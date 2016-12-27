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До і після півночі. Що депутати змінили в Податковому кодексі

До і після півночі. Що депутати змінили в Податковому кодексі

2017 рік почнеться для платників податків з купи сюрпризів. Причому, не дуже приємних.(Рос.)
Вівторок, 27 грудня 2016, 11:00
Наталя Ульянова
партнер ЮФ ICF Legal Service

В украинском парламенте уже стало доброй традицией принимать важные законодательные решения ночью. Так было в 2014 и 2015 году, так случилось и в этом году.

Над поправками в Налоговый кодекс Верховная Рада корпела почти всю ночь с 20 на 21 декабря. Хотя и премьер Гройсман, и министр финансов Данилюк неоднократно уверяли, что на этот раз спешки и скрытых договоренностей не будет.

Отчасти правительство свои обещания выполнило. Дискуссия по поводу изменений в Налоговый кодекс велась почти полгода, а процесс обсуждения грядущих новаций действительно был открытым настолько, насколько это возможно в Украине.

Тем не менее, толика налоговых поправок была внесена в законопроекты №5132 и №5368 кулуарно в профильном комитете, который заседал практически до начала голосования в сессионном зале.

Кроме того, отдельные предложения попали в рассматриваемые документы "с голоса". В итоге финальные редакции законопроектов по итогам голосования существенно изменились. Поэтому 2017 год начнется для налогоплательщиков с вороха сюрпризов. Причем, не очень приятных.

Точка давления

Первым на голосование в парламенте был выставлен законопроект №5132. Он предусматривал ревизию целого перечня норм, в которых содержится привязка к размеру минимальной заработной платы (в связи с ее повышением до 3200 грн), а также пересмотр некоторых ставок налогообложения.

В результате, предельный размер безнадежной задолженности физических лиц с 2017 года составит не 50% минимальной заработной платы, а 25%.

Размер штрафов за неподанный налогоплательщиком отчет по контролируемым операциям в рамках трансфертного ценообразования (ТЦО) снижен с 300 до 150 минимальных зарплат.

Кроме того, уже с января 2017 года ставка для плательщиков единого налога 1 группы будет исчисляться на основании прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в то время как на сегодняшний день она достигает 10% минимальной зарплаты.

Вдобавок плательщики единого налога первой группы смогут оплачивать ЕСВ в размере 0,5 минимального страхового взноса.

Впрочем, более резонансным стал пересмотр ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также на топливо. Так, с января 2017 года акцизный сбор на этиловый спирт вырастет на 20%, на слабоалкогольную продукцию и вина – на 12%, специфическая ставка акциза на табачную продукцию повысится на 40%.

При этом адвалорная пока что останется неизменной, на уровне 12%. Но депутаты уже вынашивают идею о ее увеличении до 15%.

Упразднена дифференцированная ставка акциза для дизельного топлива. Если пока что она составляет от 95 до 125,5 евро за тысячу литров в зависимости от качества горючего, то с 2017 года акциз будет взиматься только в размере 125,5 евро за тысячу литров. Фактически, это скрытое повышение сбора более чем на 32%.

Еще одной неприятной новостью стал пересмотр акцизной ставки на импорт и производство бензинов, она увеличена почти на 25%, а также повышение на 67,8% базовой ставки акциза на сжиженный газ.

Не порадовали депутаты и представителей газодобывающей отрасли. Принятая еще при рассмотрении в первом чтении законопроекта №5132 норма о введении льготной 12%-й ставки ренты на добычу газа вне зависимости от залежей стала предметом ожесточенных споров между народными избранниками, в результате чего от идеи поощрить "добытчиков" Верховная Рада отказалась.

Вместе с тем, позитивным новшеством можно считать отмену 2% сбора в Пенсионный фонд с операций по приобретению наличной валюты. В принципе, отказ от этого псевдоналога в стенах Национального банка обсуждался уже достаточно давно, но окончательно его ликвидацию удалось "продавить" только под занавес нынешнего года.

