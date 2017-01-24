У глухому куті. Що чекає на український газовидобуток у 2017 році

Після провального депутатського голосування щодо впровадження стимулюючого фіскального режиму для нових інвестицій у видобуток природного газу, уряд, а разом і з ним і газовидобувні компанії, опинились в глухому куті.

Як виконувати обіцянки, якщо відсутні економічні передумови для зростання видобутку?

Допоки незрозуміло, за рахунок чого планується залучити масштабні приватні кошти у галузь.

Протягом минулого року Асоціація газовидобувних компаній публічно презентувала економічні обґрунтування впровадження стимулюючого оподаткування 12% ренти для нових свердловин, пробурених після 1 січня 2017 року.

Це середньоєвропейський показник, який забезпечував би інвестиційну привабливість буріння нових свердловин та впровадження нових технологій, не зачіпаючи надходження до державного бюджету.

Позиція Асоціації і сьогодні залишається незмінною. Саме створення привабливого податкового режиму є ключом до великого міжнародного капіталу, залучення якого є запорукою становлення самодостатньої України з "нульовим" імпортом газу.

Із свого боку і уряд продовжує розділяти цю позицію, про що неодноразово заявляв. Зокрема, реалізація ініціативи з переходу на податкове стимулювання вітчизняного видобутку передбачена в плані заходів затвердженої наприкінці грудня Концепції розвитку газовидобувної галузі до 2020 року.

Метою останньої є енергонезалежна Україна.

Водночас, у житті 2017 рік зустрів нафтогазову галузь іншою реальністю – найскладнішою та найнепривабливішою в Європі фіскальною системою, яка є абсолютно незрозумілою для інвестора, особливо іноземного, та залишає багато можливостей для використання непрозорих подвійних стандартів.

За підсумками 2016 року зростання видобутку газу в Україні становило 0,7%, а динаміка виробництва в сегменті незалежних видобувачів вже другий рік поспіль стрімко сповільнюється. Що й не дивно. Адже зовнішні й внутрішні ринкові умови є вкрай несприятливими для інвестора.

За яким же сценарієм буде розвиватись видобуток газу в Україні в цьому році?

Компанія "Укргазвидобування", на яку держава покладає великі надії та для якої уряд провів безсумнівно необхідні реформи, заявила про плани збільшення виробництва на 500 млн куб м — до 15,1 млрд. куб. м.

Для приватних видобувних компаній низькі ціни на газ будуть продовжувати чинити негативний вплив на комерційну привабливість виробництва.

При нинішньому фіскальному режимі та діючих регуляторних обтяженнях проекти з найменшою часткою ризику будуть відхилені. Тому в 2017 році існує велика ймовірність початку стагнації газовидобутку у незалежному секторі.

Щодо нових інвесторів, то з ними в Україні справжня халепа. Зазначу, що за останні роки жодна з міжнародних компаній не зайшла у видобуток, навпаки лишали його.

В цьому контексті наведу показовий приклад Мексики, яка демонополізувавши галузь та лібералізувавши ціни, вже за рік залучила $40 млрд шляхом проведення відкритих аукціонів з продажу дозволів на видобуток вуглеводнів.

Як передає The WSJ, останніми переможцями лотів стали, зокрема: Exxon Mobil, Chevron, Total, China National Offshore Oil Corp., BHP Billiton, Statoil, BP. Переможна ставка за один з лотів — бонус державі за підписання в розмірі $624 млн. Ця цифра більша, ніж усі інвестиції в український газовидобуток за минулий рік.

Що далі? Важливо терміново виробити ефективний механізм досягнення завдань, поставлених в урядовій Концепції.

Для цього потрібно, щоб уряд здійснив рішучі кроки, направлені на залучення більших інвестицій та появу на ринку нових іноземних видобувних компаній, які будуть у змозі залучити капітал та кваліфікований досвід у поєднанні із сучасними технологіями.

Без сприяння уряду, президента та парламенту у реалізації ключових положень документу, гучні плани залишаться на папері.