"ОПЗ" может возобновить работу после трех лет простоя, "Энергоатому" разрешили не платить часть долгов до конца военного положения

У квітні 2024 року ми писали , що Фафара залишив наглядову раду "Укрнафти", щоб очолити польський енергетичний концерн Orlen.

Як ми повідомляли раніше, 6 березня 2024 року було затверджено новий склад наглядової ради "Укрнафти". До складу новообраної наглядової ради увійшли три незалежні члени (Тім Додсон, Іренеуш Фафара та Данкан Найтінгейл) і два представники акціонерів (Людмила Дараган і Роза Тапанова), призначені Міністерством оборони та "Нафтогазом".

За даними "Укрнафти" , Катерина Кузнецова має більше 25 років досвіду в міжнародних аудиторських компаніях – пройшла шлях від молодшої консультантки до старшої менеджерки EY (Австралія); працювала генеральною менеджеркою фіндепартаменту корпоративного центру SingTel Optus (2-ий оператор зв'язку в Австралії); була директоркою Групи ринків капіталу в PwC (Велика Британія).

"Укрнафта" завершила формування наглядової ради. 7 серпня 2024 року "Укрнафта" повідомила , що Катерина Кузнецова увійшла до наглядової ради компанії як незалежний член. Таким чином, наглядова рада укомплектована, повідомили в компанії.

Енергосектор

"Укргідроенерго" шукає юридичну компанію для арбітражу щодо компенсації за зруйновану Каховську ГЕС, повідомила пресслужба компанії 15 серпня 2024 року.

[6 червня 2023 року "Укргідроенерго" повідомило, що Каховську гідроелектростанцію (ГЕС) зруйновано без можливості відновлення після того, як росіяни влаштували потужний вибух у машинному залі. Докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Згодом ми писали, що 6 червня 2024 року "Укргідроенерго" повідомило про початок інвестиційного арбітражу з Росією щодо відшкодування збитків, завданих руйнуванням ГЕС. Попередня оцінка – близько 2,5 млрд дол. – SOE Weekly.]

"Як вбачається з практики вирішення аналогічних спорів, розгляд цієї справи триватиме багато років, тому компанія очікує отримати надійного та професійного партнера, з яким впевнено буде проходити цей важкий процес", – пояснили в "Укргідроенерго". Перевага буде надаватися фірмам з досвідом успішного представництва в інвестиційних і міжнародних комерційних арбітражах, додали в компанії.

Тендер заплановано на 17 вересня 2024 року. Його очікувана вартість – 365 млн грн (8 млн євро).

Група "Нафтогаз" сплатила 53 млрд грн (1,2 млрд євро) податків за січень-липень 2024 року, повідомила пресслужба компанії 13 серпня 2024 року. Це майже на 10% більше, ніж компанія сплатила за аналогічний період 2023 року.

Лише в липні Група "Нафтогаз" сплатила до зведеного бюджету України понад 6 млрд грн (132 млн євро), повідомив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

[Як ми повідомляли раніше, у 2023 році Група "Нафтогаз" сплатила 83,4 млрд грн (2,1 млрд євро) податків до державного бюджету та ще 6,8 млрд грн (172 млн євро) до місцевих бюджетів.

Як ми писали згодом, Група "Нафтогаз" повідомила, що отримала 23,1 млрд грн (584 млн євро) консолідованого чистого прибутку у 2023 році, що є значним покращенням порівняно зі збитками у 79,1 млрд грн (2,3 млрд євро) у 2022 році.

Також ми повідомляли, що за січень 2024 року "Нафтогаз" сплатив до державного та місцевих бюджетів 6,1 млрд грн (147 млн євро) податків, за лютий 2024 року – 5,3 млрд грн (129 млн євро), за березень 2024 року – 8,3 млрд грн (197 млн євро), за квітень 2024 року – 8 млрд грн (189 млн євро), за травень 2024 року – 9,3 млрд грн (215 млн євро), за червень 2024 року – 9,2 млрд грн (203 млн євро). Докладніше читайте у наших попередніх дайджестах. – SOE Weekly.]

