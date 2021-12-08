"Мы являемся крупнейшим производителем мяса птицы от Стамбула до Мюнхена" – гендир словенской компании Перутнина Птуй

В Україні про Перутніна Птуй (ПП) знають лише споживачі, які часто подорожують Балканами.

Але для Сербії, Хорватії, Словенії, Македонії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини - це найвідоміший виробник м’яса птиці та продуктів переробки зі 115-річною історією.

Енвер Шишич керує компанією, яка має ферми по розведенню бройлерів у чотирьох країнах, а також обробляє 4000 га сільськогосподарських угідь у Словенії.

В інтерв’ю він розповів про те, як розвиває потужний бренд, чому вчиться від колег із МХП та як пандемія Covid-19 вплинула на роботу компанії.

Чи були ви знайомі з МХП до того, як він став вашим акціонером, тобто власником?

Звичайно. На цьому ринку всі знають один одного.

Ви бували на виробництві МХП? А що вас найбільше здивувало?

Після придбання ПП я мав можливість відвідати МХП і побачити зсередини, як працює компанія.

Під час візиту я очікував побачити надзвичайно високі виробничі потужності.

Так що мене це не здивувало. Що мене вразило, так це узгодженість усіх видів діяльності, які здійснюються у виробничому ланцюжку з метою досягнути цілей.

МХП хотів стати глобальним гравцем, що конкуруватиме на світових ринках. У цьому контексті зрозуміло, що якість, яку вони нададуть споживачам, і співвідношення ціни та якості мають бути кращими, ніж у глобальних конкурентів.

Тому послідовність у виробничому ланцюжку в контексті максимальної економічної ефективності всіх операцій, які вони здійснюють, є надзвичайно важливим фактором успіху.

Ми знаємо, що Перутніна Птуй побудувала сім нових об’єктів для розведення бройлерів у Бачка-Тополі, Сербія. І інвестувала в ці проекти близько 6 млн євро. Чому Сербія є пріоритетним ринком для вашого розвитку?

Ми завершили інвестицію в перший із семи фермерських комплексів на суму близько 6 млн євро. Наші інвестиції в Сербію до 2023-2024 років досягнуть 30 млн євро.

Інвестуємо в різні проєкти, від екології до первинного виробництва бройлерів.

Сербія — найбільша колишня югославська республіка та одна з найбільших у регіоні. Бути довгостроковим лідером на цьому ринку є нашою ціллю.

Тому розуміємо, що інвестиції в Сербії – це стратегічні інвестиції. На наших традиційних ринках неможливо бути першим, якщо ти лідер у Сербії.

Наразі МХП трансформується із виробника в кулінарну компанію. Чи впливає цей процес на Перутніна Птуй?

Звичайно, ми знаємо, що МХП перебуває на цьому шляху трансформації. Компанія додає ще один щабель в рамках своєї вертикально інтегрованої моделі з більш високим рівнем готовності продукту до споживання.

Це перевага для споживачів і дозволяє економити час під час приготування страв вдома. Така продукція може створити додаткову пропозицію для сегмента HoReCa.

Сьогодні все важче знайти персонал для ресторанів та готелів, особливо в країнах ЄС. Хто готуватиме нам у ресторанах? Це може стати проблемою в майбутньому. Рішенням може бути створення промислового виробництва напівфабрикатів.

Ми уважно стежимо за розвитком такої трансформації, знаходимося в процесі створення деяких наших продуктів. І обов’язково скористаємося всіма ефектами синергії та досвідом обох компаній.

У Словенії та Україні споживачі мають різні харчові вподобання. Чи підходять вам інновації, розроблені українськими колегами?

Смак можна адаптувати до кожного ринку окремо. Смак не має вирішального значення. Важлива загальна концепція. Звичайно, ми будемо раді прийняти та, якщо потрібно, адаптувати будь-яку концепцію, яка, за нашими оцінками, матиме потенціал на наших ринках.

Ви вже говорили про сильний бренд Перутніна Птуй. Про які цінності ви розповідаєте споживачам?

У нас є сильні та впізнавані бренди, які створювалися поколіннями. За деякі наші продукти, особливо за ковбасні вироби, споживачі готові платити значно більше, ніж за аналогічні продукти конкурентів.

