Как развивать бизнес во время войны. Интервью с Романом Корсаком (укр)

Про одну з таких компаній нам розповів Роман Корсак, генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group.

– Романе, розкажіть, будь ласка, як змінилася робота компанії в умовах війни?

Наша інвестиційна компанія є диверсифікованою та багатопрофільною. Ми розвиваємося у таких напрямках:

продуктовий ритейл (мережі "Наш Край" та SPAR);

продуктовий ритейл (мережі "Наш Край" та SPAR); обладнання ("Техно Модуль");,

обладнання ("Техно Модуль");, розваги, культура та туризм "Адреналін Сіті", де також розташований хостел-готель та Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (МСУМК),

розваги, культура та туризм "Адреналін Сіті", де також розташований хостел-готель та Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (МСУМК), онлайн-медіа (CID Media Group);

онлайн-медіа (CID Media Group); медицина (мережа клінік сімейної медицини BeHealthy);

медицина (мережа клінік сімейної медицини BeHealthy); IT (Script Solution);

IT (Script Solution); освіта (бізнес-академія PMBA та комп’ютерна академія IT Step);

освіта (бізнес-академія PMBA та комп’ютерна академія IT Step); виробництво (консервний завод Demydiv, молочна ферма та молокозавод "Шацьк Молоко")

Звісно, в умовах війни пріоритети змінилися, тому нам довелося швидко адаптуватися та спрямувати наші потужності на більш нагальні потреби. Так, частина нашого КРЦ "Адреналін Сіті" стала прихистком для переселенців зі всієї України.

Ми намагалися створити комфортні умови - триразове харчування, м’які спальні місця, надаємо юридичну, медичну та психологічну підтримку. Загалом, за цей наш Центр для ВПО прийняв понад 7 тисяч людей, частина з яких знаходяться тут і до нині.

Також, аби трохи розвантажити людей емоційно, у МСУМК ми організували "Арт батальйон" – виставки, невеликі мистецькі івенти та різноманітні майстер-класи, відвідати які можуть всі охочі.

І наразі на спільних площах Музею та розподільчого центру SPAR в Луцьку створюємо найбільшу у світі картину "Космогонія", автором якої є наш гарний друг та талановитий митець з Горлівки – Петро Антип.

Готова картина сягатиме 200 метрів у ширину та 10 метрів у висоту та складатиметься з 300 фрагментів. Цікаво, що процес її створення – це справжній перформанс, адже за ним можуть спостерігати всі охочі, а працівники нашого розподільного центру стали безпосередніми учасниками.

Вже сьогодні слава про "Космогонію" шириться світом, що, не зважаючи на війну, в Україні продовжує активно розвиватися культура і народжується щось прекрасне та нове – справжній симбіоз між мистецтвом та виробництвом.

Але ми віримо, що після завершення війни наш Музей стане одним з куточків України, куди захочуть завітати туристи та митці з усього світу.

– Одним з напрямків роботи VolWest Group є продуктовий ритейл "Наш Край" та SPAR. Як це взагалі бути частиною світового бренду та чи відіграло це свою роль після початку війни в Україні?

Розвивати бренд SPAR в Україні ми почали з 2017 року і, насправді, дуже швидко зрозуміли, що це не звичайна корпоративна компанія зі строгою субординацією, а скоріше міжнародне добровільне об’єднання роздрібних та оптових торговців, які мають спільні цінності, стратегію та цілі.

Нас захоплює довіра та теплі стосунки між країнами-партнерами. Тут немає багаторівневої бюрократії та суворості прописаних правил.

Тому, ми як центральний офіс SPAR Україна, підприємці-франчайзі, відкриваючи свої супермаркети, маємо простір для творчості та реалізації власних ідей.

Звісно, є критерії та європейські стандарти якості, яким має відповідати кожен торговельний заклад мережі, проте основою та запорукою успіху бізнесу є індивідуальний підхід і душа, яку власник вкладе в магазин у своєму рідному місті.

З цією франшизою ти одночасно є і частиною світового бренду, і самостійною одиницею. Як ми говоримо у SPAR: Global Yet Local.

Більше того, країни-партнери SPAR тримають постійний зв'язок між собою: ми щорічно зустрічаємося на SPAR International Congress та форумах у різних напрямках діяльності (маркетинг, логістика, HR тощо), де ділимося досвідом та найкращими напрацюваннями.

Тобто фактично, ми усі маємо доступ до усіх інновацій та нових рішень у світовому продуктовому ритейлі. Це як велика сім’я, коло друзів, котрі завжди готові допомогти.

І ми відчули це особисто, коли почалася повномасштабна війна. Одним з перших, хто зв’язався зі мною з ціллю допомогти, був Tobias Wasmuht – CEO SPAR International.

Перші кілька днів ми безперервно спілкувалися практично 24 години на добу, щоб якнайшвидше організувати і доставити гуманітарну допомогу в Україну. Також були дзвінки, листи і реальні дії від інших країн-партнерів.