И снова НДС

К рассмотрению второго налогового законопроекта №5368 депутаты приступили уже после полуночи. И сразу же выяснилось, что из него исчез один из ключевых разделов, касавшийся передачи информационных баз от Государственной фискальной службы Министерству финансов.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина объяснила: на данный момент такую передачу осуществить технически невозможно. К тому же, против нее выступает МВФ.

Поэтому в течение первого полугодия 2017 года должен быть проведен независимый аудит баз, только после которого можно будет говорить том, что с ними делать дальше.

Это официальная версия. Но есть и другая. Некоторые участники процесса, которые были задействованы в подготовке поправок к Налоговому кодексу, говорят о том, что передаче баз очень сильно противилась фискальная служба, поскольку в итоге она бы утратила достаточно весомый инструмент влияния на налогоплательщиков.

Так что, скорее всего, именно давление со стороны ГФС и привело к тому, что щекотливый вопрос с базами решили отложить на неопределенное время.

Не смог бизнес пролоббировать отмену налога на прибыль и его замену налогом на выведенный капитал. Однако парламент обязал правительство обеспечить до 1 июля 2017 года разработку соответствующего законопроекта и внести его в Верховную Раду. Так что, налогу на выведенный капитал, скорее всего, все-таки быть. Но, очевидно, не ранее 2018 года. И то, при условии, что бизнес и депутаты смогут договориться.

Поддержал парламент и ликвидацию налоговой милиции с последующим созданием на ее базе финансовой полиции. Но в этом случае, как и с налогом на выведенный капитал, формирование новой структуры будет регламентироваться отдельным законопроектом. Сколько времени уйдет на его разработку – вопрос риторический.

Также принятый законопроект №5368 предусматривает введение единого публичного реестра, на основании которого в автоматическом режиме будет проходить возмещение НДС. Только вот эта, казалось бы, положительная для бизнеса новость была омрачена тем, что с середины 2017 года налоговики начнут применять механизм блокировки НДС-накладных.

По идее, он снимет проблему одностороннего расторжения договоров о признании электронно-цифровой подписи, которым активно злоупотребляет ГФС в отношении налогоплательщиков, чьи операции вызывают подозрение.

Теперь приостанавливаться будут лишь отдельные  трансакции, имеющие признаки рисковых. Но нюанс в том, что параметры, по которым фискалы смогут блокировать накладные, не указаны. Их должно разработать и утвердить Министерство финансов. А это уже явный признак того, что применение критериев может грозить бизнесу злоупотреблениями.

Более того, процесс оспаривания блокировки не дает никаких гарантий, что налогоплательщик сможет отстоять свои права, и подтвердить "чистоту" операции. Пока накладная находится в "стоп-листе", воспользоваться налоговым кредитом невозможно. А значит, плательщику придется отвлекать из бизнеса оборотные средства.

Что еще важно: с 2017 года окончательно упраздняется спецрежим уплаты НДС для сельхозпроизводителей. Аграрии будут платить этот налог на общих условиях, и затем становиться в длинную очередь претендентов на возмещение.

Единственное, что Кабинет министров предусматривает на 2017 год около 4 млрд грн прямых дотациий для предприятий агропромышленного комплекса. Но и здесь не обошлось без подводных камней. Более 50% этих субсидий достанется птицеводам. А сотни производителей из других сфер АПК будут бороться за оставшиеся 2 млрд грн.

Так что, компенсация аграриям за отнятые НДС-льготы, мягко говоря, сомнительная.

Выдержать год

Итого, можно сделать вывод, что налоговая реформа в Украине вновь не состоялась.

Да, в правительстве, Минфине и профильном комитете делали акцент на том, что предложенные изменения в Налоговый кодекс коснутся в основном администрирования и будут направлены на исправление ошибок, с ним связанных. Но при этом власти почему-то лишь вскользь упомянули о том, что намерены существенно повысить акцизы, и умолчали о своих планах "обрадовать" плательщиков НДС, в очередной раз усложнив им жизнь.

Что же, хочется верить в обещания Гройсмана и его команды, что в 2017 году налоговая система преобразится более радикально. И это пойдет как налогоплательщикам, так и экономике только на пользу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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