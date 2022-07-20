транспорт
Власти планируют завершить эру двигателей внутреннего сгорания уже с 2027 года. Как забота об экологии повлияет на автолюбителей и что будет с бензиновыми и дизельными авто? (укр)
на злобу дня
С чего начался космический туризм, при каких условиях были созданы три ведущие частные космические компании, чем они отличаются и что ждет человечество в ближайшие десятилетия. (укр)
SOE Weekly
Еженедельно команда аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления готовит для ЭП дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий. Что важного произошло 9-16 июля?
интервью
Менеджеры компании SoftTeco рассказали, с какими сложностями столкнулись при открытии офиса в Украине, оценили схему трудоустройства специалистов через ФЛП и объяснили, почему белорусы массово не переедут в Украину. (укр)
инвестиции
В иномарках известных автобрендов, на которых передвигаются украинцы, немало деталей, изготавливаемых в Украине. Что мы производим для мирового автопрома? (укр)
на злобу дня
Взыскивать долги станет труднее. Начал действовать закон, который легализует деятельность коллекторов и устанавливает правила общения с должниками. (укр)