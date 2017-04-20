Підводні камені сміттєвої річки

Публичные дебаты на значимые для общества темы все активнее входят в нашу жизнь – еще один признак европейского вектора развития Украины. Одной из горячих тем обсуждения в последнее время становится тема обращения с мусором.

Очевидно, что количество публикаций об этом растет, а градус высказываний все время повышается. Способствовали тому и прецедент Львова, наглядно показавший опасность мусорной ловушки для любого современного мегаполиса, и вынесение на общественные слушания проекта Национальной стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами, и поправки в закон "О рынке электроэнергии в Украине", где ТБО приравнены к альтернативным источникам энергии.

На днях активисты-экологи инициировали ряд петиций к президенту, самая популярная из которых требует запретить сжигание мусора, предварительно не прошедшего сортировку. Мотивация естественна: нужно до сжигания извлечь все, что может послужить сырьем для нового производственного цикла, а также обезопасить окружающую среду от вредных выбросов.

Моя команда несколько лет предметно занимается мусорной проблематикой. Поэтому считаю необходимым акцентировать внимание на некоторых принципиальных для понимания проблемы нюансах.

Для профессионального разговора очень важно определиться с терминологией.

Например, что мы понимаем под словом "сортировка"?

Если речь идет о раздельном сборе мусора на уровне домохозяйств, то есть, в момент его происхождения, – это одно, и это, конечно, необходимо поддерживать (при условии, что громады готовы будут за нее платить – ведь удовольствие это, как показывает европейский опыт, очень недешевое).

Если же речь об отборе "полезного" мусора уже после смешивания – то это совсем другое дело.

И я лично считаю, что такую сортировку в Украине ни в коем случае нельзя допускать, поскольку это, во-первых, античеловечно, во-вторых, экономически неэффективно. Результирующая стоимость сортировки на порядок выше существующей стоимости захоронения на полигоне.

Свалка и полигон всегда "выиграют" это соревнование, создавая благодатную почву для теневого бизнеса вторсырья и связанной с ним коррупции. Труд на сортировочных линиях чрезвычайно вреден для здоровья, а даже на современных автоматизированных комплексах доля ручного труда чересчур высока.

Если же вы ратуете за подобную сортировку, то представьте себе для профилактики, что на "грязной" линии работает, например, ваш собственный ребенок. Не мыслите для него такой судьбы? Тогда почему считаете, что эту работу должен выполнять кто-то другой?

Аналогично нужно разобраться, что мы понимаем под словами "сжигание мусора"?

Если речь идет о мусоросжигательных заводах, построенных по принципу завода-печи, то я категорический противник таких предприятий в Украине. Они действительно являются источником постоянной угрозы для экологии, даже если на них установлена самая современная газоочистка.

Современные технологические требования не позволяют гарантировать полноценную очистку выбросов. Дело в том, что экологические нормативы и требования к предельно допустимым концентрациям (ПДК) невозможно применить к супертоксикантам – диоксинам и фуранам, которые образовываются при стандартных технологиях сжигания мусора.

Отличие супертоксикантов в том, что они не разрушаются со временем в естественной среде, а только накапливаются и в природе, и в организме человека, – и по отношению к ним принципиально не применимы нормы ПДК.

Фактически, любой мусоросжигательный завод требуют строительства еще одного "комбината по очистке", с другими технологическими процессами и с затратами, значительно превышающими первоначальную стоимость МСЗ.

И сейчас Европа, приняв стратегию "нулевые отходы" (Zero Waste) и переориентируясь на цикличную экономику, отказывается от такого способа решения мусорной проблемы. В Европе введен мораторий на строительство новых мусоросжигательных заводов, а старые постепенно будут выводиться из эксплуатации.

И нам не нужно проходиться по тем же граблям. Достаточно учесть этот опыт, "перепрыгнуть" через ступеньку и пойти дальше.

Но в запале борьбы против мусоросжигания важно не выплеснуть вместе с водой ребенка. Потому что по незнанию многие могут приравнять к мусоросжигательным заводам предприятия по утилизации мусора методом его газификации. Эту "ошибку" на своих национальных уровнях сейчас законодательно устраняют одна за другой страны, которые в прошлом являлись лидерами по сжиганию ТБО.

Технология принципиально отлична – высокотемпературные процессы проходят в восстановительной среде, – и экологически нейтральна: вредоносные диоксины и фураны просто не образовываются, а получаемые промпродукты являются ценным сырьем в производственной цепочке.

Недаром такие заводы ставят даже посреди больших городов, как в Японии, например. Эти предприятия строят и без труб, поскольку все сырье (мусор) перерабатывается в полезный ресурс: электроэнергию, тепло, химическое сырье или стройматериалы.

Что немаловажно, такая технология позволяет утилизировать и опасные отходы: она и создавались 20 лет назад как кардинальное решение проблемы утилизации опасных и даже радиоактивных отходов.

Фактически речь идет не о сжигании, а именно о переработке мусора как сырья.

Просто в данном случае мы имеем дело с другим видом переработки, когда вторичное сырье приобретает не те же качества (из пластика – пластик, из бумаги – бумага), часто ухудшенные, а принципиально другие физико-химические свойства, хорошо известные и востребованные в энергетической и химической отраслях.

