транспорт Без бензина и дизеля. Почему в Украине хотят запретить традиционные авто Власти планируют завершить эру двигателей внутреннего сгорания уже с 2027 года. Как забота об экологии повлияет на автолюбителей и что будет с бензиновыми и дизельными авто? (укр)

на злобу дня Космический туризм от Бренсона, Безоса и Маска: чем они отличаются и когда подешевеет билет в космос С чего начался космический туризм, при каких условиях были созданы три ведущие частные космические компании, чем они отличаются и что ждет человечество в ближайшие десятилетия. (укр)

SOE Weekly Реформа корпоративного управления в Раде, переписка Витренко и Споттисвуд: итоги недели для ГП Еженедельно команда аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления готовит для ЭП дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий. Что важного произошло 9-16 июля?

интервью Белорусские айтишники: о переезде в Украину, "шикарной схеме с ФЛП" и ожиданиях от режима "Дія сіті" Менеджеры компании SoftTeco рассказали, с какими сложностями столкнулись при открытии офиса в Украине, оценили схему трудоустройства специалистов через ФЛП и объяснили, почему белорусы массово не переедут в Украину. (укр)