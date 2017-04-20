Чому популісти проти ринку землі

Популисты, как и любой организм на земле, борются за выживание. И все, что угрожает их существованию, они пытаются уничтожить.

Одновременно, они поддерживают все, что способствует их процветанию. Поэтому рынок земли — это огромный риск для популистов. Ибо он делает людей богаче. Ибо он разрушает скрепы.

Популизм шагает по планете. В Турции скрепы победили. Достаточно посмотреть на карту и видно, что за Реджепа Тайипа Эрдогана голосует бедная религиозная необразованная часть населения. Как-то так совпало. И он апеллирует к тем ценностям, вокруг которых строится уклад жизни отсталых частей населения.

В США победил Трамп. За него проголосовала бедная необразованная Америка, потому что этим людям тяжело быть успешными в меняющемся мире. И они голосуют за ценности прошлого.

Туда же идет Brexit. К таким же ценностям апеллирует французская "ведьма" Мари Лепенн. В Польше "скрепы" победили на выборах и за них снова-таки проголосовала консервативная бедная часть общества.

Все эти политики — типичные популисты. Им всем нужны бедные религиозные необразованные люди.

Популисты в Украине видят хороший пример. И тоже хотят власти. Люди в Украине в основном бедны и судя по статистике религиозны, а значит — являются удобной жертвой для популистов.

Низкий уровень критического мышления помогает популистам. Можно обещать чудо и люди будут верить. Что те и доказывают на протяжении всей истории страны. И им главное сделать все, чтобы эта ситуация не изменилась.

Более того, они откровенно заявляют, что хотят сохранить текущий статус-кво, не дать людям уехать из села и получить образование. Сохранить уклад села, вот как они это называют. Не дать людям оторваться от земли. Поддерживая современное крепачество.

Село должно оставаться селом, говорят они. Чтобы верить в те сказки, которые им рассказывают популисты. Было бы их воля, они бы еще на пару веков назад людей загнали. Сжигая на кострах тех, кто говорит, что Земля круглая и что-то там плетет про реформы.

Что случится, если в Украине появится свободный рынок земли. 7 млн крестьян смогу продать свою землю. Причем продать по высокой цене. Потому что конкуренция приводит к росту стоимости. Всегда приводит.

Часть из них уедет, другие останутся. Многие смогут позволить себе отправить в город своих детей. Учится.

В результате появления рынка земли в Украине придут инвестиции, что сделает богаче всю страну и позволит значительно увеличить технологичность производства в сельском хозяйстве. Урожай вырастет, а с ним возрастет и экспорт. Гривна получить поддержку. Многие люди получат работу.

Но технологический процесс приводит к тому, что людей для ведения сельского хозяйства надо будет все меньше и меньше. Люди будут уезжать из села. Их дети будут программистами, маркетологами, финансистами. Они будут успешны и современны.

А в сельской местности останется небольшое количество людей, необходимых для поддержания производства. Ключевое: люди будут уезжать, если захотят, не с пустыми руками. У них будет актив. Земля. Который они либо продадут, либо будут сдавать по высоким арендным ставкам (потому что стоимость земли будет высокой) и будут вести образ жизни рантье.

Это просто кошмарный сон популиста. Его избиратели в таком случае просто исчезнут.

Что предлагают популисты. Любой ценой сохранить людей в селе. Не дать им получить образование и увидеть мир. Оставить их крепаками. Развивать только фермерские хозяйства. Которые не эффективны. А значит будут еще и требовать поддержки от государства.

Государство — это мы с вами. Налогоплательщики. И вместо того, что в перспективе получить еще тысячи новых налогоплательщиков, которые будут заняты в эффективных отраслях, мы получим дотационную отрасль и толпу "нахлебников". Зато популисты получат их голоса.

Потому что оставаясь в тех местах, где главным развлечением является выпивка, люди будут склонны голосовать за простые решения. За "скрепы". Популисты также предлагают выкупать землю у людей по справедливой цене. Чтобы государство выкупало. Такая себе приватизация наоборот.

То есть взять деньги налогоплательщиков, сделав их беднее, и на них купить землю, чтобы отдать ее в ведение чиновникам. Которые с удовольствием будут ей распоряжаться. При этом, кто определит справедливую цену, почему то все скромно умалчивают. И как определят — тоже.

И тогда с каждым днем избирателей популистов будет становиться все больше и больше. "Скрепы" победят. Они уже давно побеждают. 16 лет мораторий делает нас беднее. И не дает идти вперед, когда все человечество бежит. И мы отстаем все больше и больше.

И да. Фермеры — это теоретически хорошо. И даже красиво. Но дорого. Европа платит фермерам дотации. Регулярно. Вы готовы платить за это? Каждый налогоплательщик? Дотациями? Меньшим ростом экономики? Курсом гривны? И ради чего?