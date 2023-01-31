Операция – диверсификация. Как распределять свои средства, чтобы не бояться кризисов и инфляции?

интервю
Почему агрохолдинг “Укрландфарминг” стоит ноль или даже минус, как его владелец, которого в Украине ждет арест, воюет с НАБУ и сдерживает кредиторов, и на что он надеется. (укр)
SOE Weekly
Еженедельно команда аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления готовит для ЭП дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий. Что важного произошло 22-28 января?
стартовый капитал
Государство начало предоставлять бесплатные кредиты безработным для запуска бизнеса. В программе приняли участие более 230 человек, большинство из которых стали предпринимателями. Как это работает? (укр)
лучше знать
Может ли Украина остаться без электричества из-за эскалации, что может случиться с сетями, связью и интернетом, и что делать в таких случаях. (укр)
угроза войны
На восьмом году войны с Россией Украина все еще зависит от страны-агрессора в энергетическом секторе. Какие секторы наиболее уязвимы? (укр)
фокус
Наличие большого количества пожилых людей давит на пенсионные фонды и госбюджеты. Многим странам из-за этого приходится идти на непопулярные меры. Что это все значит? (укр)