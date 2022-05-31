Навіщо ці дані взагалі та як вони вплинуть на комерцію майбутнього? Ключові гравці трьох великих ринків: ПриватБанк, Mastercard та Vodafone розповіли як і навіщо збирають Big Data, як ця інформація може вплинути на інші бізнеси та купівельні вподобання людей, а також про нововведення, які чекають на нас у майбутньому.

Спікери поділилися своїми думками в рамках бізнес-сніданку "Що допомагає лідерам бізнесу втримувати та посилювати свої позиції на ринку", організованому компанією HD Partners.

Хто і як оперує Big Data в Україні

Поняття Big Data асоціюється у нас зі світовими компаніями Google, Amazone, Facebook, та насправді локальні компанії відстежують також величезні потоки інформації, при цьому зберігаючи конфіденційність.

ПриватБанк — має одну із найбільших клієнтських баз в Україні — 25 мільйонів клієнтів, 13,5 мільйонів з яких — це клієнти також і додатку Приват24.

3 мільйони транзакцій відбувається за 1 день в Приват24. Це величезна кількість людей та інформації про них. Діджитал інструменти дають змогу проаналізувати коли, де і ким була зроблена покупка. Оперуючи такими даними оператор даними (той же ПриватБанк) може зробити унікальний аналіз для певного бізнесу.

"Нам треба зрозуміти, куди ми хочемо масштабуватися та що потрібно нашим клієнтам", — розповідає Олександр Кулик, заступник керівника Дирекції діджитал банкінгу у ПриватБанку.

Чудовим інструментом для проведення подібного аналізу є геоаналітика. Так оператор даних може подивитися, яка кількість людей робить певну кількість транзакцій на тій чи іншій ділянці, і навіть подивитися в яких сферах відбуваються покупки. Маючи подібну аналітику власник бізнесу зможе зрозуміти чи рентабельно буде розміщувати умовну кав’ярню у вашому районі.

"Всім нам буде цікаво знати, чи варто заходити на той чи інший сегмент ринку: чи багато там гравців, чи великий ринок і т.д. Для цього ми пропонуємо опцію "аналіз ринку"", — говорить Олександр Кулик.

Vodafone — ще один лідер зі збору Big Data в Україні. Аналіз поведінки клієнтів ринку телефонії дозволяє дізнатися про те, де знаходиться абонент, чи він активний, а також хто кому дзвонив, скільки тривав дзвінок, і скільки абонент за це заплатив.

"Для клієнтів ми вже будуємо мережі "look a like" та можемо оцінити схильність до купівлі того чи іншого товару, а також надати тригерні чи таргетовані розсилки", — говорить Андрій Федоров, Head of B2B Vodafone Україна.

Ще один цікавий інструмент аналізу — скорингові моделі. Побудова такої моделі на основі зібраних даних дає змогу чітко побачити купівельну поведінку кожного клієнта та зробити його унікальну торгову пропозицію.

Так можна позбавитися від спаму, і вже не треба буде робити одну й ту ж саму розсилку на всю клієнтську базу і отримувати мінімальні відгуки. Персоналізація пропозиції — один із трендів, до якого треба йти кожному бізнесу.

"Актуальною буде інформація від продавця клієнту тільки тоді, коли він буде готовий її сприймати", — говорить Федоров.

Великий об’єм даних та операція ними — це не тільки великі можливості, але й великі ризики. Шахраї також з кожним роком стають більш вигадливими. Тож операторам даних необхідно бути на сторожі та оперувати ризиками.

"Ризик, який не настав — це ваша можливість. І цю можливість вам варто використовувати. Для управління ризиками нам треба дізнатися відповідь на 3 питання: поверне гроші чи ні? Чи це шахрай? Чи дійсно користувач ця людина?", — розповідає Head of B2B Vodafone Україна.

Верифікацію клієнта можна зробити, провівши його по кількох важливих питаннях, серед яких статус номера (активний чи ні), кількість заявок на кредит за номером, а також чи не була змінена sim-карта перед транзакціями, щоб убезпечити грошові операції через інтернет-банкінг.

Фіджитал та голосові платежі — нові тренди комерції майбутнього

В комерції та платежах досить сталим є тренд на диджиталізацію. За останні 50 років світ велетенськими кроками розвивається і бізнесу необхідно встигати помічати ці зміни і правильно реагувати. Щодня ми користуємося безконтактною оплатою картою, телефоном та смарт-годинником. Діджитал глибоко проникає у всі сфери нашого життя.

За останні роки потреби бізнесу еволюціонували від одноканальності до омніканальності. Тепер можна не тільки прийти в умовний супермаркет, а ще купити на сайті, замовити доставку, поспілкуватися з чат-ботом, а також користуватися побічними сервісами в межах та поза платежами.

За словами Юрія Бахтіна, віцепрезидента із розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові, успіх комерції може бути лише через взаємодію з клієнтом на одній платформі через різні канали комунікацій.

Новим трендом є поєднання діджитал та фізичних послуг чи підходів — фіджитал.

"Грань між фізичною та діджитал комерцією стираються. Фіджитал — це коли щось у фізичному світі ми робимо за допомогою діджитал, або інколи діджитал йде назад до фізичного світу, бо так зручніше" — розповідає Юрій Бахтін.

Головна дилема, із якою стикаються і платіжні системи і банки, і всі комерсанти у діджитал: як зробити оплати швидкими та безпечними?

Що далі? А далі пришвидшення всіх процесів та збільшення інформаційних потоків в рази. До 2030 року на кожну людину буде 15 пристроїв, якими можна буде зробити оплату — так званий інтернет речей.

"У недалекому майбутньому на нас чекає 5G, Big Data, інтернет речей (internet of things). І ми навіть не можемо уявити, які речі стануть платіжними пристроями в майбутньому. Це будуть і холодильники, і лічильники світла", — говорить віцепрезидент із розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові.

Одне із головних рішень майбутнього — голосова комерція та персоніфікація пропозицій для клієнта.

До 2023 року прогнозується, що голосових помічників буде понад 8 мільярдів штук. Голос є так само унікальним параметром людини, як і сітківка ока та обличчя. Тож можна прогнозувати, що не тільки голосові команди, але й підтвердження оплати голосом може стати новим трендом вже в недалекому майбутньому.

"Голосові помічники на кшталт Siri та Alexa — це вже вчорашній день. В недалекому майбутньому на нас чекають мільярди голосових пристроїв. Покоління Z вже зазвичай не чатяться, а обмінюються голосовими повідомленнями, для них це вже звичний спосіб комунікації. І за останніми даними вже 94% великого бізнесу Європи збирається чи вже інвестували у розвиток голосової комерції", — ділиться спостереженнями Юрій Бахтін.

За словами комерсанта, голосові оплати не будуть ізольованим каналом, а стануть повністю інтегрованими.





Авторка: Маргарита Рівчаченко