Цифровизация: необходимость или тренд. Опыт Fozzy Group и INTERTOP Ukraine в IT-трансформации

Ми щодня замовляємо продукти та послуги онлайн, оплачуємо покупки, прикладаючи картку до термінала, і навіть довіряємо смартфонам свої документи. І все це вже стало нормою, а цифровізація — звичним процесом для України.

Впровадження технологій зробило життя людей простішим і приємнішим, а для бізнесу стало необхідною умовою для розвитку та навіть існування.

ЕП поспілкувалися з Chief Digital Officer INTERTOP Ukraine Олексієм Сапунковим і цифровим трансформатором Fozzy Group Віталієм Ворожбитом, щоб дізнатися, яке значення технології та цифровізація мають для українських компаній.

Навіщо потрібна цифровізація

За словами Олексія Сапункова, в основі змін завжди стоїть споживач.

Сучасний клієнт прагне персоналізованої взаємодії, зручності, хоче бачити якісний контент та швидко отримувати свої замовлення.

Саме тому, щоб зберегти лояльність споживачів, нарощувати аудиторію та покращувати бізнес-результати, компанії мають стати на шлях цифрової трансформації:

"Технології — невід’ємна частина стратегії будь-якої компанії. На сьогодні майже у всіх підрозділах INTERTOP Ukraine є проєкти, що мають IT-складову. Більшість з них, так чи інакше, пов’язані з удосконаленням клієнтського досвіду. Ми усвідомлюємо, що у цифровому світі, де для переходу з однієї шопінг-платформи на іншу достатньо просто переключити вкладку, споживач обирає не просто конкретний товар, а досвід".

На думку Віталя Ворожбита, суттєву роль в активній цифровізації брендів, звичайно, зіграла і пандемія.

Неочікувано та дуже прискорено компаніям довелося змінювати свій курс та підлаштовуватися під нову реальність.

Chief Digital Officer INTERTOP Ukraine Олексій Сапунков

"Офлайновий світ став дуже обмеженим. Ми швидко почали рухатися в онлайн для того, щоб наші гості могли банально купити продукти", — каже Віталій.

Також Ворожбит додає, що зростання кількості смартфонів та збільшення покриття високошвидкісного інтернету ще більше підсилило розвиток та використання цифрових послуг в Україні.

Досвід компаній з цифрової трансформації

Для Fozzy Group цифровізація почалася з запуску мобільних додатків "Сільпо" та "Фора". Це спростило участь клієнтів у програмах лояльності, надало їм можливість керувати пропозиціями, легко робити онлайн-замовлення та навіть розраховуватися за допомогою додатку. Взаємодія зі споживачем стала швидкою та зручною.

До того ж перехід в онлайн допоміг уникнути використання пластику та паперу у програмі лояльності.

"Раніше ми відправляли своїм гостям папірці з купонами у конвертах та виготовляли пластикові картки, а це також коштує грошей. Тепер ми спілкуємося з гостями напряму, не витрачаючи на це божевільні гроші та позитивно впливаючи на навколишнє середовище", — розповідає Ворожбит.

За його словами, коли у березні 2020-го стало зрозуміло, що попереду тривалий локдаун, Fozzy Group змогли за п’ять тижнів запустити інтернет-магазин та власну доставку у містах присутності "Сільпо".

Для INTERTOP Ukraine одним з масштабних проєктів за останній час стало впровадження ERP-системи (ERP — скорочено від Enterprise Resource Planning — планування ресурсів підприємства) SAP S/4HANA.

В ній реалізовано рух товару, логістичні процеси, бухгалтерський і фінансовий облік. SAP S/4HANA допомогла компанії інтегрувати ряд процесів, що раніше велися в окремих системах та автоматизувати ті з них, що велися вручну.

"Нам вдалося уникнути дублюючого обліку, розбіжностей і помилок, а також значно прискорити прийняття важливих управлінських рішень. Ми впровадили рішення SAP менше ніж за рік, що є рекордом для бізнесу такого масштабу в Україні, а також багатьох європейських країн", — каже Олексій Сапунков.

За словами Сапункова, найважливіший фактор успішної IT-трансформації — правильно організовані комунікації та взаємодія з командою.

Люди мають розуміти, для чого потрібні конкретні нововведення, як певний співробітник може впливати на хід трансформації та розвивати систему.

Всебічна залученість і зацікавленість у старті системи робить можливим максимально ефективне та швидке впровадження.

Цифровий трансформатор Fozzy Group Віталій Ворожбит

Поради для успішної трансформації

Віталій Ворожбит вважає, що для успішної цифровізації необхідно використовувати продуктовий підхід.

Це обов'язкова умова, за якої організація йде в ногу з часом та використовує методологію Agile software development, щоб бути гнучкими та швидко адаптуватися до нових умов:

"Ринки постійно змінюються, тому без Agile вам буде складно цифровізуватись. Окрім того, потрібна сильна компетенція в Customer experience (CX) та User experience (UX). Ваш бізнес повинен почути свого гостя, отримувати зворотний зв'язок та вчасно реагувати. Також ви маєте вміти інтуїтивно пропонувати своєму гостю зручний інтерфейс додатку або програми. Без цього продукти не будуть якісними".

Також важливим моментом, на думку Ворожбита, є побудова всередині компанії компетенції Product Owner, адже без цього продуктовий підхід просто не спрацює.

Так, Fozzy Group запустили власну школу "Product Wowner" — це перше системне навчання з продуктового підходу, де викладають професійні тренери.

"І наступна рекомендація — налагодити процес отримання IT-ресурсу. Тому що для цифровізації потрібні розробники. В нашій Групі цим займається власна IT-компанія Temabit. Сьогодні наші айтішники не тільки активно набирають з ринку спеціалістів, а й самі навчають з нуля новим технологіям. Для цього ми створили різні центри компетенцій всередині компанії", - додає Ворожбит.

Олексій Сапунков зазначає, що вирішальним фактором успіху під час впровадження нових технологій є швидкість.

Якщо у ході проєкту усі рішення узгоджуються з топ-менеджментом, а ключові користувачі з усіх підрозділів повноцінно не залучені у процес — перетворення затягується на довгий час.

Крім того, за словами Сапункова, не треба боятися підіймати питання у ході реалізації. Це важлива складова повноцінної залученості внутрішньої команди.

Учасники проєкту повинні відстоювати інтереси компанії, а також мати право ухвалювати рішення про процеси, доробки та інші зміни у ході проєкту.