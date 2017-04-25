Всі розділи
Укр / Рус
Совок кермує: держрегулювання автобусних перевезень пора скасовувати

Совок кермує: держрегулювання автобусних перевезень пора скасовувати

Замість того, щоб довіритися ринку, держава створила купу органів, які вирішують, скільки автобусів повинно ходити між Києвом і Житомиром. (Рос.)
Вівторок, 25 квітня 2017, 14:15
Дмитро Дубілет
керівник проекту iGov

Делюсь с вами свежей потрясающей историей.

Одна из тех историй о том, как советское наследие стоит нашей экономике миллиарды и миллиарды. Спустя столько лет после развала Совка, черт возьми.

Сразу оговорюсь: у истории возможен хэппи-энд, но он зависит в том числе от нас.

Как вы считаете, кто определяет, сколько автобусов должно ездить между американскими городами? Правильно, рынок.

Американский бизнесмен изучает пассажиропоток, конкурентов, прочие факторы и определяет, сколько автобусов он ставит на маршрут. Роль американского государства заключается в том, чтобы регулировать безопасность движения.

Теперь посмотрим на Украину. В нашей несчастной стране междугородние автобусные перевозки — предмет страстного регулирования и, как вы уже догадались, вопиющей коррупции.

Вместо того, чтобы довериться рынку, наше государство создало кучу госорганов, которые решают, сколько автобусов должно ходить, скажем, между Киевом и Житомиром. Если решено, например, что это десять рейсов, то одиннадцатый рейс на этом маршруте будет нелегальным, каким бы высоким ни был спрос.

Впрочем, как и наоборот: каким бы низким ни был спрос, автобусы должны ходить. Хоть порожняком. В итоге государство организовывает конкурсы, часто с какими-то мутными условиями, которые выигрывают какие-то мутные компании.

Обычно перевозчики, которые получают право на выгодные маршруты, получают "в довесок" невыгодные маршруты между мелкими населенными пунктами — так наше государство выполняет свою социальную функцию.

Здесь, правда, не понятно, почему бы не делать, как в других странах, и просто не нанимать на эти невыгодные маршруты перевозчиков без таких сложных схем…

Что наша страна получила в итоге? Объем рынка оценивается десятками миллиардов гривень в год, и более 60% этого рынка работает в тени.

Легальные перевозчики заносят деньги чиновникам, распределяющим маршруты, нелегальные — прокурорам и полицейским. Вместо того, чтобы спокойно платить налоги и инвестировать в комфорт и безопасность своего транспорта…

Я вам обещал хэппи-энд. Его еще нет, но он может быть.

В 2016 году наши друзья из BRDO вместе с Министерством транспорта начали работу по дерегуляции этой жести. Была проведена огромная работа со всеми органами власти… И вот, когда пакет документов должен был получить финальную подпись в секретариате, он неожиданно снимается!

Оказывается, в последний момент в вопрос вмешался один влиятельный мэр (не будем его называть, чтобы никого не подставить). В итоге документ отложили, и теперь BRDO выезжает в этот город, чтобы договориться с этим мэром.

Почему мэр против? Он искренне верит, что плановая экономика лучше рынка, или там есть какие-то скрытые интересы? Во второе мы верить не хотим и надеемся, что переговоры с ним пройдут успешно.

Успех этих переговоров в том числе зависит от вашего внимания к этому посту. Поделитесь, пожалуйста, этой историей, чтобы Совка в нашей стране стало чуточку меньше.

Оригинал публикации — на странице автора в Facebook

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
транспорт Мінінфраструктури реформи
Матеріали за темою
Вантажні перевезення в Україні зросли на 8,4% - Гройсман 23 квітня 2017, 15:05
Шість кроків. Як уникнути транспортного колапсу в агросекторі 6 березня 2017, 15:44
Абсурдні вимоги. Як схиляють до корупції майбутніх водіїв 6 лютого 2017, 15:30
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті