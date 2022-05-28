Сіті-бот "Назар", проєкт "Зупинка", LvivCityHelper bot, портали про використання бюджетних коштів edata.gov.ua – ці проєкти з’явилися в Україні саме завдяки фахівцям, що працюють у державному секторі та розвивають сферу відкритих даних у своїх містах та органах влади.

Як все починалося?

Ухвалення Постанови №835 зобов’язало органи влади відкривати державні дані, які є у їхньому розпорядженні. А це – величезні масиви інформації, наприклад, про бюджети громад, судові рішення, екологічні та транспортні дані, дозволи на будівництво, кошти на фінансування лікарень та багато іншого. Такі дані повинні публікувати у відкритому для усіх доступі на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та у форматі, придатному для її автоматизованого оброблення. І їх можна вільно використовувати та поширювати, навіть у комерційних цілях. Вони не містять інформації з обмеженим доступом та не розголошують персональних даних.

На прикладі чотирьох історій розповідаємо, як змінилася робота держслужбовців, як у цьому допомогли відкриті дані і який це має вплив на суспільство.

Олена Гунько, Ігор Пліса, Мар’яна Зварич та Андрій Кірик пройшли навчання у Open Data Leaders Network (далі – ODLN). Це міжнародний формат навчання для представників виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розроблений Інститутом відкритих даних (ODI) у Великобританії. В Україні проєкт стартував у 2017 році у межах USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/ TAPAS" та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. На сьогодні навчання пройшли 64 держслужбовців.

Завдяки отриманим знанням та навичкам сьогодні учасники ODLN активно розвивають сферу відкритих даних у своїх держустановах та містах, відкриваючи все більше нових наборів даних та впроваджуючи сервіси, що допомагають вирішувати важливі для суспільства проблеми, зокрема боротися з корупцією.

Олена Гунько, керівниця управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради

Понад 4 роки досвіду у сфері відкритих даних

У сферу відкритих даних Олену привела аналітика та робота зі статистикою. Свою кар’єру у Львівській міській раді вона розпочала із проведення соціологічних досліджень та аналізу результатів. Згодом додався моніторинг різних статистичних показників розвитку міста. Олена зацікавилася цим напрямом і почала активно його розвивати.

Навесні 2016 року спільно з партнерами з Польщі організували хакатон "Open Data Challenge: code for Lviv". Після цього Олена ще глибше захопилася темою відкритих даних. Хоча хакатон і не дав місту конкретних проєктів, проте він став великим поштовхом до того, що міська рада почала розвивати напрям відкритих даних системно. Бо виявилося, що у спільноти є великий запит на відкриті дані.

Львів є одним з перших міст-візіонерів, що почало впроваджувати політику відкритих даних та стало прикладом для наслідування для інших українських міст. У 2017 році місто здобуло нагороду "Open Data City Award" за найвищі стандарти публікації відкритих даних міськими органами управління.



Завдяки роботі Олени Гунько створили міський портал відкритих даних та працює LvivCityHelper bot, що допомагає комунікувати з мешканцями Львова й оперативно інформувати про роботу комунальних служб, графік руху громадського транспорту та надавати інформацію про коронавірус, зокрема, щодо карантинних обмежень.

Завдяки боту в 2020 році кількість запитів на гарячу лінію міста щодо відсутності гарячого та холодного водопостачання зменшилась більш ніж на 25% порівняно з 2018 роком (до запуску бота). А кількість звернень про відсутність електропостачання – на 40%.

"Відкриті дані стали своєрідним містком до проєктів з електронного урядування та розвитку інформаційних технологій в муніципалітеті. Саме завдяки успіхам у цій сфері, яких ми досягли з командою за останні декілька років, мені запропонували очолити Управління інформаційних технологій у Львівській міський раді. На мою думку, долучення до розвитку сфери відкритих даних в Україні дає можливість стати частиною професійної спільноти однодумців, для яких це не лише робота, але і пристрасть та професійне захоплення. Така атмосфера дуже надихає на нові проєкти".

Ігор Пліса, керівник виробничого відділу та проєктний менеджер Державної установи "Відкриті публічні фінанси"

Понад 2,5 роки досвіду у сфері відкритих даних

У 2018 році Ігор Пліса почав працювати у ДУ "Відкриті публічні фінанси" на позиції бізнес-аналітика. За його словами, він знав про відкриті дані, але не знав, чи є різниця між цим поняттям та "публічними даними". Спочатку Ігору дісталася робота над проєктом "Портал реєстру проєктів МФО", де він тісно співпрацював над функціоналом ресурсу із співробітниками Міністерства фінансів. Це був його перший крок у сферу відкритих даних на рівні державних структур. Згодом доручили два інші важливі проєкти, які надають доступ громадськості до руху бюджетних коштів, де Ігор багато працював із джерелами даних, обробленням, постійною актуалізацією та їх публікацією.

Ігор зізнається, що дуже багато знань у сфері відкритих даних він отримав під час спілкування із активістами, аналітиками, журналістами, а також іншими державними спеціалістами, що працюють у цій сфері, зокрема, допоміг обмін досвідом під час навчання в Україні та Великій Британії, яке він пройшов у межах ODLN.

Сьогодні Ігор Пліса є проєктним менеджером таких важливий проєктів для моніторингу бюджетних коштів, як: "Єдиний вебпортал використання публічних коштів", "Бюджет для громадян" та "Портал реєстру проєктів МФО", які входять до E-data – інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет".

