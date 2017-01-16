Адміністративний збір за державну реєстрацію: скільки платити у 2017 році?

Адміністративний збір за реєстрацію прав на нерухоме майно, бізнесу чи громадського об'єднання розраховується залежно від розміру прожиткового мінімуму та терміну, за який повинна бути проведена та чи інша реєстраційна дія.

Для зручності громадян, що планують здійснити відповідні дії у 2017 році, презентую наступні цифри.

Бізнес

Нерухомість

Громадські об'єднання