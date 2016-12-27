Як відбирають землі у фермерів в сумській глибинці

"Квартирне питання тільки зіпсувало їх ...". Всі пам'ятають цю цитату з радянського роману. Якби його події відбувалися в Україні в наш час, то починатися ця цитата повинна була б зі слів "земельне питання".

Хочу вас розчарувати, але далі мова не піде про мораторій на продаж землі. Поговоримо про іншу сторону медалі — про земельні махінації. Про них ми чуємо постійно, і вони завдають набагато більших збитків цій країні з ринком землі або без нього.

Що тут скажеш, якщо чотири з п'яти найбільших, зафіксованих правоохоронцями хабарів, стосуються земельних відносин.

У державній власності сьогодні понад 10 млн га земель. З них тільки 2,6 га офіційно надається в оренду. Таку статистику раніше наводила "Економічна правда", і ці цифри підтверджуються регіональними зрізами.

Часто землі використовуються без дозволів. Також формально земля передається в оренду за хабарі в розмірі 100-300 доларів за гектар.

Як відомо, законодавство дозволяє земельному відомству — Держгеокадастру — передавати землі в оренду, наприклад, для ведення особистого селянського господарства, фермерства або садівництва. Це величезний ґрунт для маніпуляцій, і цим часто користуються районні відділення земельної держслужби в зв'язці з місцевими головами районних адміністрацій.

І в українських глибинках таких випадків чимало. Яскравий приклад – Липоводолинщина в Сумській області. Тут місцеві аграрії можуть взагалі залишитися без землі через свавілля місцевої влади.

Все почалося з того, що в січні 2016 року тимчасово виконуючим обов'язки районної державної адміністрації став Віталій Давіденко.

Попереднього голову РДА — Валерія Олещенка — затримали під час отримання частини хабара у розмірі 700 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці особисто повідомив міністр МВС Арсен Аваков. Зараз Олещенко знаходиться під слідством, від посади він відсторонений указом президента.

Що ж стосується нового голови РДА, то до війни Давіденко з родиною проживав в Луганській області, мав невеличкий бізнес та паралельно працював на автотранспортному підприємстві у місті Антрацит. Як він опинився потім на Сумщині, зрозуміти важко.

Сам Давіденко каже, що коли його попередника затримали, сам він перебував в Сєвєродонецьку і дізнався про вакантну посаду від Генадія Москаля (на той час — голова Закарпатської ОДА), з яким на той час спілкувався.

За процедурою все відбувалося трохи інакше. Спочатку призначили нового тимчасово виконуючого обов'язки, а той у свою чергу призначив Давіденка першим заступником голови Липоводолинської райдержадміністрації. Після цього раптово, за погодженням голови Сумської ОДА Микола Клочка, на луганського "завгара" поклали обов'язки т.в.о.

Ймовірно, ці подробиці кадрових змін в якомусь районному центрі на Сумщині навряд чи можуть бути цікавими широкому загалу читачів. Але далі — набагато цікавіше.

З того часу спокійне життя для місцевих фермерів і аграрних господарств закінчилося. І до цього часу все не було гладко, але ще ніхто з представників місцевої влади так нахабно себе не поводив.

Проведення позапланових перевірок, передача частини земель в оренду господарствам, пов'язаним з місцевою владою, і фізичне захоплення земель стали звичайною справою. За цей час у такий спосіб було перерозподілено тисячі га землі.

Показовим є випадок з ТОВ "Альянс". В серпні 2016 року Давіденко розірвав договори на обробку невитребуваних паїв з відповідним господарством, яке обробляло землі Яснопі́льщинської сільській раді. Потім понад 400 га землі були передані в обробку фірмі "Діамант", яка раніше, здійснювала свою діяльність в Луганській області (є підтверджуючі документи). Врешті-решт підприємство пішло в суд і відстояло своє право на ці землі.

Так само і автору вдалося виграти суд і відстояти своє право на землі, які Давіденко мав на меті передати фірмі "Діамант".

Це не поодинокий випадок. Подібні проблеми так само виникли і у інших фермерів, майже у всіх великих аграріїв району — ТОВ "Мрія", ТОВ "Ск-Агро", ФГ "Беєве" та інші. Йдеться взагалі про 65 тисяч га орних земель в районі. Сільгосппідприємства, які тут працюють 10 і більше років, обробляють в сукупності більше половини.

Недавно 20 депутатів місцевого самоврядування, і автор в тому числі, оголосили недовіру очільнику РДА та підготувала лист до президента з проханням звільнити Давіденка.

Таких звернень після цього на адресу президента депутати відправили ще два, але "віз і нині там". Ініціативна група залучилася підтримкою депутатів Верховної Ради та має надію, що їхнє питання таки вирішиться, і Петро Порошенко, як гарант конституції, зверне увагу на проблеми сумських аграріїв.

В листопаді цього року була запущена офіційна процедура оголошення недовіри т.в.о. райадміністрації. За таке рішення на сесії райради проголосували 2/3 депутатів. Відповідно до законодавства, у такому випадку президент повинен звільнити відповідну людину з посади.

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Припускаю, що більшість читачів вбачає у відповідних проблемах якісь дріб'язкові "війни" регіонального масштабу. На тлі новин про Приватбанк, нових податкових змін це взагалі смішно.

Саме тому спроби привернути увагу національних ЗМІ до того безладу, який коїться в сумській глибинці, не мали особливого успіху. Керівник Ливоподолинської РДА — це, звісно, не корумпований міністр. Проте ми так само, як і більшість підприємців та громадян, хочемо почувати себе захищеними.