Дані з цих порталів є важливим джерелом інформації для громадськості, зокрема для журналістів та аналітиків. Завдяки ним можна моніторити витрати бюджетних коштів та протидіяти потенційним зловживанням. Також під керівництвом Ігора Пліси розробили "Сховище аналітичних даних та довідників", що є важливим інструментом для зберігання всієї інформації, яку використовують портали з E-data та на базі якої будується аналітика для прийняття рішень у Міністерстві фінансів.

"Я ніколи не вчився на держслужбовця і навіть уві сні не міг себе уявити співробітником держструктури. За освітою я – спеціаліст з інформаційних технологій. Насправді за способом ведення проєктів, інструментарієм, фахівцями держсфера дуже схожа на масштабні комерційні проєкти. Головна відмінність у тому, що ми відкриваємо державні дані, а це дуже відповідальна місія. Для мене головне у моїй роботі те, що наша команда дійсно робить дуже корисні речі щодо відкриття даних на рівні держави, навчає держоргани користуватися цими інструментами правильно, створює методологію ведення даних".

Мар’яна Зварич, начальниця управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ Тернопільської міської ради

Понад 4 роки досвіду у сфері відкритих даних

У 2017 році Мар’яна Зварич обіймала посаду керівника пресслужби Тернопільської міської ради. За її словами, у якийсь момент інформація про відкриті дані та про їхню користь просто "вибухнула" в інформаційному просторі. Активісти почали зверталися до міської ради із запитами, що стосувалися відкритих даних.

Бо багато хто хибно думав, що "відкриті дані" та "публічна інформація" – це одне й теж саме, тому ці запити адресували Мар’яні. Фахівців, які могли роз’яснити ситуацію про відкриті дані, у той час у раді не було. Тому Мар’яна вирішила самостійно вивчити цю сферу та пройшла навчання для державних службовців за програмою ODLN.

Cьогодні Мар'яна Зварич є лідеркою відкритих даних у Тернополі. Мар’яна координує публікацію даних на міському порталі відкритих даних та сприяла запуску сіті-бота "Назара", який через месенджери завчасно сповіщає жителів про аварійні та планові ремонти, надає інформацію про комунальні та соціальні служби міста тощо.

У 2019 році Мар’яна разом з командою отримали нагороду "Open Data City Award" за найвищі стандарти публікації відкритих даних міськими органами управління. Тернопіль й надалі залишається одним із найбільш якісних розпорядників серед міст – обласних центрів, що публікують відкриті дані згідно з дослідженням впливу відкритих даних органів місцевого самоврядування.

"У моєму житті відкриті дані стали початком великих змін. Cьогодні я маю цікаву посаду "керівниця управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ", яка поєднує і роботу керівника пресслужби, й управління у сфері ІТ Тернопільської міської ради. Після створення численних дашбордів, запуску роботи міського бота "Назар", ми взялися наводити лад у наборах даних та розробляти різноманітні програми. Так, цифрові питання міської ради стали надзвичайно актуальними, тому створили нове управління, яке я очолила у 2021 році. Для мене та моєї команди – це справжній виклик, багато обов’язків, очікувань та нових змін".

Андрій Кірик, начальник Управління електронної демократії та аналітики даних Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Понад два роки досвіду у сфері відкритих даних

Як розказує Андрій Кірик, під час його роботи у комунальній установі "Офіс реформ Харкова" особливу увагу приділяли іміджу громади та оцінці її відкритості та комфортності. І виявилося, що відкриті дані грають у цьому значну роль. Андрій та його колеги поставили собі за мету розібратися, які саме набори відкритих даних містяться на порталі відкритих даних Харкова і чим ці дані корисні мешканцям міста.



Вони виявили доволі типову ситуацію для Харкова, коли дані у різних сферах були і досить давно, але вони потребували доопрацювання, ці дані необхідно було зробити відкритими, щоб вони могли приносити максимальну користь суспільству та державі.

Андрій та його команда відкрили транспортні дані, щоб у режимі реального часу усі сторони, які надають картографічні сервіси, могли використовувати дані про час прибуття та місцезнаходження міських тролейбусів та трамваїв.

Завдяки роботі Андрія Кірика у 2019 році у Харкові з’явився проєкт "Зупинка", що у режимі реального часу показує рух електротранспорту у місці. Щоб отримати інформацію про найближчий трамвай чи тролейбус, достатньо на зупинці зісканувати QR-код на інформаційному табло. Можна також відкрити сайт smartarea.info та переглянути місце перебування усіх трамваїв та тролейбусів Харкова.

Маючи таку інформацію, користувачі можуть ефективно планувати свої маршрути пересування містом, економлячи час. Сервіс корисний і для бізнесу, який може використовувати дані про пасажиропотоки й завантаженість транспортної мережі у комерційних інтересах. Також Андрій сприяв запуску проєкту "Медицина Харкова у цифрах", який реалізували за підтримки проєкту TAPAS.

"Для мене відкриті дані стали прикладом можливості поступових та еволюційних змін у роботі складного бюрократичного механізму, зміцнення команди та розуміння необхідності формування "лідерів" відкритих даних у кожному структурному підрозділі. Для Харківської міської ради відкриті дані стали прикладом всеохоплюючої діджиталізації. Деякі мої колеги жартують, що 2020 рік був "роком медицини та відкритих даних". Плани на 2021 рік у нас іще амбітніші, і я вірю, що саме відкриті дані дають змогу відчути кожному члену команди міської ради причетність до глобального процесу діджиталізації та переосмислення ролі місцевого самоврядування".

Якщо ви бажаєте стати лідером з розвитку відритих даних на державному та місцевому рівні, у вас є змога пройти безкоштовне навчання: