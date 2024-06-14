Как новые ІТ-технологии помогают украинским брендам развиваться во время войны?

В первый год войны можно было ощутить всплеск заинтересованности мира в украинских брендах. Этническая одежда, аксессуары, элементы интерьера начали появляться в повседневности европейцев и американцев, а украинские символы стали еще более узнаваемыми.

Сегодня украинская продукция пользуется еще большим спросом, ведь речь не только об одежде, сувенирах и подарках. Это о повседневности: обувь, аксессуары, косметика, посуда, ювелирные изделия и многое другое, что прекрасно сочетается с лаконичным европейским стилем жизни. И кроме аутентичных визуальных решений, мир уже понял, что украинское — это о качестве во всем, особенно в вопросе выбора экологичных и долговечных материалов.

Несмотря на значительные препятствия, сегодня украинские бренды проявляют большую стойкость и превращают вызовы в возможности. Их успеху помогает стремительное развитие IT-технологий и возможности современных компаний веб-разработки, таких, как Asabix, которые позволяют создавать мощные интернет-ресурсы как центры взаимодействия с клиентами и партнерами.

Вызовы и решения: преодолевая расстояния

Среди украинских брендов много успешных примеров того, как несмотря на события в стране, они продолжали развиваться. Так, наш клиент, украинский производитель Etnodim, одним из первых начал продавать вышиванку не только как праздничную, а удобную повседневную одежду, Syndicate Original успели выпустить с американским рэпером Snoop Dogg собственную коллекцию одежды, а в 2023 году бренд Frolov успешно представил свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.

Конечно, вынужденное перемещение в более безопасные регионы или даже в другую страну стало вызовом для локального бизнеса. Продавцы и клиенты оказались в разных областях, а иногда и по разные стороны границы. Чтобы не терять связь, бизнесы поначалу спасала трансграничная электронная коммерция, благодаря которой верные клиенты находили любимые бренды на международных маркетплейсах.

Но большинство из компаний решили не терять время и начали заказывать разработку или совершенствование уже собственных сайтов, а также налаживать логистику. Это освободило их от часто несправедливых алгоритмов маркетплейсов и падения продаж из-за снижения рейтинга, особенно из-за фейковых отзывов от конкурентов.

К счастью, международную доставку продолжили предлагать Укрпочта, курьерские службы DHL, FedEx и сервисы Meest, Nova Poshta International. Отдельно был оценен украинским бизнесом сервис SkladUSA, разработанный компанией Asabix, который позволяет отправлять товары консолидационно и хранить их на складах в Европе и США. Это дешевле и позволяет формировать и отправлять заказы прямо оттуда.

Неутомимые владельцы брендов также часто самостоятельно перевозят за границу небольшой объем товаров, когда участвуют в зарубежных ярмарках и ивентах.

Из последних интервью с бизнесвумен, которые сейчас чаще презентуют свою продукцию в Европе, можно убедиться в заинтересованности со стороны международных предпринимателей к сотрудничеству с украинскими брендами.

Конечно, неопределенность, воздушные атаки, блэкауты создают перебои в производстве, но адаптивные стратегии бизнеса помогают преодолевать трудности. Центры производства перемещались в другие области, а центром общения с клиентами становились современные интернет-магазины, которые по их новой функциональности и внедрению ИИ уже далеки от понятия только онлайн-витрины. Сегодня это — мощные бизнес-инструменты.

Заказ и оплата "в 1 клик"

Благодаря распространению сети 4G (не за горами и 5G) и современным ІТ-технологиям онлайн-каталоги с качественными фото теперь доступны на любом смартфоне. И это важно, потому что по данным Statista, интернетом через такие гаджеты пользуется большинство украинцев — 79,26%.

Заказ и оплата товаров "в 1 клик" стали новым стандартом украинской е-коммерции. Современные интернет-магазины значительно быстрее и адаптивнее к различным экранам. И, в свою очередь, процветанию онлайн-бизнеса способствовала возможность интеграции с украинскими и зарубежными платежными системами (в том числе Google Pay и Apple Pay).

Доверие среди покупателей к безопасности онлайн-покупок и мгновенных оплат быстро возросло с улучшением политики доставок и возвратов, а правильно подобранные ИТ-технологии позволяют сделать такие покупки защищенными. Именно поэтому мы работаем с фреймворком Laravel, поскольку это мировой уровень веб-разработки.

Кроме того, именно этот фреймворк позволяет разработать для современного интернет-магазина целый ряд новейших функций: 3D-туры, интеграция с социальными сетями и интерактивные витрины с услугами индивидуального заказа.

Добавим к этому интеграцию с GPT через API, услуги которой предоставляет команда Asabix, и получаем многоканальные чат-боты, консультирующие клиентов на разных языках 24/7 голосом бренда, генерацию контента и описаний для всех товаров, персонализированные предложения, автоматическую персонализированную e-mail рассылку и многое другое.

Украинский e-commerce сегодня: перспективы

После некоторого спада в 2022, а в 2023 году объем электронной коммерции в Украине начал расти и составил 151 млрд грн, что на 17% больше, чем в предыдущем. Согласно прогнозам Statista, в 2024 году доход на рынке национальной электронной коммерции достигнет $1755 млн, и $4865 млн к 2029 году. Это будет больше, чем 9 млн пользователей только в Украине! С каждым годом цифровой рынок становится все более конкурентным, поэтому интернет-магазины сейчас — главный бизнес-актив.

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За лучшими сайтами, с их безупречным быстродействием и изящным дизайном, как и за удивительными изделиями, всегда стоит талантливая команда. Мы верим, что украинские бренды имеют огромный потенциал, а технологии способны изменить мир. Наша миссия - помочь раскрыть этот потенциал с помощью надежных веб-решений, без которых уже невозможно представить современный бизнес.