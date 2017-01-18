Чи встигне Україна в останній вагон Четвертої технологічної революції?

У 2017 році України немає в офіційному порядку денному Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Проте крім офіційної програми є багато інших заходів за участю окремих країн чи організацій, в тому числі українських.

Українська асоціація венчурного капіталу та приватних інвестицій (UVCA) уперше в історії цього форуму організовує дводенний захід Ukrainian Davos Nights.

Наша мета — познайомити учасників форуму з досягненнями України та можливостями для співпраці, особливо в галузі венчурних інвестицій і технологій.

Технологічний кластер в Україні — третій за розміром, але перший за темпами росту серед усіх кластерів країни, це та сфера, про яку говорять в усьому світі.

Особливістю розвитку національної сфери інформаційних технологій є те, що вона повністю знаходиться у приватному секторі. Такого нема в жодній країні світу.

Кремнієва долина в США будувалася завдяки поштовху держави. Ізраїль будував свої технології після стимулювання уряду — це було пов'язано з безпекою країни. В Україні ІТ-сектор 20 років будувався самостійно, без підтримки держави. Навіть навпаки — часто сектор підтримував державу.

Проте це нас не зупинило: завдяки приватному сектору ми можемо запропонувати світові можливості з відкриття центрів розробок технологічних продуктів. У нас вже близько 100 міжнародних компаній відкрили такі центри, і це тільки початок.

Крім того, у нас є українські компанії, які вже конкурують зі своєю продукцією на світовому ринку. Їх кількість та якість зростає з кожним роком.

Багато людей з різних сфер економіки дивляться на українську ІТ-галузь з інтересом. Попит на продукти цієї сфери є, адже сьогодні будь-яка компанія є "ІТ". Банк — це вже не фінансова установа, а інноваційна компанія.

У нас багато сільськогосподарських підприємств — це великий кластер для розвитку ІТ. У нас є все: земля, аграрні підприємства, ІТ-спеціалісти. Тому потрібно починати розбудовувати новітню сферу — AgroTech.

У суспільстві є певна інерція, ми більше споживачі, та ми великий ринок. Тут можна випробовувати нові продукти, щоб отримати перших клієнтів, дізнатися більше про попит, удосконалити технологію для виходу на міжнародний ринок.

Україна повинна створити такі можливості, щоб світовий технологічний бізнес почав тут працювати. Це питання нашої національної безпеки.

Україна повинна стати офшором для міжнародних інноваційних компаній. Така можливість є завдяки послабленню податкових важелів і талановитим людям.

Я майже щороку беру участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Для мене ця історія почалася у 2008 році, коли мене обрали YGL. Я точно знаю, наскільки важливо гідно представляти країну на форумі.

На жаль, про Україну частіше говорять в контексті війни на сході та анексії Криму. У світі не знають про наші перемоги і досягнення, хоча самі українці знають про них ще менше. У Давосі не вистачає "посла України". Саме тому у 2017 році UVCA разом з партнерами організовують дві події Ukrainian Davos Nights.

16 січня ми провели перший український захід для інвесторів і технологічних підприємців, куди прийшло понад 200 гостей. Основне питання, яке вони ставили, — як це пов'язано з політикою та "офіційною" позицією України на форумі.

Наша політика — інвестувати в Україну, у глобальні ІТ-компанії, які будуються з України. Для цього ми запрошуємо венчурних інвесторів з усього світу.

Головна мета наших заходів — позиціонувати Україну як нового технологічного лідера, як місце для відкриття наукових центрів розробок міжнародних компаній і мотивувати підприємців та інвесторів створювати спільні глобальні компанії.

Ми ще можемо встигнути в останній вагон Четвертої технологічної революції, але часу залишилося небагато. Держава і її талановите населення повинні зробити все, щоб заслужити щасливий квиток у світле інноваційне майбутнє. А підтримка світової спільноти стане додатковим поштовхом для розвитку України.