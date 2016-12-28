Що буде цікавити світ у 2017 році. Чотири головні економічні тренди

Наближення Нового року — це привід не тільки для підбиття підсумків, а й для прогнозування майбутнього.

Економічні передбачення завжди складні і відносні.

Там надто багато змінних, від яких залежить загальна картина, тому складати глобальний економічний прогноз з упевненістю, що все справдиться, нерозумно.

Однак, вивчивши чинні тренди і знаючи закономірності розвитку економіки, можна припустити, що саме трапиться у найближчому майбутньому.

Відновлення неминуче

Перш за все, восьмий рік поспіль очікується глобальне зростання економік світу в середньому на 3% на рік. Історія показує, що жоден період економічного підйому не тривав більш ніж десять років. Однак слід розуміти, що економічне зростання залежить від низки економічних чинників, а не від кількості минулих років.

Найбільше зростання очікується в економічно стабільних країнах Західної Європи, а найгірші показники будуть супроводжувати ті економіки, які сильно прив'язані до сировинної бази та природних ресурсів.

Україна залишиться у глобальному тренді росту і розвитку з деякими поправками. Навіть найбільш песимістичний прогноз, озвучений викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Олексієм Геращенком, передбачає зростання на 1,5-2,5% ВВП, яке, однак, компенсується інфляцією і девальвацією гривні.

Більш оптимістичний прогноз Данила Моніна, волонтера комітету з податкової і митної політики Верховної Ради, співавтора податкової реформи Ніни Южаніної. Він прогнозує зростання на 3-5% завдяки зростанню капітальних інвестицій.

Загалом прогнози на 2017 рік не віщують великих неприємностей. Ніщо не вказує на можливість порушення сценарію, який передбачає стабільний невеликий приріст економіки. Чого не скажеш про світ політичний.

Такі глобальні політичні зрушення як Brexit або перемога Дональда Трампа не дали очікуваного "краху" в економіці. Втім, песимісти кажуть, що це тимчасове явище, і справжні цифри ми побачимо вже на початку 2017 року.

Проте, за прогнозами журналу Forbes, країни-члени ЄС у 2017 році отримають зростання економіки мінімум на 2% навіть з урахуванням наслідків Brexit. Це дає надію на те, що до періоду глобальної рецесії поки далеко.

Інтернет речей і Big Data

Тепер про галузеві прогнози.

Традиційно очікується збільшення IT-сегменту, який буде розвиватися не тільки в напрямку розробки програм, але і в секторі обробки та взаємодії з інформацією.

Використання Big Data стає трендом з огляду на ефективність роботи цієї технології. Про те, яке значення застосування Big Data-технологій може мати для світу, написав швейцарський журнал Das Magazin. Стаття спричинила справжній фурор, а німецьке видання Spiegel назвало її текстом року.

Окремо варто відзначити тренд, пов'язаний з проникненням цифрових рішень в усі сфери життя. Мова йде про концепцію "інтернету речей". Кількість підключених до мережі пристроїв уже перевищує кількість людей, що мають вихід в інтернет.

Отримуючи доступ до глобальної інформаційної мережі, прилади та пристрої формують інформаційні мережі, які не просто допомагають людині в певних аспектах життя, але змінюють деякі побутові, економічні та суспільні процеси.

Створення безпілотних автомобілів, поширення "розумних" технологій для будинку і моніторингу стану організму стане трендом 2017 року.

Те саме стосується технологій альтернативного видобутку енергії. На хвилі екологічних проблем розробка альтернативних способів видобутку енергії стає все більш актуальною і буде привертати увагу нових розробників.

AR & VR та економіка

Технології віртуальної і доповненої реальності — ще один виток наукового прогресу. У 2017 році цей сегмент отримає чимало капіталовкладень. Застосування VR і AR-технологій не має меж. Провідні світові виробники електроніки і програмні розробники активно впроваджують ці технології.

За даними Strategy Analytics, один тільки продаж VR-пристроїв у 2016 році приніс їх виробникам понад 900 млн дол. Аналітики SuperData Research заявляють, що загальний прибуток від розробки і продажу VR-технологій у 2016 році становитиме 2,9 млрд дол, а до 2018 року ця цифра зросте майже удесятеро до 22,9 млрд дол.

Про те, наскільки важливу роль ці технології можуть зіграти в глобальних економічних процесах, говорив президент Китаю на саміті "великої двадцятки". Сам факт такої згадки свідчить про колосальне значення сектору, особливо з огляду на те, що саме Китай є одним з лідерів розвитку VR та AR-технологій.

Ще відвертіше визнала значення нових технологій президент Південної Кореї Пак Кин Хе. "Інновації в області віртуальної і доповненої реальності, інтернет речей, великі обсяги даних та штучний інтелект очолюють четверту промислову революцію і є суттю креативної економіки Південної Кореї", — заявила вона.

Transparency всьому голова

На хвилі параної, що підіймається в зв'язку з використанням Big Data, скандалів з прослуховуванням телефонів і використанням соціальних мереж спецслужбами, одним з головних запитів суспільства стане недоторканність особистого цифрового простору і вимога максимальної прозорості з боку державних структур.

Розвиток інформаційних технологій дозволяє не тільки урядам різних країн стежити за своїми громадянами, а й громадянам цих країн формувати цифрові механізми з контролю державного апарату громадянським суспільством.

Україна лише недавно стала на цей шлях, проте вже може похвалитися успішним запровадженням відкритої системи державних закупівель ProZorro.

Завоювавши низку престижних нагород, система активно використовується державними та комерційними підприємствами, допомагає їм заощаджувати кошти і оптимізувати бізнес-процеси, що позитивно позначиться на економіці України.

Крім того, можна очікувати, що створення єдиної, доступної та прозорої системи державних тендерів стане загальносвітовим стандартом.

Загалом прогноз на 2017 рік дає приємну картину світу, який розвивається не дуже швидко, але стабільно, вирішуючи глобальні проблеми і застосовуючи нові розробки у всіх сферах життя.