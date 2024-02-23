на злобу дня Пристегнитесь, мы падаем: как мировая экономика реагирует на угрозу российского вторжения Дальнейшее обострение ситуации на Донбассе может замедлить восстановление мировой экономики после коронакризиса. Как российская агрессия влияет на международные рынки? (укр)

авиа Международные компании покидают воздушное пространство Украины. Что дальше? Возможное вторжение России заставило мировые авиакомпании отозвать свои самолеты из Украины. Кто остался и как это скажется на авиасообщении? (укр)

финансы Обещанного 18 лет ждут: получат ли дети по 20 тысяч евро от Зеленского Волны популизма власти обычно разбиваются о скалы реальности, в которой далеко не все обещанное можно выполнить. Есть ли экономическая возможность реализовать инициативу президента о раздаче детям по 20 тысяч евро? (укр)