Еще один удар по энергообъектам, Кабмин существенно повысило тариф на электричество для населения

Енергосектор

Українські енергооб'єкти знову зазнали удару з боку РФ. Вранці 1 червня 2024 року Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях, повідомило Міністерство енергетики України. За повідомленням міністерства, це вже шостий масований удар Росії по енергооб'єктах з 22 березня 2024 року.

Через атаку "Укренерго" було змушене ввести додаткові обмеження споживання електроенергії на 1 червня 2024 року.

Найбільший приватний енергетичний холдинг України, "ДТЕК" Ріната Ахметова, повідомив, що Росія знову атакувала дві його теплоелектростанції (ТЕС), серйозно пошкодивши обладнання. За даними "ДТЕК", це вже шоста масована атака на ТЕС компанії за останні 2,5 місяці.

Пізніше "Укргідроенерго" повідомило, що російські обстріли завдали критичних пошкоджень двом гідроелектростанціям (ГЕС). [Загалом компанія має десять ГЕС. – SOE Weekly.]

Після обстрілу в Запоріжжі було перекрито рух транспорту через ДніпроГЕС. Після детального вивчення наслідків місцева влада закрила греблю для транспорту на вихідні.

[6 червня 2023 року "Укргідроенерго" повідомило, що Каховська ГЕС зруйнована і не підлягає відновленню після того, як росіяни влаштували потужний вибух у машинному залі. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Російські ракети атакували найбільшу ГЕС України, ДніпроГЕС у Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Під час іншої ракетної атаки, 29 березня 2024 року, ціллю російських військ стали Канівська та Дністровська ГЕС. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Починаючи з 22 березня 2024 року, Україна зазнала шість масованих атак ракетами і дронами по енергооб’єктах, включно з вищезгаданою атакою 1 червня. Докладніше про попередні атаки читайте у наших попередніх дайджестах.

"Укренерго" повертає планові відключення електроенергії для населення та промисловості в усіх регіонах. 31 травня 2024 року "Укренерго" повідомило, що повертає планові обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано зі значним дефіцитом в енергосистемі України, спричиненим російськими обстрілами.

Крім того, навесні та влітку електростанції проходять планові ремонти, що також може вплинути на дефіцит в енергосистемі. Ці ремонти вимагаються законодавством: вони відбуваються щорічно і не можуть бути скасовані або відкладені. Вони є необхідними для підготовки енергоблоків до роботи в умовах підвищеного навантаження під час наступного опалювального сезону, пояснили в компанії.

В "Укренерго" анонсували можливі відключення у вечірні пікові години 1 червня 2024 року. Пізніше, через ранкову атаку 1 червня 2024 року, компанія додала ще одну годину можливих відключень.

[14 травня 2024 року "Укренерго" розпочало контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України у вечірні години пікових навантажень. Електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежувалося, повідомили в компанії. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Через два тижні "Укренерго" тимчасово відмовилося від погодинних відключень, оскільки було завершено ремонт двох атомних енергоблоків. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький тоді пояснив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня була тимчасовою, і незабаром ситуація знову погіршиться, оскільки на деяких блоках атомних електростанцій будуть проводитися ремонти. – SOE Weekly.]

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64%. 31 травня 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Також змінилися тарифи для індивідуальних та колективних побутових споживачів у житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками. Домогосподарства, які споживають до 2000 кВт-год на місяць, платитимуть 2,64 грн за кВт-год, а ті, які споживають більше, – 4,32 грн за кВт-год.

За словами Міністерства енергетики, "нічний тариф" становитиме 2,16 грн за кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав підвищення тарифів "важким, але необхідним кроком", який потрібен для відновлення енергетичної інфраструктури України. Він додав, що якби Росія її систематично не руйнувала, тарифи залишалися б незмінними.