Несколько независимых исследований (с многомиллионными бюджетами, между прочим), проведенные ведущими странами мира, такими, как США, Великобритания, Канада, Китай, Индия, показали, что данная технология обращения с мусором – лучшая на сегодняшний день, поскольку характеризуется как универсальная и конечная.

Технологии биологического разложения и компостирования не могут по определению так характеризоваться, требуют дорогой глубокой сортировки, которая часто на практике не реализуема. А проанализировано было больше 50 практикующихся на планете способов утилизации ТБО, еще около сотни методов были отсеяны на этапе первичного отбора как не отвечающие заданным высоким критериям.

Кстати, сжигание, кроме как в цементных печах, в этих исследованиях не фигурируют даже в качестве альтернативы.

И совершенно не правы те, кто считает, что утилизацию отходов нужно начинать лишь после того, как будет построен весь иерархический цикл обращения с ТБО: раздельный сбор-сортировка-переработка-утилизация-складирование.

Построить красивую гармоничную систему на зыбком фундаменте существующих свалок и ежедневного потока смешанных бытовых отходов – несистемный подход, к тому же экономически не подъемный.

Именно утилизация методом газификации в наших условиях является ключевым звеном.

Украина, с точки зрения правил и привычек людей обращения с ТБО, – непаханое поле. Мы 25 лет накапливали мусор, не считая того, что было накоплено с советских времен; мы продолжаем и продолжаем плодить бесконечные несанкционированные свалки.

То и дело приходится натыкаться на слова экологов, которые говорят, что мусором покрыто от 2 до 7% территории Украины. Вы понимаете, что такое 7% территории? Это весь оккупированный Крым и Донбасс, вместе взятые! Пусть не 7%, пусть 2%, но все равно это огромные площади.

Так давайте еще 25 лет внедрять раздельный сбор, который, если и решит проблему, то лишь в малой части. И продолжим тем временем зарастать свалками... Дорогие экологи, парадоксально, но факт: вашими благими намерениями может быть вымощена дорога в ад.

Напротив, если мы построим с десяток утилизационных заводов на технологии газификации, с производством ценных промпродуктов, то сможем успешно справляться с основным валом мусора, ликвидировать несанкционированные свалки, существенно уменьшить нагрузку на полигоны – и за счет этого значительно оздоровить окружающую среду.

К тому же, десять заводов – это сильное экономическое обоснование не покупать железо "под ключ" на Западе, а приобрести лицензию и изготавливать оборудование самостоятельно, создав новую промышленную отрасль и удешевив нагрузку на потребителя.

Так, пока население страны последующие 20-30 лет будет приучаться к традиции раздельного сбора мусора, Украина, внедряя самые современные технологии утилизации, комплексно решит целую серию самых насущных экологических и экономических задач.

Тем более, что с ростом благосостояния объем производимого мусора на душу населения будет расти.

И к слову, о нагрузке на конечного потребителя.

Еще одна петиция на президентском сайте требует не допустить принятия правок к закону о рынке электроэнергии, в котором электроэнергию, получаемую от утилизации мусора, разрешается продавать по "зеленому тарифу". Это еще одна потенциальная уловка, которая может просто законсервировать существующее положение вещей. Что на руку тем, кто сейчас наживается на "серых" и "черных" схемах вокруг мусорных полигонов.

"Зеленый тариф" – это то, что позволит сделать сферу утилизации мусора инвестиционно привлекательной, позволит уменьшить сроки окупаемости проекта, а значит – уменьшить и нагрузку на конечного потребителя.

Если сегодня мы введем те тарифы на вывоз и утилизацию мусора с раздельным сбором и сортировкой, которые действуют в цивилизованном мире – наши люди тут же выйдут на майданы. И правильно сделают.

Чтобы не было дополнительной нагрузки на кошелек каждого гражданина, мусор и следует приравнять к альтернативным источникам энергии, на которые распространяется действие "зеленого тарифа".

По этим причинам, разделяя и опасения экологов, и их устремления, не могу согласиться с требованиями, вынесенными в петициях. Просто на уровне терминологии, которая, на мой взгляд, требует уточнения и фиксирования - например, в виде официального, утвержденного на уровне правительства Справочника наилучших доступных технологий, который и будет ориентиром для громад при выборе способа борьбы с мусором.

Я бы предложил общественному проекту "Украина без мусора", который инициировал петиции, организовать большой круглый стол национального уровня, с привлечением экспертов, представителей профильных парламентских комитетов и министерств – и обменяться мыслями о том, какая стратегия все-таки нужна Украине, чтобы выбраться из-под мусорных завалов.

Пока дискуссии ведутся на страницах СМИ, пока авторитетные эксперты своими выводами и подписями не подтвердили те или иные выводы, мы можем обоснованно подозревать, что общественным мнением манипулируют группы, преследующие собственные интересы.

* * *

Мир меняется очень быстро, Европа ориентируется на Zero Waste и циклическую экономику.

Что должны делать мы в новых условиях? Именно сейчас собраться за одним столом и все это обсудить. Тем более что уже летом правительство планирует утвердить Национальную стратегию обращения с ТБО и пакет природоохранных законов.

После этого поздно будет махать кулаками.