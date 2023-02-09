конфликт взглядов
За пять лет безрезультатных попыток "Укрпочты" выйти на банковский рынок обсуждение этой идеи переместилось из зала Верховной Рады на уровень Оксфордских дебатов в KSE. Какие аргументы сторон в вопросе, который обойдется в 1,5 миллиарда? (укр)
на злобу дня
Цены на горючее растут второй месяц подряд. Почему государственное регулирование не сдерживает рост и что будет дальше? (укр)
строительство
В Киеве стоят десятки незавершенных жилых домов и заброшенных сооружений. Почему их не вводят в эксплуатацию? (укр)
налоги
Новая налоговая реформа может стать самой радикальной за последнее десятилетие. Если все получится, то единый социальный взнос и военный сбор отменят и введут новую систему налогообложения доходов. Как это будет?(укр)
СПЕЦПРОЕКТ
Личные сбережения, если их правильно не распределять и не инвестировать, всегда могут столкнуться с проблемами, которые могут их уменьшить, или даже совсем свести на нет.
SOE Weekly
Еженедельно команда аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления готовит для ЭП дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий. Что важного произошло 29 января - 4 февраля?