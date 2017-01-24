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У глухому куті. Що чекає на український газовидобуток у 2017 році

У глухому куті. Що чекає на український газовидобуток у 2017 році

Затверджена урядом Концепція розвитку газовидобувної галузі до 2020 року свідчить, що видобуток газу за ці чотири роки має зрости до 28 млрд куб м. Чи реальні ці плани?
Вівторок, 24 січня 2017, 09:00
Роман Опімах
виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України

Після провального депутатського голосування щодо впровадження стимулюючого фіскального режиму для нових інвестицій у видобуток природного газу, уряд, а разом і з ним і газовидобувні компанії, опинились в глухому куті.

Як виконувати обіцянки, якщо відсутні економічні передумови для зростання видобутку?

Допоки незрозуміло, за рахунок чого планується залучити масштабні приватні кошти у галузь.

Протягом минулого року Асоціація газовидобувних компаній публічно презентувала економічні обґрунтування впровадження стимулюючого оподаткування 12% ренти для нових свердловин, пробурених після 1 січня 2017 року.

Це середньоєвропейський показник, який забезпечував би інвестиційну привабливість буріння нових свердловин та впровадження нових технологій, не зачіпаючи надходження до державного бюджету.

Позиція Асоціації і сьогодні залишається незмінною. Саме створення привабливого податкового режиму є ключом до великого міжнародного капіталу, залучення якого є запорукою становлення самодостатньої України з "нульовим" імпортом газу.

Із свого боку і уряд продовжує розділяти цю позицію, про що неодноразово заявляв. Зокрема, реалізація ініціативи з переходу на податкове стимулювання вітчизняного видобутку передбачена в плані заходів затвердженої наприкінці грудня Концепції розвитку газовидобувної галузі до 2020 року.

Метою останньої є енергонезалежна Україна.

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Водночас, у житті 2017 рік зустрів нафтогазову галузь іншою реальністю – найскладнішою та найнепривабливішою в Європі фіскальною системою, яка є абсолютно незрозумілою для інвестора, особливо іноземного, та залишає багато можливостей для використання непрозорих подвійних стандартів.

 

За підсумками 2016 року зростання видобутку газу в Україні становило 0,7%, а динаміка виробництва в сегменті незалежних видобувачів вже другий рік поспіль стрімко сповільнюється. Що й не дивно. Адже зовнішні й внутрішні ринкові умови є вкрай несприятливими для інвестора.

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За яким же сценарієм буде розвиватись видобуток газу в Україні в цьому році?

Компанія "Укргазвидобування", на яку держава покладає великі надії та для якої уряд провів безсумнівно необхідні реформи, заявила про плани збільшення виробництва на 500 млн куб м — до 15,1 млрд. куб. м.

Для приватних видобувних компаній низькі ціни на газ будуть продовжувати чинити негативний вплив на комерційну привабливість виробництва.

При нинішньому фіскальному режимі та діючих регуляторних обтяженнях проекти з найменшою часткою ризику будуть відхилені. Тому в 2017 році існує велика ймовірність початку стагнації газовидобутку у незалежному секторі.

Щодо нових інвесторів, то з ними в Україні справжня халепа. Зазначу, що за останні роки жодна з міжнародних компаній не зайшла у видобуток, навпаки лишали його.

В цьому контексті наведу показовий приклад Мексики, яка демонополізувавши галузь та лібералізувавши ціни, вже за рік залучила $40 млрд шляхом проведення відкритих аукціонів з продажу дозволів на видобуток вуглеводнів.

Як передає The WSJ, останніми переможцями лотів стали, зокрема: Exxon Mobil, Chevron, Total, China National Offshore Oil Corp., BHP Billiton, Statoil, BP. Переможна ставка за один з лотів — бонус державі за підписання в розмірі $624 млн. Ця цифра більша, ніж усі інвестиції в український газовидобуток за минулий рік. 

Що далі? Важливо терміново виробити ефективний механізм досягнення завдань, поставлених в урядовій Концепції.

Для цього потрібно, щоб уряд здійснив рішучі кроки, направлені на залучення більших інвестицій та появу на ринку нових іноземних видобувних компаній, які будуть у змозі залучити капітал та кваліфікований досвід у поєднанні із сучасними технологіями.

Без сприяння уряду, президента та парламенту у реалізації ключових положень документу, гучні плани залишаться на папері.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
газ Кабмін
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