финансы
От годового планирования государственного бюджета Украина переходит к трехлетнему. Что даст стране принятие бюджетной декларации и на что потратят средства налогоплательщиков в ближайшие три года? (укр)
Об экспансии крупнейшей сети частных клиник, о врачах "предпринимателях", которым выгоднее работать на государство, и о том, почему украинцы платят дважды за "бесплатную" медицину.
SOE Weekly
Еженедельно команда аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления готовит для ЭП дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий. Что важного произошло 28 мая - 4 июня?
личная экономика
Какие инструменты могут подойти для начинающего инвестора. Советы от опытных бизнесменов, которые знают, как инвестировать с умом. (укр)
на злобу дня
Президент Владимир Зеленский с командой сделали первые шаги для деолигархизации страны. Что именно они предусматривают и сработают ли они. (укр)
фокус
Цены на квадратные метры растут и предпосылок хотя бы для их стабилизации нет. Насколько и почему подорожает жилая недвижимость до конца 2021 года? (укр)