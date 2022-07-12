Не брендом единым: как потребители выбирают, что купить

Створення лояльності до бренда – складна задача для компанії. Вона потребує сумлінного розуміння потреб клієнта, персоналізованого підходу, чіткої філософії та мети.

Однак перш за все лояльність базується на довірі, яку потрібно довго вибудовувати.

Немає нічого дивного, що, обираючи техніку, ми хочемо, щоб виробник гарантував якість, а ґаджети були зручними у користуванні. Проте, зазвичай це не єдина вимога.

Люди обирають бренд не лише через його практичність, а й тому що він відображає певні аспекти особистості своїх споживачів, несе невербальну інформацію про клієнта як особистість.

Чому бренди важливі для нас і як ми обираємо їх

Бренди стали невід'ємною частиною сучасного життя. Віддаючи перевагу тому чи іншому бренду ми самовиражаємося та демонструємо індивідуальність, а не рідко, й успішність.

Вибір нового смартфона, ноутбука чи іншої техніки часто завдання не з простих. Ми стараємося вивчити всі характеристики, врахувати всі переваги та особливості продукту. Проте не завжди помічаємо, яку роль серед всього цього відіграє сам бренд.

Ми обираємо бренди не лише відповідно до рівня нашого доходу, віку і соціального статусу. Серед усіх характеристик важливим для нас є те, як бренд резонує з нами: чи довіряємо ми йому, його філософії та ідеї, наскільки образ бренду відповідає образу нас самих.

Гіпотезу про те, що існує взаємозв'язок між ідентичністю споживача та індивідуальністю бренду підтверджують дослідження. Вони показують, що чим вищою є схожість образу бренду з нашим внутрішнім образом – тим вищою є наша прихильність до конкретного бренду.

Бренди доповнюють нас та підкреслюють індивідуальність. Вони є нашим продовженням та допомагають самовиразитися. Саме тому є важливою складовою нашого життя.

Але чому ж ми віддаємо перевагу тому чи іншому бренду? Давайте розглянемо український кейс глобальної технологічної компанії Samsung Electronics, що понад десятиріччя працює та розвивається на ринку України.

Як українці обирали улюблений бренд

Впізнаваність бренду та довіра до компанії – важливі умови формування стійкої позиції на ринку. Це добре ілюструє кейс компанії Samsung. Компанія роками забезпечує користувачів інноваційною, якісною та надійною технікою. Тому клієнти сформували своє ставлення до бренду.

Одна з провідних компаній у галузі маркетингових досліджень "Кантар Україна" на початку 2021 року провела незалежне дослідження. Його метою було з'ясувати, який бренд за шкалою довіри українців перебуває на першому місці.

У опитуванні, яке було проведене у квітні 2021 року, взяли участь 1000 осіб з різних вікових категорії та регіонів. Респондентам запропонували вказати бренди електроніки та побутової техніки у трьох категоріях:

улюблений бренд;

бренд, якому віддають найбільшу перевагу;

і бренд, якого не вистачало б найбільше.

Виявилося, що саме Samsung – бренд, який найчастіше обирали українці у кожній з категорій (а це понад 30% опитаних). Компанія майже втричі випередила найближчого конкурента за кількістю згадок.

"Ми дуже раді дізнатися, що Samsung Electronics посідає таке важливе місце в житті українських користувачів. Представництво компанії в нашій державі й надалі докладатиме всіх зусиль, щоб гідно підтримувати репутацію світового лідера в технологічній сфері і гарантувати нашим клієнтам тільки кращий досвід взаємодії з брендом", – так прокоментувала результати дослідження PR-менеджер департаменту корпоративного маркетингу компанії "Samsung Electronics Україна" Олена Гетманчук.

Секрет успіху бренду

Користувачі довіряють бренду Samsung. Передові позиції компанії підтверджуються численними дослідженнями та нагородами. Наприклад, за версією Forbes компанія була визнана найкращим роботодавцем планети.

Так, в Україні бренд щороку завойовує сотні різноманітних титулів, нагород та відзнак. Вони доводять, що компанія сумлінно працює, орієнтуючись на клієнта.

"Samsung Electronics Україна" часто потрапляє до топ-3 рейтингу "Кращі компанії для лідерів" (Best Companies for Leadership, BCL), який щорічно проводить авторитетна консалтингова компанія Hay Group.

Практично щороку "Samsung Electronics Україна" здобуває чимало нагород на престижному фестивалі-конкурсі "Вибір року".

За період з 2019-2021 рр. Samsung тричі був визнаний найпривабливішим роботодавцем

Однак, щоб досягти схожих позицій на ринку, бренду не достатньо бути якісним та резонувати з образом користувача. Компанії потрібно брати участь у житті громадян та прагнути змінити його на краще. Як це відбувається?

Як Samsung впливає на якість життя українців

В Україні Samsung цінують не лише завдяки продукції, а й за усвідомлення соціальної відповідальності, яка є ще однією складовою успіху в розбудові бренду.

Компанія активно підтримує та розвиває численні соціальні, творчі, спортивні та наукові проєкти, пропагує здоровий спосіб життя, ініціює проєкти у сфері охорони здоров'я, культури й освіти тощо.

Загалом "Samsung Electronics" підтримала та ініціювала понад 50 соціальних проєктів.

Одним із найбільш наочних з них є "IT-школа Samsung" – унікальний освітній проєкт в рамках глобальної ініціативи Samsung Innovation Campus, реалізований за підтримки Міністерства освіти і науки України. Він дає можливість талановитим учням 9-10 класів отримати якісну та безкоштовну IT-освіту за світовими стандартами міжнародних компаній.

За рік освіту в "IT-школі Samsung" отримують близько 100 учнів. А цьогоріч відбувся вже п'ятий за рахунком випуск.

Відповідальність і турбота про довкілля та екологію: чому це необхідно

Будь-яка компанія сьогодні повинна усвідомлювати свій вплив на довкілля і прагнути мінімізувати його негативні наслідки. Це не лише важливий тренд, а і питання комфортного існування на планеті.

Питанню турботи про навколишнє середовище Samsung приділяє першочергову увагу. Компанія реалізує екологічний підхід на кожному етапі: від початку планування продукту до його остаточної утилізації. У компанії переконані, що електроніку можна і треба робити більш екологічно та відповідально.

Екологічна мета компанії доволі амбітна – зробити все можливе, щоб будь-який її продукт був екологічно безпечним та функціональним, що визнають у світі.

Якісний продукт, довгий і плідний досвід роботи в Україні, численні реалізовані соціальні проєкти, турбота про навколишнє середовище і активний внесок в розвиток суспільства – все це складові успіху бренду, який значна кількість українців вказали, як улюблений.