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Як відбирають землі у фермерів в сумській глибинці

Як відбирають землі у фермерів в сумській глибинці

Хочу вас розчарувати, але далі мова не піде про мораторій на продаж землі. Поговоримо про іншу сторону медалі — про земельні махінації. В українських глибинках таких випадків хтозна-скільки.
Вівторок, 27 грудня 2016, 10:30
Іван Сало
депутат Липоводолинського райради, директор ТОВ "Беєве"

"Квартирне питання тільки зіпсувало їх ...". Всі пам'ятають цю цитату з радянського роману. Якби його події відбувалися в Україні в наш час, то починатися ця цитата повинна була б зі слів "земельне питання".

Хочу вас розчарувати, але далі мова не піде про мораторій на продаж землі. Поговоримо про іншу сторону медалі — про земельні махінації. Про них ми чуємо постійно, і вони завдають набагато більших збитків цій країні з ринком землі або без нього.

Що тут скажеш, якщо чотири з п'яти найбільших, зафіксованих правоохоронцями хабарів, стосуються земельних відносин.

У державній власності сьогодні понад 10 млн га земель. З них тільки 2,6 га офіційно надається в оренду. Таку статистику раніше наводила "Економічна правда", і ці цифри підтверджуються регіональними зрізами.

Часто землі використовуються без дозволів. Також формально земля передається в оренду за хабарі в розмірі 100-300 доларів за гектар.

Як відомо, законодавство дозволяє земельному відомству — Держгеокадастру — передавати землі в оренду, наприклад, для ведення особистого селянського господарства, фермерства або садівництва. Це величезний ґрунт для маніпуляцій, і цим часто користуються районні відділення земельної держслужби в зв'язці з місцевими головами районних адміністрацій.

І в українських глибинках таких випадків чимало. Яскравий приклад – Липоводолинщина в Сумській області. Тут місцеві аграрії можуть взагалі залишитися без землі через свавілля місцевої влади.

Все почалося з того, що в січні 2016 року тимчасово виконуючим обов'язки районної державної адміністрації став Віталій Давіденко.

Попереднього  голову РДА — Валерія Олещенка — затримали під час отримання частини хабара у розмірі 700 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці особисто повідомив міністр МВС Арсен Аваков. Зараз Олещенко знаходиться під слідством, від посади він відсторонений указом президента.

Що ж стосується нового голови РДА, то до війни Давіденко з родиною проживав в Луганській області, мав невеличкий бізнес та паралельно працював на автотранспортному підприємстві у місті Антрацит. Як він опинився потім на Сумщині, зрозуміти важко.

Сам Давіденко каже, що коли його попередника затримали, сам він перебував в Сєвєродонецьку і дізнався про вакантну посаду від Генадія Москаля (на той час — голова Закарпатської ОДА), з яким на той час спілкувався.

За процедурою все відбувалося трохи інакше. Спочатку призначили нового тимчасово виконуючого обов'язки, а той у свою чергу призначив Давіденка першим заступником голови Липоводолинської райдержадміністрації. Після цього раптово, за погодженням голови Сумської ОДА Микола Клочка, на луганського "завгара" поклали обов'язки т.в.о.

Ймовірно, ці подробиці кадрових змін в якомусь районному центрі на Сумщині навряд чи можуть бути цікавими широкому загалу читачів. Але далі — набагато цікавіше.

З того часу спокійне життя для місцевих фермерів і аграрних господарств закінчилося. І до цього часу все не було гладко, але ще ніхто з представників місцевої влади так нахабно себе не поводив.  

Проведення позапланових перевірок, передача частини земель в оренду господарствам, пов'язаним з місцевою владою, і фізичне захоплення земель стали звичайною справою. За цей час у такий спосіб було перерозподілено тисячі га землі.

Показовим є випадок з ТОВ "Альянс". В серпні 2016 року Давіденко розірвав договори на обробку невитребуваних паїв з відповідним господарством, яке обробляло землі Яснопі́льщинської сільській раді. Потім понад 400 га землі були передані в обробку фірмі "Діамант", яка раніше, здійснювала свою діяльність в Луганській області (є підтверджуючі документи). Врешті-решт підприємство пішло в суд і відстояло своє право на ці землі.

Так само і автору вдалося виграти суд і відстояти своє право на землі, які Давіденко мав на меті передати фірмі "Діамант".

Це не поодинокий випадок. Подібні проблеми так само виникли і у інших фермерів, майже у всіх великих аграріїв району — ТОВ "Мрія", ТОВ "Ск-Агро", ФГ "Беєве" та інші. Йдеться взагалі про 65 тисяч га орних земель в районі. Сільгосппідприємства, які тут працюють 10 і більше років, обробляють в сукупності більше половини.

Недавно 20 депутатів місцевого самоврядування, і автор в тому числі, оголосили недовіру очільнику РДА та підготувала лист до президента з проханням звільнити Давіденка.

Таких звернень після цього на адресу президента депутати відправили ще два, але "віз і нині там". Ініціативна група залучилася підтримкою депутатів Верховної Ради та має надію, що їхнє питання таки вирішиться, і Петро Порошенко, як гарант конституції, зверне увагу на проблеми сумських аграріїв.

В листопаді цього року була запущена офіційна процедура оголошення недовіри т.в.о. райадміністрації. За таке рішення на сесії райради проголосували 2/3 депутатів. Відповідно до законодавства, у такому випадку президент повинен звільнити відповідну людину з посади.

***

Припускаю, що більшість читачів вбачає у відповідних проблемах якісь дріб'язкові "війни" регіонального масштабу. На тлі новин про Приватбанк, нових податкових змін це взагалі смішно.

Саме тому спроби привернути увагу національних ЗМІ до того безладу, який коїться в сумській глибинці, не мали особливого успіху. Керівник Ливоподолинської РДА — це, звісно, не корумпований міністр. Проте ми так само, як і більшість підприємців та громадян, хочемо почувати себе захищеними.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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