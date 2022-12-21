финансы
2021 год гривня завершает укреплением по отношению к американской валюте, но скоро цифры в обменниках могут измениться. Что происходит с курсом сейчас и почему настораживает следующий год? (укр)
исследование
Благодаря децентрализации ответственность за дороги, больницы и коммунальные услуги легла на плечи местных властей. Вместе с этим в местные бюджеты поступило больше средств. Достаточно ли их для эффективного управления? (укр)
личная экономика
Приложения для бедных или для тех, кто привык планировать будущее? ЭП предлагает подборку мобильных приложений, благодаря которым можно контролировать собственные расходы и копить на желанные покупки.(укр)
SOE Weekly
Еженедельно команда аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления готовит для ЭП дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий. Что важного произошло 11-17 декабря?
блиц-интервью
Стоит ли потребителям готовиться к отключениям, изменилось ли отношение власти к "зеленым" энергетикам и почему никакие RAB-тарифы не затянут в Украину международных инвесторов?
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРИВАТБАНКА
Что будет с долларом и инфляцией? Можно ли бизнесу брать кредит и куда обращаться за помощью? Все эти вопросы беспокоят как предпринимателей, так и каждого украинца не только под Новый год. (укр)