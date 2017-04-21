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Ніякого більше викупу

Ніякого більше викупу

Україна приєдналася до глобальної ініціативи No More Ransom в боротьбі з кібервимаганням. Вона допоможе людям зберегти свої дані від шахраїв. (Рос.)
П'ятниця, 21 квітня 2017, 11:40
Марія Коваль
адвокат, ЮФ "Ілляшев та партнери"

В последний годы мир захлестнула волна кибермошенничества. Естественно, вопрос безопасности в киберпространстве стоит в мире особенно остро.

В 2016 году "Лаборатория Касперского", Интерпол, полиция Нидерландов и Intel Security запустили проект по борьбе с программами-шифровальщиками и вымогателями под названием No More Ransom ("Никакого больше выкупа").

Идея в том, что любое лицо может найти информацию об угрозах, исходящих от шифровальщиков, и получить бесплатно инструменты для восстановления своих данных, подвергшихся воздействию вредоносных программ.

Благодаря проекту No More Ransom к концу 2016 года почти 6 тыс человек в мире смогли восстановить свои данные, не прибегая к уплате выкупа мошенникам. На данный момент к проекту присоединяется все больше стран и организаций.

Стратегией кибербезопасности Украины (Указ президента от 15 марта 2016 года "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года" утверждено, что основу национальной системы кибербезопасности будет составлять, среди прочих, Национальная полиция Украины.

На полицию возлагается обеспечение защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства от преступных посягательств в киберпространстве, предотвращение, выявление, прекращение и раскрытие киберпреступлений, повышение осведомленности граждан о безопасности в киберпространстве.

На выполнение указанной стратегии в 2016 году к проекту присоединилась и Украина. Информацию о проекте также можно найти на сайте департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

На сайте nomoreransom.org можно найти дешифровальные инструменты для гаджетов, зараженных одной из вредоносных программ-шифровальщиков. Благодаря этим инструментам можно расшифровать свои данные самостоятельно и бесплатно, не уплачивая за расшифровку выкуп.

Лица, разрабатывающие вредоносные программы, постоянно их совершенствуют, из-за чего появляются новые виды таких программ. Однако благодаря проекту No More Ransom людям станет легче и проще ликвидировать последствия заражения своих устройств и восстановить свои данные.

Сейчас уровень обеспечения кибербезопасности в Украине достаточно низок, а случаи незаконного сбора, хранения, использования, распространения персональных данных, незаконных финансовых операций, краж и мошенничества в интернете становятся все более распространенными.

Более того, различные секторы украинской экономики и жизни очень уязвимы в киберпространстве, государственные и частные компании страдают от кибератак.

К сожалению, в Украине нет никаких действенных инструментов для предотвращения и отражения атак в информационной сфере, все меры киберзащиты несистемные и большей частью неэффективные.

Успешность кибератак большей частью зависит от обычных пользователей. Многие вредоносные файлы часто замаскированы под письма от имени государственных и финансовых организаций, которые содержат либо ссылки на файлы, либо приложения, которые запускают сами пользователи.

Результатом таких атак является либо кража данных, либо шифрование данных с последующим предложением их выкупа.

В последнее время многие украинские предприятия и организации начали серьезнее относиться к вопросам внутренней кибербезопасности. Они проводят инструктаж среди сотрудников, устанавливают современные антивирусные программы, создают резервные копии своих документов.

Присоединение Украины к проекту No More Ransom свидетельствует о том, что страна осознала опасность киберпреступности и начинает осуществлять первые шаги к реализации своей стратегии кибербезопасности.

Пользователь должен помнить, что конфиденциальности в интернете нет. Размещая в сети данные, человек уже создает угрозу их кражи и шифровки.

Чтобы предотвратить заражение устройств, на них должны быть установлены антивирусные программы. Не следует открывать письма и запускать приложения, не убедившись в правильности отправителя, особенно если он не известен.

Если заражение произошло, не следует платить за выкуп. В первую очередь, нужно зайти на сайт nomoreransom.org и проверить, не подпадает ли одна из указанных программ под ту, которая воздействовала на устройство.

Если выкуп все же был уплачен, желательно сообщить о случившемся в департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Большинство украинцев пользуются смартфонами, поэтому важно, чтобы информация о проекте No More Ransom дошла до всех. Информировать граждан о проекте и путях заражения устройств обязан и департамент киберполиции.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
кіберзлочинність МВС IT
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