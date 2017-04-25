Совок кермує: держрегулювання автобусних перевезень пора скасовувати

Делюсь с вами свежей потрясающей историей.

Одна из тех историй о том, как советское наследие стоит нашей экономике миллиарды и миллиарды. Спустя столько лет после развала Совка, черт возьми.

Сразу оговорюсь: у истории возможен хэппи-энд, но он зависит в том числе от нас.

Как вы считаете, кто определяет, сколько автобусов должно ездить между американскими городами? Правильно, рынок.

Американский бизнесмен изучает пассажиропоток, конкурентов, прочие факторы и определяет, сколько автобусов он ставит на маршрут. Роль американского государства заключается в том, чтобы регулировать безопасность движения.

Теперь посмотрим на Украину. В нашей несчастной стране междугородние автобусные перевозки — предмет страстного регулирования и, как вы уже догадались, вопиющей коррупции.

Вместо того, чтобы довериться рынку, наше государство создало кучу госорганов, которые решают, сколько автобусов должно ходить, скажем, между Киевом и Житомиром. Если решено, например, что это десять рейсов, то одиннадцатый рейс на этом маршруте будет нелегальным, каким бы высоким ни был спрос.

Впрочем, как и наоборот: каким бы низким ни был спрос, автобусы должны ходить. Хоть порожняком. В итоге государство организовывает конкурсы, часто с какими-то мутными условиями, которые выигрывают какие-то мутные компании.

Обычно перевозчики, которые получают право на выгодные маршруты, получают "в довесок" невыгодные маршруты между мелкими населенными пунктами — так наше государство выполняет свою социальную функцию.

Здесь, правда, не понятно, почему бы не делать, как в других странах, и просто не нанимать на эти невыгодные маршруты перевозчиков без таких сложных схем…

Что наша страна получила в итоге? Объем рынка оценивается десятками миллиардов гривень в год, и более 60% этого рынка работает в тени.

Легальные перевозчики заносят деньги чиновникам, распределяющим маршруты, нелегальные — прокурорам и полицейским. Вместо того, чтобы спокойно платить налоги и инвестировать в комфорт и безопасность своего транспорта…

Я вам обещал хэппи-энд. Его еще нет, но он может быть.

В 2016 году наши друзья из BRDO вместе с Министерством транспорта начали работу по дерегуляции этой жести. Была проведена огромная работа со всеми органами власти… И вот, когда пакет документов должен был получить финальную подпись в секретариате, он неожиданно снимается!

Оказывается, в последний момент в вопрос вмешался один влиятельный мэр (не будем его называть, чтобы никого не подставить). В итоге документ отложили, и теперь BRDO выезжает в этот город, чтобы договориться с этим мэром.

Почему мэр против? Он искренне верит, что плановая экономика лучше рынка, или там есть какие-то скрытые интересы? Во второе мы верить не хотим и надеемся, что переговоры с ним пройдут успешно.

Успех этих переговоров в том числе зависит от вашего внимания к этому посту. Поделитесь, пожалуйста, этой историей, чтобы Совка в нашей стране стало чуточку меньше.

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