Про які цінності ми хочемо розказати споживачам? ПП є скрізь, де цінують високу якість і хороший смак.

Ми пов’язуємо нашу продукцію з традиціями, перевагами для здоров’я кінцевих споживачів і сімейними цінностями.

Особливо маленьких споживачів цікавить, як ми ставимося до курей під час розведення та яким чином їх годуємо. Звичайно, розповідаємо про добробут тварин, а також про інші елементи якості нашої продукції.

Якими були основні кроки для створення такого сильного бренду?

Коли ви випускаєте на ринок новий продукт, звичайно, у вас є бажання зробити його успішним. Незалежно від того, як ви до цього підготувались, ви ніколи не можете бути впевнені на 100% в успішності.

Дані говорять, що багато компаній запускають величезну кількість нових продуктів, хоча лише незначна частина з них залишиться на полицях роздрібних магазинів у довгостроковій перспективі.

Коли випустили першу варену ковбасу з курки в 1974 році, ми й не мріяли, що вона стане бестселером протягом майже 50 років.

Якщо товар спочатку оживає на полицях рітейлерів, то його доля багато в чому залежить від ціни, якості, наявності на прилавках і різних каналів, рекламної діяльності та багато іншого. Якщо коктейль із основних елементів змішаний правильно, то продукт має шанси отримати більшу прибутковість та об’єми продажів, ніж у конкурентів.

Який з точки зору споживача правильний рецепт коктейлю і скільки кожного з цих перерахованих основних інгредієнтів має бути в його змісті, та які додаткові спеції потрібно додати, на жаль, в жодній літературі не описано.

Ми, виробники, повинні самі продумати цей рецепт. На цьому шляху є багато злетів і падінь, навчань на власних і чужих помилках.

Пандемія Covid-19 вплинула на всі сфери нашого життя. Як змінилася поведінка споживачів?

Нові тенденції з’явилися в епоху Covid-19. Ресторани закрилися, споживачі стали більше готувати вдома. Замовлення їжі перейшло в онлайн. Подивіться, скільки компаній з доставки з’явилось за цей період. Компанії, які розробили платформи, що дозволяють замовляти їжу, дуже швидко розрослися.

Covid-19 показав, що сучасна роздрібна торгівля є найбільш стабільним каналом збуту продуктів харчування. Багато компаній, які працюють лише у HoReCa, збанкрутували, оскільки не змогли компенсувати падіння продажів.

Під час кризи магазини працювали. Сучасна роздрібна торгівля не відчула на собі впливу кризи. Споживачі під час серйозних криз, а однією з них є пандемія, купують товари у брендів, яким вони довіряють.

Пандемія не вплинула так серйозно на нашу харчову промисловість, як на деякі інші галузі.

В Словенії ми продаємо більшість своєї продукції у роздрібному сегменті, і нам вдалося компенсувати втрату від падіння у HoReCa за рахунок збільшення продажів у мережах магазинів. На наших традиційних ринках, де маємо сильні та впізнавані бренди, минулого року ми зафіксували найвище зростання продажів у порівнянні з попереднім роком.

Враховуючи, що ПП є найбільшим експортером м’яса та продуктів у Словенії, ми відчули дещо більший вплив пандемії на європейських експортних ринках, де наші бренди не такі сильні. І ми продаємо більше в сегменті HoReCa.

Важливо, що ми вчасно відреагували та зуміли за допомогою інноваційних підходів перенаправити продажі на інші канали збуту.

Що мотивує вас щодня приходити на роботу?

Власне, я працюю в ПП багато років, а також в іншій міжнародній компанії. У ПП я пройшов усі етапи розвитку, від найнижчих управлінських рівнів до найвищої керівної посади в компанії, на якій зараз перебуваю.

Кожна з цих позицій дала мені нові перспективи та нове натхнення для тестування себе та оцінки мого внеску та команд, які я очолював.

Посада генерального директора, безумовно, потребує найбільшої відповідальності визначити шляхи розвитку компанії, але в той же час вона дає найбільшу свободу у вираженні власних думок, ідей та бачення.

Саме ця свобода є моїм найбільшим "драйвером". Чим більше викликів і чим більше довгострокові цілі, тим більше задоволення від їх досягнення. Особливо в сучасних умовах, коли можна сказати, що багато речей, які є важливими сьогодні, не будуть такими завтра.