Із перших днів у супермаркетах мережі SPAR по всьому світу, а це більше 13 тисяч магазинів у 50 країнах, були організовані збори продовольства для України, а фасади прикрашали українські прапори.

Був організований логістичний хаб у Дорогуську (Польща, на кордоні з Україною), де концентрувалася і далі забиралася нашими вантажівками вся гуманітарна допомога: медичні препарати, продукти харчування, засоби особистої гігієни тощо.

І ми щиро вдячні нашим партнерам за таку оперативну та вагому підтримку! В той час ми відчули неймовірний рівень співпереживання і турботи та вкотре пересвідчилися, що ми є частиною не просто міжнародної мережі, а великої родини SPAR.

– Це дійсно вражає! Романе, а що далі відбувалося з цим продовольством? Чи були у вас налагоджена логістика розподілу та чи працювали, взагалі, магазини мережі у перші дні?

З початком війни діяльність нашого розподільчого центру розділилася на два напрямки: волонтерський та комерційний. Супермаркети продовжували працювати, де це було можливо, і ми мали забезпечити їх всім необхідним.

Звісно, в перші години вторгнення був шок, проте загалом було розуміння, що ми маємо забезпечити місцеві громади речами першої необхідності та продуктами харчування, тому більша частина мережі працювала за графіком, й там, де не відбувалися активні бойові дії, супермаркети ні на день не закривалися.

Знову ж, завдяки гнучкості нашої компанії, децентралізації, партнери-франчайзі не були залежні лише від нас та змогли швидко заповнити полиці, в тому числі товарами місцевих виробників.

Що ж стосується волонтерського напрямку, то вся гуманітарна допомога, що надходила нам від партнерів, розподілялася на такі основні напрямки: сухпайки та медичні засоби для ЗСУ, продукти для ВПО та продуктові набори, які постачалися у найбільш уражені регіони України.

Безпосередньо у нашому розподільчому центрі це все комплектувалося нашими працівниками та небайдужими волонтерами. Загалом, через нас пройшло понад 430 тонн гуманітарної допомоги включаючи 151 тонну кормів для тварин (зокрема, значну частину ми передали найбільшому в Україні притулку для тварин "Сіріус").

Нашою командою було зібрано більше 30 тисяч сухпайків, 31 тисячі індивідуальних аптечок та близько 3 тисяч медичних наплічників для ЗСУ, а також відправлено майже 300 тонн гумдопомоги до деокупованих територій Харківщини, Чернігівщини та Київщини.

І навіть сьогодні допомога з-за кордону продовжує надходити, а наш волонтерський VolWest Hub продовжує свою діяльність. Зокрема, на базі нашого хабу ми виготовляємо кровоспинні турнікети, іммобілізаційні шини та евакуаційні ноші для потреб ЗСУ, комплектуємо аптечки і наплічники.

VolWest Group та SPAR продовжують активно допомагати нашим військовим та ВПО.

– Романе, за час війни не всі бізнеси змогли втримати свої позиції. Скажіть, будь ласка, який вплив має війна на мережу SPAR в Україні?

Звісно, у перші дні не було розуміння, що буде далі. Але сьогодні я із впевненістю можу сказати, що українська мережа SPAR функціонує на повну силу і продовжує активний розвиток, адже ми відновили наші інвестиційні проєкти.

Загалом в Україні сьогодні працює 87 магазинів SPAR, 15 з яких відкрилися під час активної фази війни. Більше того, ми відновили уже 9 пошкоджених магазинів, зокрема в Харкові, Києві та Бучі, а до 2023 року плануємо відкрити ще більше десятка магазинів.

– Скажіть будь ласка, з чим пов'язаний розвиток мережі в такий непростий час?

Я вважаю, що головними причинами цього є чітка та зрозуміла бізнес-модель, підтримка від нас на кожному етапі та стійкість українських підприємців. Практично кожен може відкрити магазин SPAR по франшизі, якщо має бажання та відносно невеликий стартовий капітал (ми свідомо не беремо паушального внеску, щоб не здорожувати початкові інвестиції для підприємців).

Наша команда ретельно аналізує приміщення для потенційного закладу, надає бізнес-план, концепцію та свої рекомендації (одна з основних – швидка окупність).

Також підбираємо все необхідне обладнання (за найнижчими цінами), робимо зовнішній та внутрішній дизайн магазину, для чого можемо залучати фахівців зі SPAR International. А ще надаємо національні мережеві комерційні умови з постачальниками, як-от відтермінування оплат, що також зменшує початкові інвестиції.

По-друге, через війну багато людей залишилися без роботи чи втратили свій бізнес. Деякі галузі ще й досі на паузі, як, наприклад, будівництво чи розваги. Тому капітал перенаправляється в інші сфери, більш кризостійкі, як-от продуктовий ритейл.

І, звісно, стати частиною міжнародної мережі SPAR – це опинитися в колі однодумців, людей з цікавими ідеями та амбітними планами, які завжди готові прийти на допомогу. В цьому ми переконалися особисто.

Тому долучайтеся до франчайзингової мережі SPAR та ставайте частиною чогось більшого. SPAR – Краще Разом!