Стоп, накладна! Як фіскали боротимуться зі "скрутками" з ПДВ

Изменения в Налоговый кодекс, которые украинский парламент поддержал в конце 2016 года, не стали откровением.

Работа над поправками в НК велась несколько месяцев. При этом и Минфин, и парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики были открыты для бизнеса и экспертного сообщества.

Поэтому правительство нельзя упрекнуть в том, что очередная порция налоговых новаций готовилась кулуарно. В отличие от предыдущих лет, когда многие нормы появлялись в НК неожиданно даже для депутатов, которые за них голосовали.

Тем не менее, не обошлось без сюрпризов и в этот раз. На фоне некоторых послаблений в налоговом администрировании бизнес получил горькую "пилюлю" в виде механизма блокировки НДС-накладных, который вступит в силу весной.

Главная задача новой системы — борьба со злоупотреблениями в сфере НДС, в том числе с так называемыми налоговыми скрутками. Их суть в том, что налоговый кредит заявлен по одной группе товаров, а при продаже оказывается, что это совершенно иная продукция.

В 2015-2016 годах органы фискальной службы пытались отсеивать "скрутчиков" односторонним расторжением договоров о признании электронных документов.

Правда, такой подход был топорным и нередко использовался налоговиками для давления на бизнес, в том числе на плательщиков, которые не были уличены в грехах. К тому же, расторжение договоров приводило к запрету на участие в системе электронного администрирования НДС, в результате чего компании лишались возможности формировать налоговый кредит по всем операциям.

Блокировка налоговых накладных или расчетов корректировок станет более тонким, избирательным инструментом. В этом случае будет приостанавливаться конкретная операция, вызывающая подозрение у фискалов, и на право компании участвовать в системе электронного администрирования НДС это не повлияет.

Причем плательщик в течение дня сразу же получит уведомление о том, что регистрация накладной или расчета корректировки приостановлена. Аналогичное уведомление будет отправлено и второму контрагенту, участвующему в операции.

Что немаловажно, оспорить блокировку можно, подав в ГФС заявление, подкрепленное документами, которые подтверждают факт возникновения налогового обязательства и законность налогового кредита.

Заявление будет рассматривать специальная комиссия при ГФС, которая в течение пяти рабочих дней должна разблокировать операцию либо обосновать заявителю свой отказ.

Казалось бы, за что критиковать законодателя, который стремится минимизировать злоупотребления? Ведь в итоге это сыграет на руку "белым" налогоплательщикам, облегчив и ускорив процесс возмещения НДС.

Объем фиктивного налогового кредита, сформированного бизнесом, исчисляется десятками миллиардов гривень. За первые пять месяцев 2016 года налоговики выявили около 10 млрд грн НДС, незаконно заявленных к возврату. То есть проблема схем, связанных с уплатой и возмещением НДС, болезненная.

Однако внедряемый механизм блокировки далеко не идеален, и бизнес уже выказывает справедливые опасения. Например, самого алгоритма приостановки НДС-накладных еще нет. Его должен утвердить Кабинет министров.

А критерии, на основании которых операции будут относить к рисковым, равно как и порядок разблокировки накладных, обязан разработать Минфин.

Пока сложно судить, насколько объективными окажутся критерии и действительно ли подзаконные акты будут прописаны так, чтобы налогоплательщики могли оспаривать факты неправомерной приостановки накладных.

Остается открытым вопрос, что делать в случае блокировки НДС остальным контрагентам, которые из-за тяжб и разбирательств не смогут получить налоговый кредит. При этом налогоплательщик, столкнувшийся с блокировкой операции, будет вынужден перекрывать образовавшуюся "яму" собственными деньгами.

Еще одна сложность может возникнуть у бизнеса в связи с тем, что в накладных появляется новый обязательный реквизит — код классификатора товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) и код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг.

По идее, эти коды и станут своеобразными маркерами, отправной точкой для отслеживания упомянутых "скруток".

Однако до сих пор нет четкого понимания, как эти коды будут присваиваться в ситуации, когда у налогоплательщика на складе, к примеру, есть товарные запасы собственного производства и купленные у неплательщиков НДС.

Также неясно, насколько обременительной будет оплата экспертных услуг по подтверждению кодов. Для крупной компании, ассортимент товара которой может исчисляться тысячами позиций, подобные издержки будут очень ощутимы.

Плюс ко всему, законодатели, наделившие фискальные органы правом блокировать НДС-накладные, не позаботились о том, чтобы должностные лица отвечали за некорректные решения и злоупотребления.

На этапе обсуждения подобная норма в проекте изменений в Налоговый кодекс была, но в документе, который попал в руки депутатам, она отсутствовала.

К счастью, бизнесу дают время на адаптацию.

Тестирование механизма блокировки начнется с 1 апреля и продлится до 1 июля 2017 года, после чего система заработает в полную силу. Что касается кода товара согласно УКТВЭД или кода услуги, то штрафы за их ошибочное указание в НДС-накладных не будут налагаться до 31 декабря 2017 года.

Только вот будет ли достаточно отведенного трехмесячного периода на тестирование нового механизма? Как показал опыт внедрения электронного администрирования НДС, на "обкатку" которого было отведено полгода, проблем избежать все равно не удалось. И хотя НДС-счета полноценно функционируют с июля 2015 года, шероховатостей в их работе до сих пор предостаточно.

Кроме того, бизнес задается вопросом: где гарантии, что блокировка НДС-накладных позволит избавиться от схем и произвести очистку от фиктивного налогового кредита, а не превратится в очередной способ для выкручивания рук налогоплательщикам? На него, к сожалению, ответа пока нет.