Меморандум с МВФ, "Укроборонпром" получил нового гендиректора

Корпоративне управління держпідприємств

Оновлений Меморандум МВФ. 18 жовтня 2024 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику після п’ятого перегляду в рамках програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Меморандум містить наступні ключові зобов'язання України, пов'язані з держпідприємствами та банками:

Залишити всі банки з мажоритарною державною власністю під управлінням Мінфіну. Будь-які націоналізовані несистемні банки буде негайно передано Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) для врегулювання ( постійний структурний маяк ).

[Як ми писали раніше, іноземні інвестори цікавилися купівлею "Укргазбанку" та "Сенс Банку". – SOE Weekly.]

Завершити формування повного складу наглядової ради "Укренерго" (7 членів), більшість у якій становитимуть незалежні члени ( новий структурний маяк ; кінець грудня 2024 року).

[Як ми повідомляли раніше, 2 вересня 2024 року наглядова рада "Укренерго" більшістю голосів звільнила голову правління компанії Володимира Кудрицького. Наглядова рада призначила члена правління Олексія Брехта виконуючим обов'язки та ухвалила рішення про проведення конкурсного відбору на посаду нового керівника.

Того ж дня Даніель Доббені (незалежний член і голова наглядової ради) та Педер Андреасен (незалежний член) повідомили про дострокове складення повноважень. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Наразі Роман Піонковскі залишається єдиним незалежним членом наглядової ради "Укренерго". Він був призначений разом з іншими незалежними членами у грудні 2021 року, тобто термін його повноважень повинен закінчитися у грудні 2024 року.

Згодом ми повідомляли, що 20 вересня 2024 року Міністерство енергетики у якості загальних зборів акціонерів "Укренерго" прийняло рішення про проведення конкурсного відбору трьох незалежних членів наглядової ради компанії.

Четвертого ж незалежного члена буде обрано паралельно за раніше розпочатою процедурою, додали в міністерстві.

Через три тижні Мінекономіки повідомило, що Номінаційний комітет затвердив вимоги до кандидатів та оголосив конкурсний відбір на посади трьох членів наглядової ради. Докладніше про це читайте у нашому попередньому дайджесті.

Відбір усіх членів наглядової ради – чотирьох незалежних та трьох представників держави – планують завершити до 9 грудня 2024 року. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах.

"УОП" отримав нового гендиректора. 21 жовтня 2024 року "Українська оборонна промисловість" ("УОП") оголосила, що її наглядова рада призначила Олега Гуляка новим генеральним директором компанії після конкурсного відбору, в якому взяли участь понад 20 претендентів.

[Як ми писали раніше, гендиректор "УОП" Герман Сметанін подав у відставку 4 вересня 2024 року, щоби стати новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості, замінивши на цій посаді Олександра Камишіна.

Наглядова рада "УОП" тоді призначила Олега Гуляка виконуючим обов'язки гендиректора та оголосила, що якнайшвидше розпочне конкурсний відбір на посаду нового гендиректора.

За даними "УОП", Гуляк служив у Збройних силах України (ЗСУ) з 1993 року. У 2021-2024 роках був командувачем Сил логістики ЗСУ. З 1 липня 2024 року працював радником гендиректора з питань військового співробітництва "УОП", зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Також ми повідомляли, що 19 вересня 2024 року наглядова рада "УОП" розпочала конкурсний відбір на посаду гендиректора. Кандидати могли подавати документи з 20 вересня по 4 жовтня 2024 року. – SOE Weekly.]