случае с элеватором, где спрос условно неограничен, планирование должно строится вокруг других факторов — необходимость ремонтов, закупка необходимых компонентов, ведь в случае поломки оборудования каждый день простоя элеватора будет означать убыток для предприятия.

Таким образом, каким бы ни было предприятие, чем бы оно не занималось и какой бы ни была его схема производства добавленной стоимости, планирование остается важнейшим этапом для его работы.

Зачастую многие предприятия отказываются от планирования, потому что этот процесс требует немалых усилий, а результат далеко не всегда соответствует расчетам.

Однако современные методики прогнозирования постоянно совершенствуются: например, прогноз погоды в наши дни ошибается намного реже, чем даже 20-30 лет назад за счет того, что появились новые методы и технологии прогнозирования.

Но и небольшие предприятия, лишенные возможности использовать такие механизмы могут спрогнозировать хотя бы минимальные параметры, влияющие на их работу. Например, магазин одежды может оценить тот же метеорологический прогноз, чтобы понять, какая одежда будет востребована в скором времени, а также проследить за последними тенденциями моды или проанализировать выбор покупателей за прошлый сезон.

Однако вопрос о том, как все-таки можно составить надежный план в условиях экономической нестабильности остается открытым. Тут на помощь приходит известная цитата президента США Дуайта Эйзенхауэра: "План — ничто, планирование — все".

Смысл довольно запутанной игры слов становится более понятным в полной формулировке известного высказывания, которое звучит так: "План — ничто, планирование — все. Любой план устаревает в тот момент, когда вы завершили его разработку. Но в процессе планирования вы и ваши подчиненные приобретаете один взгляд на ситуацию и критерии принятия решения, следовательно в момент неожиданности они выберут правильное решение".

Этой фразой американский президент хотел подчеркнуть, что ключевую роль в успехе любого мероприятия играет даже не составленный четкий план, а сам процесс планирования.

Ничто и никогда не идет по плану, особенно если речь идет о масштабных явлениях, однако разработав несколько стратегий, компания получает возможность приспосабливаться к изменениям рынка и сохранять свою внутреннюю стабильность.

Цель планирования состоит не в точном прогнозе продаж или закупок, а в разработке плана действий для оптимистичного, реалистичного и пессимистичного сценария.

Задавая прогноз на основе лишь одного параметра, вся сложная аналитическая работа идет насмарку, если этот параметр не оправдывается, и например, продажи идут не так быстро, как вы рассчитывали. И такой подход к планированию делает его не только возможным, но и необходимым в условиях экономической нестабильности.

Жизнь полна неожиданностей, хороших или плохих, и мы не можем быть готовы ко всем из них. Но это не значит, что предсказать будущее, хотя бы отчасти, невозможно.

Даже ценой небольших усилий можно спланировать свои действия в зависимости от различного развития экономики, изменения курса валют или роста спроса на свой продукт. И возможно, что именно этот запас гибкости поможет спасти предприятие от гибели или же наоборот вынести его на волну успеха.