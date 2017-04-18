Кредит недовіри

По большому счету, неважно, какой будет развязка скандала, в центре которого оказался глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

На прежнюю должность отстраненный руководитель, скорее всего, не вернется.

Значит, Министерству финансов, в подчинении которого находится ГФС, рано или поздно придется проводить конкурс на замещение этой должности.

Можно много говорить о том, что отбор претендентов на кресло главы фискальной службы должен быть предельно прозрачным и объективным, а репутация кандидата — безупречной.

Однако помимо репутации очень важно, чтобы в ГФС пришел опытный управленец, нацеленный на реформы и способный их завершить.

После своего назначения летом 2015 года Насиров заявил: необходимо радикально изменить ГФС и повысить эффективность ее работы, в том числе за счет автоматизации большинства процессов. Таким образом, уже к 2016 году персонал фискальной службы должен был сократиться минимум на 50%.

Тем не менее, результат, достигнутый к осени 2016 года, оказался далеким от запланированного. Паспортное сокращение затронуло лишь 30% сотрудников.

Однако даже эта оптимизация не принесла налогоплательщикам ощутимого облегчения. Все дело в том, что помимо увольнений, Насиров также обещал обеспечить прозрачность деятельности ГФС и контроль извне, в том числе с привлечением независимых наблюдателей.

Впрочем, реальные инструменты по предупреждению злоупотреблений со стороны налоговых инспекторов по-прежнему отсутствуют.

Более того, когда в декабре 2016 года на рассмотрение Верховной Рады была внесена очередная порция поправок в Налоговый кодекс, там были нормы о введении персональной ответственности сотрудников ГФС за нарушения. Однако по какой-то причине депутаты эти нововведения из повестки дня вычеркнули.

Еще одно невыполненное обещание — упрощение налогообложения и снижение административного давления. Такая борьба ведется, но, скорее, на бумаге.

Более того, в 2015-2016 годах благодаря усилиям правительства и не без участия ГФС созданы такие условия для бизнеса, которые не способствуют прозрачной уплате налогов. Напротив, они вынуждают предпринимателей уходить в "тень".

Это и непродуманная электронная система администрирования НДС, на "шлифовку" которой понадобилось больше двух лет, и дискриминационные условия по возмещению НДС, и требования к субъектам предпринимательской деятельности в отношении уплаты ЕСВ, и увеличение минимальной зарплаты.

По данным Минсоцполитики, число тех, кто получают зарплаты в конвертах, возросло до 4 млн человек — показательная цифра. Плюс ко всему, колоссальное сопротивление бизнесу оказывала налоговая милиция. Только ее "случайная" ликвидация позволила налогоплательщикам вздохнуть свободнее.

Кроме того, ГФС не раз намеревалась перевести подачу большинства форм отчетности в электронный формат. Этот план реализован лишь отчасти. Правда, в конце 2016 года парламент таки утвердил внедрение электронного кабинета налогоплательщика. Только вот произойдет это не ранее 2018 года.

Также в 2015 году Насиров заявлял, что бизнес избавят от изматывающих и бессмысленных проверок, которые часто приводят к поборам ревизоров. По его словам, ГФС будет осуществлять только одну проверку, без дублирования этой функции со стороны районной, городской и областной налоговых инспекций.

Однако произошло это лишь в 2017 году после принятия изменений в Налоговый кодекс. Отныне право на проверки осталось у главного управления ГФС и областных подразделений. Правда, это не значит, что проверок станет меньше.

Верховная Рада в ноябре 2016 года, по сути, ликвидировала запрет на проверки бизнеса. Принятый законопроект №3153 позволил контролирующим органам выкручивать руки бизнесу, поэтому визиты ревизоров из ГФС и прочих надзорных органов в 2017 году стали вполне обыденным и распространенным явлением.

Не сложилось у отстраненного руководителя и с реформой таможни. Запланированное слияние фискальной и таможенной служб не завершено, эффективность работы таможни крайне низкая, а сложные процедуры таможенного оформления препятствуют транзиту грузов через границу Украины.

С августа 2016 года на таможне для либерализации растаможки грузов удалось внедрить "единое окно". Звучит красиво, но на практике это далеко не так.

"Единое окно" не спасло импортеров от многочасового стояния на пунктах пропуска. Скорость прохождения границы зависит не только от таможенников, но и от других органов. Так что и эта важная инициатива оказалась пустышкой.

Обстоятельства, в которых придется работать новому руководителю ГФС, усложняются еще и тем, что в рамках договоренностей с МВФ Украина обязуется существенно усилить свою фискальную стабильность. Не в последнюю очередь это будет достигнуто за счет дальнейшего реформирования налоговой системы.

С одной стороны, это должно выражаться в повышении прозрачности и подотчетности Государственной фискальной службы, в усилении сервисных функций ГФС, в масштабной реформе таможенных органов.

С другой стороны, Минфин и ГФС обязаны бороться со злоупотреблениями в сфере уплаты налогов, упростить процедуры уплаты и администрирования налогов, имплементировать одноуровневую систему досудебного разрешения споров, завершить создание финансовой полиции.

Поскольку наши взаимоотношения с МВФ последнее время складываются не самым лучшим образом, человеку, который сменит Насирова, придется сделать невозможное: в кратчайшие сроки добиться впечатляющего прогресса в сфере налогообложения и ликвидировать коррупцию в стенах ГФС.

Причем на кредит доверия со стороны налогоплательщиков новый руководитель вряд ли может рассчитывать. Зато в наследство от предыдущего главы ему достанется целый мешок невыполненных обещаний и задач. Сможет ли он с ними справиться — большой вопрос.