Враховуючи складну економічну ситуацію, спричинену повномасштабною війною, не можна допустити, щоби ціна на електроенергію для населення зросла до ринкового рівня (майже 7,5 грн за кВт-год), але держава не може утримувати надзвичайно низьку пільгову ціну для всіх споживачів. Ті, хто не може дозволити собі платити за електроенергію за новим тарифом, отримуватимуть адресні субсидії, зазначив Галущенко.

Для середньостатистичного домогосподарства, яке споживає 170 кВт-год на місяць, щомісячний рахунок за електроенергію збільшиться на 285 грн, порахували у Міністерстві енергетики.

Як пише "ЕП", в офіційних повідомленнях ключовою причиною підвищення тарифів для населення називають необхідність відновлення енергетичної інфраструктури. Насправді ж ключовими бенефіціарами цієї зміни стануть "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Це дасть можливість цим двом держкомпаніям зекномити близько 86,6 млрд грн на рік витрат на спеціальні обов'язки (ПСО), написав у колонці для "ЕП" голова Асоціації з енергоефективності та енергозбереження Олександр Візір.

На щастя, активи "Енергоатому" не стали мішенню російських обстрілів. Компанія, ймовірно, використає гроші на будівництво атомних блоків, доцільність якого викликає багато запитань, додає "ЕП".

Натомість об'єкти "Укргідроенерго" були серед ключових цілей російських обстрілів [читайте докладніше у наших попередніх дайджестах], тому додаткові кошти, ймовірно, будуть використані на відновлення гідроелектростанцій.

["Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримали право продавати електроенергію на ринкових умовах з 1 жовтня 2021 року. За новою моделлю ПСО отримані кошти спрямовувалися на компенсацію постачальникам електроенергії різниці між регульованими тарифами для населення (на той час 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год залежно від обсягу споживання) та ринковими цінами.

Починаючи з жовтня 2021 року, Кабінет Міністрів неодноразово продовжував дію механізму ПСО, щоб зберегти тарифи на електроенергію для населення незмінними до кінця попереднього опалювального сезону. Механізм ПСО діяв до 30 квітня 2023 року.

30 травня 2023 року Кабмін затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня 2023 року.

Як ми повідомляли раніше, у січні 2024 року модель ПСО було продовжено до 30 квітня 2024 року. Пізніше її було продовжено ще на місяць, з 30 квітня до 31 травня 2024 року. Докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.]

Водночас, незалежно від розміру тарифу для населення, планові відключення електроенергії триватимуть протягом двох-трьох років, залежно від того, як швидко Україна зможе відновити зруйновану інфраструктуру, сказав "ЕП" директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко.

Ціни на електроенергію для бізнесу також зростуть з 1 червня 2024 року через перегляд граничних цін Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Місячний індекс базового навантаження на Українській енергетичній біржі становив 3,304 грн за МВт-год (без ПДВ) у травні 2024 року, але в червні 2024 року він зріс до 5,541 грн за МВт-год, додала "ЕП".

[Як ми повідомляли в наших попередніх дайджестах, низький тариф на електроенергію постійно спричиняв фінансові труднощі для українських енергетичних підприємств:

На ринку електроенергії утворився ланцюжок боргів "всіх перед усіма" на суму 60 млрд грн.

Після накопичення великих боргів через втрату ЗАЕС "Енергоатом" зміг знову виконувати всі ПСО лише з вересня 2023 року. У листопаді 2023 року компанія сплатила 1,8 млрд грн, які вона заборгувала "Укренерго" за послуги диспетчерського управління, а в січні повідомила, що повністю виконала свої зобов'язання за ПСО на 2023 рік.

Наприкінці січня "Укргідроенерго" повідомило, що завершило розрахунки за всіма ПСО для домогосподарств на 2023 рік.

"Енергоатом" повністю сплатив 48,5 млрд грн за ПСО для населення за січень-квітень 2024 року.

Як ми писали у квітні, "Нафтогаз" залишив поточний тариф на газ для населення незмінним щонайменше ще на рік. – SOE Weekly.]