Арбітражний трибунал у Парижі погодився розглянути позов "Укренерго" проти Росії щодо активів у Криму на 527 млн ​​євро, повідомила прес-служба компанії 14 серпня 2024 року.

Це означає, що у підсумку Трибунал заслухає та винесе рішення щодо позовів "Укренерго" проти Росії, поданих у 2019 році, пояснили в компанії.

В "Укренерго" повідомили, що йдеться про позови, в яких компанія вимагає від Росії виплатити компенсацію за незаконно експропрійовані енергетичні активи та інвестиції в Криму. Зокрема, це 17 підстанцій та понад 1 300 кілометрів ліній електропередачі. Загальна сума завданих окупантами збитків оцінюється в 527 млн євро.

"Укренерго" подало позови у 2019 році, а справу почали розглядати наприкінці 2020 року. Рішення про відхилення скарг Росії нарешті відкриває шлях для розгляду справи по суті, додали в компанії.

Арбітрам знадобилося 11 місяців, щоб проаналізувати аргументи сторін і прийняти рішення про юрисдикцію справи. Компанія готується до наступних етапів розгляду в суді, зазначили в "Укренерго".

"Ми розуміємо, що цей шлях буде ще тривалим і досить складним. Але врешті-решт агресор до останньої копійки заплатить за збитки, завдані українській енергосистемі", – резюмували в компанії.

"Енергоатом" звільнили від сплати боргів за виконавчими провадженнями до закінчення воєнного стану. Як повідомили Forbes Україна та "Економічна правда" ("ЕП"), Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості своїм наказом від 2 серпня 2024 року включило "Енергоатом" до переліку підприємств, "які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється на час дії воєнного стану".

"Енергоатом" звернувся до міністерства з відповідною заявою 1 серпня. Міністерство видало наказ уже наступного дня, і він набрав чинності з дня підписання.

За даними Forbes Україна, до реєстру Мінстратегпрому внесено підприємства, які виконують державний контракт у галузі оборони або беруть участь у виконанні такого контракту. Ще один критерій – занесення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців держзамовлень. Компанію додають до списку, якщо вона відповідає обом критеріям, зазначило видання.

Наразі невідомо, яку частину заборгованості "Енергоатом" зможе не сплачувати та яких саме заборгованостей стосується мораторій, також повідомило Forbes Україна. За даними "ЕП", виплати за ПСО продовжуватимуться.

Як ми писали раніше, 31 травня 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Як писала "ЕП", в офіційних повідомленнях ключовою причиною підвищення тарифів для населення називали необхідність відновлення енергетичної інфраструктури. Насправді ж ключовими бенефіціарами цієї зміни стануть "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Це дасть можливість цим двом держкомпаніям зекономити близько 86,6 млрд грн (близько 2 млрд євро) на рік витрат на спеціальні обов'язки (ПСО), написав у колонці для "ЕП" голова Асоціації з енергоефективності та енергозбереження Олександр Візір. Докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

["Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримали право продавати електроенергію на ринкових умовах з 1 жовтня 2021 року. За новою моделлю ПСО отримані кошти спрямовувалися на компенсацію постачальникам електроенергії різниці між регульованими тарифами для населення (на той час 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год залежно від обсягу споживання) та ринковими цінами.

Починаючи з жовтня 2021 року, Кабінет Міністрів неодноразово продовжував дію механізму ПСО, щоб зберегти тарифи на електроенергію для населення незмінними до кінця попереднього опалювального сезону. Механізм ПСО діяв до 30 квітня 2023 року.

30 травня 2023 року Кабмін затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня 2023 року.

Як ми повідомляли раніше, у січні 2024 року модель ПСО було продовжено до 30 квітня 2024 року. Пізніше її було продовжено ще на місяць, з 30 квітня до 31 травня 2024 року. Докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Як ми повідомляли в наших попередніх дайджестах, низький тариф на електроенергію постійно спричиняв фінансові труднощі для українських енергетичних підприємств: