на злобу дня
Дальнейшее обострение ситуации на Донбассе может замедлить восстановление мировой экономики после коронакризиса. Как российская агрессия влияет на международные рынки? (укр)
авиа
Возможное вторжение России заставило мировые авиакомпании отозвать свои самолеты из Украины. Кто остался и как это скажется на авиасообщении? (укр)
финансы
Волны популизма власти обычно разбиваются о скалы реальности, в которой далеко не все обещанное можно выполнить. Есть ли экономическая возможность реализовать инициативу президента о раздаче детям по 20 тысяч евро? (укр)
интервью
В интервью Амирханян рассказывает о теневой экономике ключевого имиджевого проекта президента, откатах на "Большом строительстве" и роли в этом процессе окружения Владимира Зеленского.
недвижимость
Застройщики убеждены: чем больше этажей – тем больше прибыль. "Экономическая правда" с экспертами развенчивает этот миф. (укр)
кибербезопасность
15 февраля госбанки, "Дія", другие финансовые учреждения и Минобороны отбивались от продолжительных хакерских атак. Как это было и насколько мощным стало нападение? (укр)