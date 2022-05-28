PROMOTED
Авиакомпания МАУ запускает прямой рейс в эмират Рас-эль-Хайма. Отныне курорты Объединенных Арабских Эмиратов станут еще более доступными для украинских туристов. (укр)
актуально
Власть меняет правила игры для производителей электроэнергии из возобновляемых источников, вводя акциз с ее продажи. Как к этому относятся участники рынка и чиновники? (укр)
космос
ЭП напоминает о планах Маска по колонизации Луны и Марса, рассказывает о достижениях SpaceX в 2021 году и планах компании на ближайшие годы. (укр)
налоги
Война Зеленского с Ахметовым пройдет для украинцев не без потерь. Какие последствия для граждан будет иметь налоговая реформа президента? (укр)
компании
Кризис – это возможности. Эту истину хорошо знают три студента, которые во время финансового кризиса 2008 года разработали агрегатор объявлений о недвижимости(укр)
SOE Weekly
Еженедельно команда аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления готовит для ЭП дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий. Что важного произошло 15-21 Мая?