Чому споживачам вигідно купувати "білу" електроніку

Недавно Кабмін ухвалив постанову, яка затверджує перелік груп складних побутових товарів, для продажу яких необхідно використовувати касові апарати.

Противники такого нововведення стверджують, що це нібито призведе до подорожчання техніки і закриття низки інтернет-магазинів.

Мені б хотілося розвіяти такі побоювання і навести аргументи щодо того, чому українцям вигідно купувати легально ввезену техніку з фіскальним чеком.

Перш за все, представники законослухняного бізнесу при торгівлі побутовою технікою та електронікою уже давно використовують касові апарати, тож введення цієї норми не призведе до зростання вартості їх продукції.

Більше того, обов'язкове використання касових апаратів позитивно вплине на зростання частки офіційного ринку, а відтак — і на зменшення вартості продукції.

Давно доведено, що собівартість одиниці товару напряму залежить від обсягу ринку. У вартість мобільного телефона, планшета чи холодильника закладаються витрати на адаптацію товару до вимог законодавства тієї чи іншої країни, зокрема, проведення випробувань, переклад документації, нанесення маркування.

Саме тому у Польщі, яка має більший обсяг ринку, собівартість техніки нижча. До того ж, за даними компаній-членів нашого комітету, обсяги продажів електроніки в сусідніх країнах значно перевищують споживчі можливості цих ринків.

Тобто великий обсяг ринку, а отже, нижча вартість одиниці продукції в тій чи іншій країні обумовлюється також тим, що значна частина таких товарів пізніше буде нелегально ввезена та реалізована в сусідній Україні.

Я переконана, що впровадження касових апаратів сприятиме зниженню кількості нелегального імпорту до України, збільшенню обсягу офіційного ринку та, в перспективі, зменшенню вартості одиниці продукції для споживача.

Норма щодо застосування касових апаратів дозволяє працювати всім суб'єктам господарювання, які згодні діяти в законодавчому полі та чесно вести бізнес.

Більше того, в країнах ЄС касові апарати використовуються в усіх сферах господарської діяльності, що є передумовою детінізацїї економіки, сплати податків, запорукою високих пенсій, соціальної захищеності та розвитку інфраструктури.

Вважаю, що законодавча норма стосовно використання касових апаратів надзвичайно корисна, особливо коли йдеться про продаж складних побутових товарів, для яких важливі гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Недавно під час круглого столу, присвяченого легалізації ринку електротехніки, в. о. заступника Держпродспоживслужби Лілія Стиренко наводила невтішну статистику щодо захисту прав споживачів у разі купівлі техніки в інтернет-магазинах без фіскального чека.

За її словами, у 2016 році до них надійшло понад 5 тис скарг від споживачів, які придбали складну побутову техніку. З них служба змогла допомогти 60% споживачів, а 40% скарг залишилися без розгляду. Водночас відсоток розглянутих скарг на покупки, зроблені в інтернет-магазинах, становить лише 1%.

Така невтішна статистика пояснюється просто: споживачі не мали розрахункового документа або він був складений неправильно. Через це було неможливо довести факт купівлі товару та притягнути продавця до відповідальності.

Враховуючи такі дані, можна стверджувати, що споживачі у першу чергу зацікавлені купувати техніку та електроніку з фіскальним чеком. Більше того, покупці контрабандної продукції ризикують отримати не призначений для українського ринку товар, що може зашкодити їх здоров'я та життю.

Наприклад, товар може працювати на заборонених в Україні радіочастотах, не відповідати стандартам з електромагнітної сумісності чи безпеки обладнання. Покупці такого товару ризикують не лише не отримати безкоштовне гарантійне обслуговування, а й зіткнутися з неможливістю відремонтувати товар в Україні.

Навіть за офіційною статистикою рівень тіньової економіки в Україні у 2016 році становив 35%. Водночас кількість нелегально ввезеної техніки та електроніки коливається від 15% до 60% у різних категоріях обладнання. Усе це — несплачені податки та відсутність достатнього фінансування освіти, науки, медицини.

Звісно, однією постановою уряду навряд чи можна вирішити проблему тіньової економіки чи подолати корупцію на митниці. У той же час, наполягаючи на видачі чека при купівлі побутової техніки, громадяни не лише отримають якісний товар, а й зроблять внесок у боротьбу з корупцією та ухиленням від сплати податків.

Саме тому Європейська бізнес-асоціація підтримувала ухвалення цієї постанови.

Як громадянин і споживач вважаю, що чесний бізнес, організації із захисту прав споживачів та активні громадяни повинні об'єднати свої зусилля задля розробки та ухвалення законодавчих ініціатив, спрямованих на створення рівних конкурентних умов ведення бізнесу, ліквідацію корупції та боротьбу з контрабандою.