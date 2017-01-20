Ми не дали хабар і це була наша помилка

Я вже писав про історію ТОВ "Мега ленд", директором і співвласником якого я є.

Вважаю, що історія опору наїзду податкової міліції на мою компанію типова, але я б хотів поділитися своїм досвідом і застерегти від моїх помилок тих, кому ще, може, життя підкине таку ситуацію.

Хоча, на жаль, уся моя історія є антиприкладом того, як бізнес вирішив після Майдану жити за законом і намагатися примусити виконувати закон державних службовців.

Наша компанія є імпортером комплектуючих для систем опалення, водопостачання та каналізації. Завозимо все офіційно, сплачуємо всі податки.

Через незгоду давати хабара під час проведення комплексної перевірки ДПІ у 2013 році був виданий податковою безглуздий акт про порушення, сума санкцій за якими дозволяла відкрити податковій міліції кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами товариства.

Далі все стандартно: обшуки і вилучення майна, пропонування вирішити проблеми за хабар вже від податкової міліції. Ми не дали, бо вірили в свою правоту і не вбачали за собою ніяких порушень. Оце, мабуть, і була наша помилка.

Перша аксіома податкової міліції, яку ми вивчили на своєму досвіді, стверджує: при зустрічі з податковою міліцією ти все одно втратиш гроші. Питання лише в сумі: або це буде фіксована ставка хабара, або все одно в тебе вкрадуть під час обшуку все, що можна, і паралізують твій бізнес всіма доступними способами.

Порада малому та середньому бізнесу така: всіма способами не віддавайте податковій міліції нічого під час обшуку — вкрадуть, розтрощать, сховають, зникне. Під час обшуку в 2014 році з офісу вивезли серверне та комп'ютерне обладнання і товарно-матеріальні цінності зі складу на суму близько 200 тис дол.

За три роки ми виграли всі адмінсуди за актом податкової, Деснянський райсуд виніс ухвалу про повернення незаконно вилученого під час обшуку майна, кримінальне провадження було передане новому слідчому, який його закрив.

І тут почали бити по голові факти, що полізли на світло.

Під час обшуку на нашому складі, ще в 2014 році, "опери" з податкової міліції зробили заяву, що невстановлені особи, поки склад стояв опечатаний, через стандартне вікно вкрали пару фур майна. Це при тому, що, наприклад, палета радіаторів у вікно не пролізе за габаритами, а її вага — понад 200 кг.

Я вже не кажу про чотириметрові полімерні труби, котли, газові колонки.

При цьому нас як власників майна ніхто не поставив до відома про цей факт, не запрошував при подачі заяви, не опитував. Склад під охороною, і за шість років з нього нічого не зникало. Цей факт несподівано став відомий лише у 2016 році, коли прийшов час віддавати майно.

Скільки разів за цей час ми зверталися до слідства з клопотаннями про інвентаризацію майна, надання інформації про його стан! Кожен раз була стандартна відписка, що ми не сторона у кримінальному провадженні, оскільки воно відкрито за фактом, і не маємо жодних процесуальних прав.

Навіть решту недограбованого майна ми не можемо отримати, хоча є рішення суду. Його ніхто не виконує. Нібито зберігач майна вимагає від ДФС 400 тис грн за його зберігання з 2014 року і погрожує компенсувати свої збитки нашим майном. Просто цирк правового абсурду.

Ми звернулися до прокуратури із заявою про скоєння кримінального правопорушення — невиконання рішення суду. Але цим ніхто не переймається, майна ми не бачимо.

Повернули серверне обладнання та комп’ютерну техніку. Всі системники розтрощені, з них повитягували плати, повернули голі корпуси. Зараз тестуємо сервери, чи не скрутили і їм голову захисники бюджету.

Отже, резюме наших намагань жити в правовому полі з державою: все у країні налаштоване проти бізнесу. Якщо тебе вирішили "подоїти", це буде зроблено, ніхто від цього тебе не захистить. Всі правові інститути — прокуратура, ДФС — не будуть тебе помічати. За законом ти будеш добиватися правди роками, а беззаконня проти бізнесу коїться вільно і без перешкод.

Як приклад, ми звернулися за захистом від протиправних дій податкової міліції до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана після його публічних висловлень, що вороги бізнесу — його особисті вороги. І що? Наш лист направили до ДФС.

Там нам дали відповідь, що іде досудове слідство, якщо є претензії — звертайтеся до суду. А звернутися до суду нема правових підстав, бо провадження відкрите за фактом, ми не сторона в процесі і за КПК не маємо процесуальних прав.

Таких звернень, клопотань, листів за ці роки — понад 70. Днями ми зареєстрували петицію на сайті президента. Якщо вона набере 25 тис підписів, можливо, хоч тоді, під контролем президента, наша справа зрушиться з місця? Побачимо...