Чи краще "там", ніж "тут" або Коли ми побачимо спад еміграції

Эмиграция стала основной темой в последние дни.

Все пытаются дать универсальный ответ, забывая, что эмиграция — индивидуальное решение. Его вправе принять любой человек, если решит, что в другом месте ему будет лучше.

И в глобальном мире это естественный процесс. Вы же не обсуждаете всерьез, почему молодой человек уезжает из Херсона в Киев? Так почему должен возникать вопрос, когда он едет из Киева в Варшаву.

При этом такое решение может принять каждый. Просто он должен увидеть, что "там" будет лучше, чем "тут". Человек должен получить предложение, может даже от самого себя, от которого не сможет отказаться.

И чем лучше человеку тут, тем меньше вероятность получить это предложение.

Поэтому те, кто точно не могут поднять свой уровень жизни сразу и в перспективе, будут говорить, что эмиграция бессмысленна, а те, кому нечего терять, будут отстаивать позицию, что "валить надо".

Есть еще редкий случай желающих завоевать мир, но это скорее исключение, чем правило. Потому как добиться чего, получить пресловутый "успех" всегда легче на Родине. А не там, где ты человек второго сорта.

И не кривитесь, а подумайте о своем отношении к условным сирийцам в Украине. Точно также к украинцам на своих улицах или своих офисах будут относиться условные французы.

И еще. Эмиграция — это локальный экономический вопрос. Мы переживаем его пик, так как он с некоторым лагом следует за дном экономики. Будет рост экономики — увидим спад эмиграции.

Никто ведь не призывал валить поскорее в 2006-2007, когда в Украине все "бумило"? Хотя люди были те же, да и дороги не лучше. Изменилось с тех пор только ситуация в экономике. Изменится она снова и уже никто никуда торопиться не будет.

И это не украинский вопрос. Украинские врачи едут в Беларусь, потому что белорусские уехали в Прибалтику, потому что прибалты уехали в Скандинавию... Чистая экономика. В глобальном масштабе. Не приводящая к катастрофе.

В свое время пол Ирландии уехало в штаты. Погубило ли это Ирландию? Изменилась экономика и поток завершился. То же самое было с Италией. А сейчас множество немцев работает в Лондоне, американцы прячутся от налоговой в Сингапуре и так далее.

Не эмиграция является проблемой, а экономическое падение, которое ее порождает. И надо лечить причину, а не следствие.

Нет смысла обсуждать, хорошо ли это или плохо. Это естественно в таких условиях. А значит менять надо условия.

И чтобы люди не уезжали, как бы странно это не звучало, надо не лекции о любви к Родине читать, и не заградительные кордоны на границе ставить, а рынок земли вводить, пенсионный возраст повышать и антикоррупционные суды запускать.

И хорошо, что Украина позволяет своим гражданам уезжать. Это их право. Кто то вернется, кто то нет.

Человек обязан быть ответственным и сам решать, где ему хорошо. Надо только помнить, что желание поменять хоть что-то, уехать "туда" и все сразу станет хорошо — это безответственность.

Это простой ответ на сложный вопрос, который никогда не бывает правильным. Просто так хорошо не станет. И золотых гор нет нигде, даже в такой волшебной "загранице".