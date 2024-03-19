"Укрэксимбанк" ищет нового главу правления, неприватизированный "ОГХК" наращивает объемы

"Укрнафта" получила разрешение от АМКУ на управление сетью Glusco, за январь-февраль 2024 года в Украину поставили более 60 млн кубометров газа: главные события в жизни госкомпаний 9-15 марта.

Корпоративне управління держпідприємств "Укрексімбанк" шукає нового голову правління. 11 березня 2024 року "Укрексімбанк" оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління. Кінцевий термін подачі документів кандидатами – 1 квітня 2024 року. Згідно повідомлення банку, до 22 квітня компанія з добору керівного персоналу Odgers Berndtson має розглянути заявки та провести співбесіди з кандидатами, щоби визначити список до 5 кандидатів. Після цього Комітет з питань призначень та винагород наглядової ради банку спільно з компанією з підбору персоналу проведуть співбесіди з цими учасниками, щоби рекомендувати на розгляд наглядовій раді двох кандидатів. У свою чергу, до 6 травня наглядова рада має провести фінальні співбесіди для визначення переможця. Діючим головою правління банку є Сергій Єрмаков, який виконував обов'язки голови правління з жовтня 2021 року по березень 2022 року, коли його призначили повноцінним головою правління. Реклама: [Як ми писали раніше, 4 жовтня 2021 року в "Укрексімбанку" стався напад на журналістів програми журналістських розслідувань "Схеми", які знімали інтерв'ю з тодішнім головою правління Євгеном Мецгером у його робочому кабінеті. 6 жовтня 2021 року Мецгер оголосив, що тимчасово йде з посади, і вибачився перед журналістами. Наглядова рада на своєму позачерговому засіданні вирішила відсторонити його від посади на час розслідування. Виконувачем обов'язків голови правління призначили Сергія Єрмакова. Також ми писали, що 11 жовтня 2021 року під час позачергового засідання комітету з призначень наглядової ради "Укрексімбанку" рада отримала заяву Мецгера про відставку. Комітет з призначень призначив Сергія Єрмакова виконуючим обов'язки голови правління банку з 12 жовтня 2021 року до призначення нового голови правління. Нового голову мало бути обрано і призначено не пізніше 12 квітня 2022 року. Однак 14 березня 2022 року, після початку повномасштабної агресії Росії, наглядова рада банку вирішила затвердити Єрмакова, одного з трьох кандидатів-фіналістів, на посаді голови правління до закінчення воєнного стану в Україні. Наглядова рада зобов'язалася провести новий конкурсний відбір після скасування воєнного стану. 31 березня 2022 року Національний банк України (НБУ) затвердив призначення Єрмакова. Розширений огляд інциденту з "Укрексімбанком" та його аналіз з точки зору корпоративного управління читайте у наших попередніх дайджестах. – SOE Weekly.] Член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, пояснила, що Єрмаков продовжить працювати на посаді голови правління до призначення нового керівника. "Наглядова рада повністю задоволена співпрацею із Сергієм, але є життєві обставини, які не залежать від волі людей…", – написала вона.

Енергосектор Група "Нафтогаз" сплатила понад 5 млрд грн податків за лютий. 15 березня 2024 року Група "Нафтогаз" повідомила, що сплатила 5,3 млрд грн податків за лютий 2024 року, в тому числі 4,8 млрд грн до держбюджету та 0,5 млрд грн до місцевих бюджетів. Це на 17,8% більше, ніж у лютому 2023 року. Загалом з початку 2024 року група сплатила 11,4 млрд грн податків, додали в "Нафтогазі". [Як ми писали раніше, за січень 2024 року Група "Нафтогаз" сплатила до державного та місцевих бюджетів 6,1 млрд грн. – SOE Weekly.] Також ми повідомляли, що у 2023 році Група "Нафтогаз" сплатила 83,4 млрд грн податків до державного бюджету та ще 6,8 млрд грн – до місцевих бюджетів. Іноземні трейдери транспортували в Україну понад 60 млн кубометрів газу у січні-лютому 2024 року. 14 березня 2024 року "Оператор газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") повідомив, що за січень-лютий 2024 року в Україну було поставлено понад 60 млн кубометрів газу, переважно в режимі short-haul. Крім того, за інформацією аукціонних платформ, потужності операторів ГТС сусідніх держав далі активно бронюються трейдерами для транспортування газу до України, додали в "ОГТСУ". Як ми повідомляли раніше, європейські трейдери заробили близько $320 млн завдяки використанню українських підземних сховищ газу. За даними "Нафтогазу", у 2023 році іноземні трейдери та енергетичні компанії зберігали в Україні 2,5 млрд кубометрів газу. "Нафтогаз" має намір збільшити цей показник до 4 млрд кубометрів у 2024 році. У "Нафтогазі" заявили, що цього року Україна запропонувала іноземним клієнтам до 10 млрд кубометрів газу, що становить третину від загальної потужності підземних газосховищ України. 21 лютого 2024 року "Нафтогаз" також повідомив, що оператор газосховищ "Укртрансгаз", дочірня компанія "Нафтогазу", та "ОГТСУ" проведуть стрес-тести для підтвердження надійності газотранспортної системи та підземних сховищ країни в умовах обстрілів та потенційного припинення транзиту російського газу. Результати цієї перевірки буде оприлюднено наприкінці квітня 2024 року. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. Як ми писали раніше, у квітні 2023 року "Укртрансгаз" завершив сертифікацію за новими правилами ЄС щодо зберігання газу. Докладніше читайте в одному з попередніх дайджестів.

