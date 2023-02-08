налоги
Новая налоговая реформа может стать самой радикальной за последнее десятилетие. Если все получится, то единый социальный взнос и военный сбор отменят и введут новую систему налогообложения доходов. Как это будет?(укр)
СПЕЦПРОЕКТ
Личные сбережения, если их правильно не распределять и не инвестировать, всегда могут столкнуться с проблемами, которые могут их уменьшить, или даже совсем свести на нет.
SOE Weekly
Еженедельно команда аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления готовит для ЭП дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий. Что важного произошло 29 января - 4 февраля?
мир
4 февраля в Пекине откроется 24-я Зимняя Олимпиада. Как Китай готовился к Играм, сколько это действительно стоило и что хотят миру показать китайские власти.(укр)
мировая экономика
В мире развернулась борьба за редкоземельные металлы. Цены бьют десятилетние рекорды и значительно влияют на стоимость товаров, в том числе электроники. Почему это происходит? (укр)
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Если вы являетесь владельцем бизнеса – неважно, большой корпорации или маленького семейного магазина, – вы знаете, как сложно планировать будущее во времена пандемии.