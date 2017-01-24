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Навіщо палити шини заради ввезення в Україну дешевих "сміттєвих" авто?

Навіщо палити шини заради ввезення в Україну дешевих "сміттєвих" авто?

Якісь люди страйкують, палять шини і влаштовують пробки на в'їзд до Києва. І роблять це заради "схем". А починалося все з боротьби з корупцією.(Рос.)
Вівторок, 24 січня 2017, 12:00
Сергій Фурса
інвестиційний банкір

Какие-то "хитросделанные" люди бастуют, жгут шины и устраивают пробки на въезд в Киев.

И делают это ради схем.

Люди, активисты, отстаивают схемы. Это новый шаг в борьбе активистов за светлое будущее.

Начиналось все с борьбы с коррупцией. Это правильно. Продолжилось все борьбой с борцами с коррупцией, когда специально нанятые активисты и журналисты мочат либо те институты, которые начинают делать реформы, либо отдельных личностей, эти реформы продвигающих.

Это не правильно, но по крайней мере сохраняется красивая мина при плохой игре. Теперь же активисты просто отстаивают схемы, по которым отдельные хитросделанные товарищи будут завозить дешевые автомобили, а обычные граждане платить втридорога.

И если бы они просто отстаивали снижение заградительных пошлин, которые должны поддерживать несуществующий автопром Украины. Это в целом дискуссионный вопрос, хоть Трамп и хочет сделать изоляционизм и протекционизм модным, но по крайней мере справедливый.

А шины жгут для того, чтобы специально обученные люди зарабатывали деньги, завозя в Украину мусор, от которого вся Европа отказывается, переходя на электромобили.

При этом ни о какой справедливости и речи быть не может. Ведь кто-то будет покупать дешевые авто, а кто-то будет платить честно высокую цену и полные налоги.

Ключевое – это правила игры. Они должны быть общие. Как только появляются исключения – появляются схемы и коррупция. Государство может себе позволить исключение, только если они отражают стратегическую инициативу.

Что является стратегически важным для нашего государства: переход на электромобили или появление на дорогах Украины десятка тысяч новых старых бензиновых автомобилей?

Наверное, важнее перейти на электромобили. И это направление нужно поддерживать, снижать налоги, даже дотировать покупки украинцами электромобилей. И да, дотировать, даже из таможенных сборов, которые поступают при импорте бензиновых автомобилей.

Потому что это важно. Это стратегия. Люди, которые хотят пользоваться вредным транспортом, должны платить и за тех, кто пользуется транспортом экологичным. Только так это работает во всем мире.

Нужно ли Украине тысячи новых старых машин, которые сделают проезд по городу совершенно невозможным? Чтобы жители городов стояли в пробках и дышали канцерогенами, от которых избавляются во всех цивилизованных странах? При том, что приоритетом всех развитых городов мира становится развитие общественного транспорта. С минимальным использованием транспорта частного.

Отчасти заградительные пошлины служили сдерживающим факторов по избыточной автомобилизации крупных городов, к которым они, эти города, физически не готовы. Мосты, развязки, парковки. Этого всего просто нет. А значит рост количества автомобилей может привезти крупные украинские города, например Киев, к коллапсу.

Да, в Украине автомобили очень дорогие. Не справедливо дорогие. И это всегда было элементом коррупции, потому что по-другому трудно было бы объяснить протекционизм. Защищали мусор, производимый в Украине. Но теперь сменить этот мусор на другой, европейский, как то не очень логично.

И на фоне разговоров о геноциде украинцев тут же утверждать, что простым украинцам не хватает машин, как-то тоже не логично. Может пора защищать то, что действительно нужно?

Может тогда и люди станут жить дольше, да и торговый баланс будет легче дышать, если не давить на него ценой нефти.

Так что можно понять, если бы шины жгли активисты, требующие максимального содействия развитию электромобилей в Украине. Или если бы они требовали наконец запустить камеры на всех дорогах Украины, чтобы вождение для них стало не таким экстремальным видом спорта.

Но люди отстаивают схемы. И требуют, чтобы все вокруг были честными. И платили налоги. И не брали взятки. Как всегда, делайте реформы, но в другом месте.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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Коментарі — 3
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IP: 46.164.149.---Viktor Mykhailiuk24.01.2017 18:02
100%, автор статті черговий "БОТ", якщо ти такий мудрий то скасуй ПДВ 20 % на електромобілі, вже, не потрібно нам доплачувати як це в розвинених країнах ... Тільки зробіть дійсно нульову ставку!!! Повністю підтримую людей які їздять на авто з іноземними номерами, тому, що не можуть дозволити купити авто в Україні, і останнє 10-ти річні польські "бляхи" в рази кращі Славут і Ланосів.
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IP: 78.154.160.---Григорий Дед24.01.2017 15:05
Що ви зробили щоб полегшити життя простому народу окрім як знищили кучу банків та вкрали тупо з гонтаревою все що можно було вкрасти. Ви недостойні не те що обговорювати дії народу а взагалі я вас би всіх так званих банкірів від влади розстріляв би просто на Майдані або в АТО на передову з автоматом і в окоп. Уроди продажні
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IP: 78.154.160.---Григорий Дед24.01.2017 15:02
ви дешевий продажний холуй від влади. Ви не знаєете про що мовите і не знаєте як живе простий народ
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Економічна правда
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