Інші сектори "ОГХК" розпочала поставки сировини до Італії, Іспанії та Німеччини. У 4 кварталі 2023 року та 1 кварталі 2024 року "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" ("ОГХК") підписала контракти на поставку 80 тис. тонн мінеральної сировини компаніям ЄС, повідомила прес-служба "ОГХК" 15 березня 2024 року. У планах "ОГХК" – поставити 200 тис. тонн у 2024 році. За словами першого заступника генерального директора "ОГХК" Єгора Перелигіна, компанія працює з відомими кінцевими споживачами в Італії, Іспанії та Німеччині. За його словами, рутил і циркон компанії можуть стати основою сировинного портфеля великих переробників у цих країнах. Водночас стратегічними партнерами щодо ільменітового концентрату "ОГХК" залишаються компанії у США та Чехії. Компанія також планує експортувати 60 тис. тонн ільменіту з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату одному з найбільших кінцевих споживачів у Північній Америці. Як ми писали в жовтні 2023 року, "ОГХК" розпочала відвантаження ільменітового концентрату зі своєї філії – Іршанського ГЗК – до Чехії. [Більше двох років тому ми повідомляли, що на 31 серпня 2021 року було заплановано аукціон з приватизації "ОГХК". Пізніше ми писали, що ФДМУ скасував цей приватизаційний аукціон, на який подався лише один кваліфікований учасник. Після цього ЗМІ опублікували список учасників, які нібито зацікавлені в активах "ОГХК". Деякі з них заявили, що актив не було добре підготовлено до приватизації, і вони не вважають умови аукціону справедливими. Інші стверджували, що стартова ціна була неадекватною. Повідомлялося, що неможливо було оцінити запаси корисних копалин компанії. Аукціонна комісія ФДМУ призначила нову дату аукціону на 29 жовтня 2021 року. Проте, як ми повідомляли тоді, ФДМУ скасував і аукціон 29 жовтня 2021 року, а згодом – і аукціон, призначений на 20 грудня 2021 року (докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів). У жовтні 2023 року ми повідомляли, що ФДМУ змінив склад правління "ОГХК", звільнивши першого заступника голови правління Ярославу Максименко і замінивши її на Єгора Перелигіна. Згодом ми повідомляли, що Фонд державного майна України (ФДМУ) планував приватизувати "ОГХК" однією з перших великих компаній. Стартову ціну планувалося визначити разом із компанією BDO Corporate Finance, радником ФДМУ з питань приватизації "ОГХК". Проте, як ми писали пізніше, наприкінці жовтня 2023 року тодішній в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин заявив, що ФДМУ має намір запропонувати інвесторам купити "ОГХК" в єдиному пакеті з Демуринським гірничо-збагачувальним комбінатом. Віталій Коваль, новопризначений голова ФДМУ, підтвердив це пізніше в одному з інтерв'ю (читайте один із наших попередніх дайджестів). По суті, це означає, що раніше оголошені плани ФДМУ щодо приватизації "ОГХК" як одного з перших об'єктів будуть серйозно відтерміновані, якщо не відкладені на невизначенйи термін. Більше про попередні спроби продажу "ОГХК" читайте в наших попередніх дайджестах. Також ми повідомляли, що 3 лютого 2023 року ВАКС задовольнив апеляцію Міністерства юстиції та конфіскував Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який раніше належав підсанкційному російському олігарху Міхаілу Шелкову. Згодом ми писали, що Кабмін передав ФДМУ активи Шелкова, зокрема "Інвестагро" та Демурінський ГЗК – SOE Weekly.]