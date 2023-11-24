Фонд госимущества: новый глава и новое подозрение для экс-главы, госбанки получили сверхприбыли

Корпоративне управління держпідприємств

Верховна Рада призначила нового очільника ФДМУ. 21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила головою Фонду державного майна України (ФДМУ) екс-очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля.

[За даними "Чесно", Віталій Коваль обіймав посаду очільника Рівненської області з 2019 року. У 2020 році він був кандидатом на виборах у мери міста Рівне від "Слуги народу", де в першому турі набрав 13,52% голосів вибоців, посівши третє місце.

У 2020 році Коваля обрали депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу".

Також Коваль є членом Національного олімпійського комітету України та першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України.

У 2006-2019 роках він очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

Нам невідомо, чи має Коваль інвестиційно-банківський досвід або досвід управління державним майном. – SOE Weekly.]

Раніше ми писали, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про плани Верховної Ради призначити Коваля новим головою ФДМУ. Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль офіційно вніс кандидатуру Коваля на розгляд парламенту.

Перед цим ми повідомляли, що колишній голова ФДМУ Рустем Умєров пішов у відставку, щоби замінити Олексія Резнікова на посаді міністра оборони.

НАБУ оновило підозру колишньому голові ФДМУ Сенниченкові – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 млрд грн. 24 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили, що оновили підозри всім учасникам злочинної групи на чолі з колишнім очільником ФДМУ Дмитром Сенниченком. Тепер їх також підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд грн.

За даними НАБУ, до спільників Сенниченка входили:

У березні 2023 року ми повідомляли, що НАБУ і САП заявили, що викрили злочинне угруповання, яким керував Сенниченко. Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Згодом ми писали, що суд обрав запобіжний захід двом фігурантам цієї справи – Липку та Синиці.

Пізніше ми повідомляли, що, підозрюваних у цій справі, в тому числі Сенниченка, оголосили в розшук.

ФДМУ презентував дорожню карту імплементації Земельного банку. 20 листопада 2023 року ФДМУ повідомив, що презентував міжвідомчій робочій групі, як виглядатиме Земельний банк.

ФДМУ зазначив, що до складу цієї робочої групи входять представники Мін'юсту, Мінагрополітики, профільних Комітетів Верховної Ради, Держгеокадастру та Прозорро.Продажі.

[На момент написання дайджесту дорожню карту не було розміщено у відкритому доступі. – SOE Weekly.]

ФДМУ планує консолідувати державні землі у декілька етапів. Спочатку до Земельного банку можуть бути передані сільськогосподарські угіддя держпідприємств, що ліквідуються. На наступному етапі – землі держпідприємств, які не мають будь-яких обтяжень та обмежень. Третій та четвертий етапи включатимуть землі держпідприємств, які мають проблеми і потребують індивідуального підходу.

Перші два етапи можуть бути завершені за два-три місяці за умови консолідованої роботи всіх органів влади, вважають у ФДМУ.

ФДМУ також вважає, що Земельний банк стане одним із стратегічних активів, який залишиться у держвласності та згодом перейде до Українського суверенного фонду.

У червні ми писали, що ФДМУ розробляє плани щодо запуску земельного банку, щоби централізувати всі державні землі сільськогосподарського призначення в єдиній структурі для передачі в довгострокову оренду. Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Пізніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів передав 25 держпідприємств, які раніше перебували в управлінні Національної академії аграрних наук, під управління ФДМУ. Ми також писали про плани ФДМУ запустити перші відкриті аукціони з оренди держземель сільськогосподарського призначення у 2024 році.

Кабмін перепризначив на другий термін трьох представників держави у наглядовій раді "Ощадбанку". 17 листопада 2023 року Кабінет Міністрів перепризначив трьох представників держави у наглядовій раді "Ощадбанку": Юлію Пашко (від Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики), Розу Тапанову (від Кабміну) та Олександра Роднянського (від Президента України).

За даними SMIDA, Роднянський і Тапанова є представниками держави в наглядовій раді з 2021 року, а Пашко – з 2019 року.

Минулого тижня ми писали, що 14 листопада 2023 року розпочала роботу наглядова рада "Ощадбанку", яка обрала своїм новим головою Володимира Лавренчука.

[Як ми повідомляли раніше, Кабмін призначив чотирьох нових незалежних членів наглядової ради "Ощадбанку" ще у квітні 2023 року. Незрозуміло, чому наглядовій раді знадобилося сім місяців, щоб розпочати роботу лише зараз. Детальніше про це читайте в нашому попередньому дайджесті. – SOE Weekly.]