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на злобу дня Цены на АЗС растут безумными темпами, Беларусь угрожает перекрыть вентиль: к чему готовиться водителям Цены на горючее растут второй месяц подряд. Почему государственное регулирование не сдерживает рост и что будет дальше? (укр)

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СПЕЦПРОЕКТ Операция – диверсификация. Как распределять свои средства, чтобы не бояться кризисов и инфляции? Личные сбережения, если их правильно не распределять и не инвестировать, всегда могут столкнуться с проблемами, которые могут их уменьшить, или даже совсем свести на нет.