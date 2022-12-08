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госфинансы Декабрьское дежавю: денег на все расходы в бюджете может не хватить Как и почему депутаты значительно осложнили жизнь Министерства финансов в конце года и как это повлияет на госбюджет. (укр)

фонд будущего Поколение Зе: Родившиеся при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет? Президент Владимир Зеленский инициировал создание Фонда будущих поколений. Кто, когда и сколько получит от государства и достаточно ли денег для реализации инициатив власти? (укр)

PROMOTED Константин Вайсман: Инвестирование не должно быть второй работой Украинцы постепенно входят во вкус инвестирования. Речь уже не только о недвижимости и депозитах. По данным Нацбанка, за десять месяцев 2021 года наши соотечественники открыли э-лимиты и вывели за границу более 540 млн долл, а портфель ОВГЗ населения приближается к 23,7 млрд грн.