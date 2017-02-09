Обмінників все більше, шахраїв все більше. А що НБУ?

Как показывает статистика, количество пунктов обмена валют в Украине неуклонно растет, несмотря на ужесточение требований к ним со стороны НБУ.

Объясняется это, прежде всего, ажиотажным спросом, вызванным снижением валютных поступлений в страну в условиях дефицита ее платежного баланса и нестабильность курса гривни.

При этом растут объемы финансовых махинаций и мошеннических действий на рынке, искоренять которые банковский регулятор, по-видимому, не торопится.

Украинское законодательство предусматривает ответственность за незаконную скупку, продажу, обмен или использование валютных ценностей как средства платежа или залога, то есть совершение данных действий без лицензии.

Согласно статье 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях, указанные действия влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от 30 до 44 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей. Иными словами, максимум, что грозит нарушителю валютного законодательства, это штраф от 510 грн до 748 грн плюс конфискация валюты.

Понятно, что такая "жесткая" санкция вряд ли способна отпугнуть мошенников, у которых обороты исчисляются сотнями тысяч гривень в день.

Ужесточение ответственности за нарушения на валютном рынке, вплоть до введения уголовных санкций, и усиление мер контроля со стороны правоохранительных органов за совершением валютных операций могли бы иметь позитивный эффект в контексте защиты валютного рынка от махинаций.

Находящийся на рассмотрении парламента законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле" решает эту задачу более радикально.

Так, согласно части 2 статьи 9 данного проекта, торговля иностранной валютой на территории Украины резидентами и нерезидентами осуществляется только через уполномоченные банки, то есть через банки, имеющие генеральную лицензию НБУ на право осуществления валютных операций в Украине.

Проектом предусмотрен штраф в размере 25% от суммы валютных операций за нарушение порядка их проведения.

Однако одними лишь административными мерами рынок валюты в полной мере не защитить. Существует несколько причин, по которым услуги нелегального валютного рынка востребованы даже после отмены пенсионного сбора.

Среди них — и регуляторные ограничения по сумме продажи наличной валюты — не более 12 тыс грн в эквиваленте, и дефицит предложения валюты, причем созданный искусственно, в результате административных мер, и нестабильность курса, вынуждающая использовать валюту как средство сбережения.

В итоге "черный рынок" выгоден всем, включая банки и легальные обменные пункты, которые также на этом неплохо зарабатывают.

Можно предположить, что такой рынок в его нынешних объемах, которые в десятки раз превышают объемы официального наличного рынка валют, будет существовать до тех пор, пока будут существовать ограничительные меры в отношении валютных операций, которые НБУ продлевает уже почти три года.

Ужесточение мер по отношению к обменным пунктам, например, повышение требований к прозрачности структуры собственности небанковских учреждений, без снятия ограничений на обмен валюты, позитивного эффекта не даст и будет только способствовать дальнейшей тенизации валютного рынка.

Приходится констатировать, что за три года никаких действенных мер по борьбе с теневым валютно-обменным рынком регулятор так и не разработал.

Кроме того, важно помнить, что какие бы меры не предпринимало государство по защите валютного рынка, оно не способно в полной мере защитить частных инвесторов от риска стать жертвой мошенников, если инвесторы сами в этом не заинтересованы и не проявляют должной осмотрительности.