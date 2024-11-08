Топ 5 криптобирж для украинцев: выбираем лучшие платформы для трейдинга и инвестиций

Украина по-прежнему занимает лидирующее место в мире по количеству держателей и пользователей криптовалют. Согласно последним данным, страна занимает 6 место по уровню принятия криптоактивов, и этот показатель увеличивается с каждым годом. Где сегодня выгодно и просто покупать, продавать и инвестировать биткоин и другие монеты, рассмотрим ниже.

Bitget

Криптовалютная биржа Bitget занимает четвертое место в мире по объемам торгов и является на данный момент самой быстро растущей платформой на рынке. Компания предлагает широкий ассортимент услуг: от спотовой и фьючерсной торговли до копитрейдинга, стейкинга и ряда других сервисов для инвестирования. При этом, Bitget предлагает одни из самых низких комиссий на рынке, что делает использование платформы не только простым и доступным, но и выгодным.

Особое внимание пользователей заслуживает пре-маркет платформа, где можно приобрести токены топовых проектов еще до листинга на бирже. Ранний доступ к активам позволяет получить монеты стартапов по специальной цене и заработать на разнице курсов уже в момент официального листинга на площадке. Кроме того, Bitget предлагает также множество выгодных акций, конкурсов и активностей для своих пользователей.

Также отметим, что Bitget - достаточно безопасная биржа. Ежемесячно компания публикует данные о резервах и защитном фонде, что в очередной раз подтверждает ее стабильную работу.

Binance

Несмотря на то, что крупнейшая биржа в мире постепенно теряет свои позиции, это никак не сказывается на ее стабильной работе в Украине. Зарегистрированные пользователи могут обменивать криптоактивы на фиат с последующим выводом на карту, торговать криптовалютой на спотовом и фьючерсном рынках, инвестировать в проекты на ранних стадиях, а также проходить бесплатное обучение в академии Binance.

Компания предлагает широкий выбор инструментов для трейдинга, а также копитрейдинговую платформу для новичков, где пользователи могут повторять сделки более опытных коллег и зарабатывать криптовалюту без особых усилий. Как и Bitget, Бинанс в Украине предлагает стейкинг и другие инвестиционные инструменты, которые помогают зарабатывать пассивно, с минимальными рисками для пользователей.

Bybit

Криптовалютная биржа Bybit стремительно набирает обороты и имеет все шансы в ближайшем будущем потеснить Binance на рынке. Компания предлагает широкий выбор инструментов для трейдинга и инвестиций, а также активно развивается на рынке криптоплетежей, предлагая пользователям универсальные карты с поддержкой криптоактивов.

Bybit уже зарекомендовала себя, как безопасная и удобная платформа для инвестиций и стейкинга, а также запустила свою пре-маркет торговлю токенами, которые еще не были добавлены на платформу. Как и Bitget, биржа регулярно публикует отчет о резервах, доказывая свою стабильную работу и полное обеспечение резервов на случай непредвиденных обстоятельств.

BingX

Несмотря на то, что биржа достаточно молодая, BingX уже успела завоевать доверие украинцев. Благодаря агрессивному маркетингу, активности команды компания успешно развивается на украинском рынке, предалагая услуги по трейдингу, копитрейдингу и инвестированию для зарегистрированных пользователей.

Биржа регулярно проводит различные конкурсы и акции для действующих клиентов, а также для новых юзеров, мерчантов и крупных клиентов. Также компания предлагает низкие торговые комиссии, в том числе для VİP клиентов, что делает ее достаточно привлекательной на рынке.

Отметим, что для пользования централизованными криптовалютными биржами пользователи должны пройти обязательную процедуру KYC и подтвердить свою личность.