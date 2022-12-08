9 декабря 2021, 13:00 — При поддержке "Байер"
Зарплаты в конвертах, выплата вознаграждения через дивиденды и трудоустройство ФЛП. Какие схемы использует бизнес для уменьшения налоговой нагрузки? (укр)
9 декабря 2021, 09:10 — Николай Топалов Ярослав Винокуров
2021 год можно смело назвать годом начала ренессанса ядерной энергетики во всем мире. В большинстве ведущих мировых столиц поняли, что в ближайшие годы одним из основных источников роста мировой экономики и ее декарбонизации станет атомная энергетика.
8 декабря 2021, 15:50 — PROMOTED