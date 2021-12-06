Константин Вайсман: Инвестирование не должно быть второй работой

Украинцы постепенно входят во вкус инвестирования. Речь уже не только о недвижимости и депозитах. По данным Нацбанка, за десять месяцев 2021 года наши соотечественники открыли э-лимиты и вывели за границу более 540 млн долл, а портфель ОВГЗ населения приближается к 23,7 млрд грн.

Но сам процесс инвестирования все еще далек от простого. "Порог" вхождения в разные инструменты остается довольно высоким. К тому же, большинство из них рассчитано, скорее, на профессионалов, чем на массовый сегмент.

К счастью, на рынке начинают появляться решения, призванные облегчить жизнь рядовым инвесторам. Одно из них — мобильное приложение Multi Invest — разрабатывает компания Treeum при поддержке своего акционера инвестиционной компании Dragon Capital. Приложение выйдет в 1 квартале 2022 года. Оно позволит инвестировать в разные активы — ОВГЗ, криптовалюты, ETF и акции иностранных компаний.

Как будет работать Multi Invest и какие возможности оно откроет инвесторам рассказал Константин Вайсман, руководитель fintech-направления компании Treeum

Костянтин Вайсман, керівник fintech-напрямку компанії Treeum

— Как родилась идея создания инвестиционного приложения, которое объединило бы торговлю акциями, инвестиции в криптовалюты и ОВГЗ?

Мы отталкивались от потребности, которая уже давно сформировалась на нашем рынке. Украинский набор инвестиционных инструментов ограничен: депозиты, валюта, недвижимость. А все потому, что в стране не развит фондовый рынок — он имеет низкую ликвидность, небольшое количество эмитентов. А без фондового рынка у инвесторов нет достаточного выбора.

Сейчас, когда мир глобализировался, а регулятор смягчил ограничения по выводу капитала, у украинцев появилась возможность инвестировать за рубеж. Ее открыли для себя десятки тысяч людей и мы увидели большой отложенный спрос к инвестициям.

С помощью "Минфина" люди уже оформляют депозиты в различных банках Украины. а в ближайшем будущем Multi Invest предоставит им доступ к иностранному рынку и тем инструментам, которые нам кажутся сейчас востребованными.

— Есть ли аналоги подобных сервисов в мире? Был ли пример, на который ориентировалась команда разработчиков Multi Invest?

Мы анализировали большое количество европейских и американских приложений, смотрели на примеры стран СНГ. Multi Invest — это не продукт для профессиональных трейдеров, для этой аудитории уже существуют свои приложения. Да и в целом профессиональный сегмент очень ограничен. Мы создавали инструменты именно для массового украинского инвестора.

— Некоторые банки уже заявляли о подобных планах — в чем вы видите конкурентное преимущество Multi Invest?

До запуска мне не хотелось бы раскрывать все карты… Но главное, что важно понимать — мы готовы и хотим продавать инвестиционные продукты всех участников рынка. Multi Invest — это маркетплейс с открытой архитектурой. Похожую модель имеют многие проекты Treeum, а это значит, что мы открыты к сотрудничеству со всеми игроками. Главное, чтобы сам продукт нес в себе ценность для клиента, был интересным и выгодным для него экономически.

— Кто является потенциальным пользователем Multi Invest?

Аудитория приложения полностью совпадает с аудиторией, которая размещает депозиты с помощью minfin.com.ua.

Существует классическое банковское деление на четыре группы: массовый сегмент — люди, которые готовы инвестировать сумму до тысячи долларов, средний класс — те, кто может вкладывать несколько тысяч долларов, affluent — группа, обладающая десятками тысяч свободных для инвестирования средств, и состоятельные клиенты, оперирующие сотнями тысяч долларов и выше.

Multi Invest — приложение, которое сможет работать с разными сегментами, и с премиальным в том числе.

— Есть мнение, что украинцы инвестируют только в депозиты и недвижимость, все остальное для них слишком сложно. Так ли это на самом деле?

Украинцы действительно инвестируют в депозиты, недвижимость и валюту. О последней не стоит забывать, ведь многие с помощью таких инвестиций пытаются защитить сбережения от инфляции или выиграть на волатильности курса. Это базовые инструменты, которые используются во всем мире, поэтому принижать их вес в портфеле инвестора явно не стоит. Тем более, что многие украинцы научились очень искусно ими пользоваться.

Уверен, что многие зарабатывают на депозитах и валюте даже больше, чем средний инвестор на акциях. Ведь не только набор инструментов имеет значение, но и момент входа в инвестицию, и критерии, благодаря которым инвестор выбирает то или иное предложение. Депозиты тоже бывают разные — валютные и гривневые, с возможностью пополнения, сезонными акциями, бонусом от "Минфина" и так далее.

Но если бы в Украине существовал ликвидный фондовый рынок или доступ на иностранные рынки был бы массово открыт раньше, возможно, мы бы наблюдали совершенно другую картину. Например, как в США, где в акции инвестирует более 56% населения.

— Сейчас такая возможность появилась. Украинцы могут инвестировать за рубеж до 200 тысяч евро ежегодно…

Константин Вайсман

Да, но это непростой путь. Нужно открыть счет у брокера, отправить на него деньги, начать торговать. И все это при условии, что существующие инструменты и интерфейсы приложений рассчитаны скорее на профессионального трейдера, чем на массовый сегмент.

Именно поэтому мы решили создать Multi Invest — приложение, которое не станет для вас второй работой. Здесь не придется 24/7 следить за портфелем и заниматься торговлей в течение рабочего дня. Это не то, с чем хочет жить украинский инвестор. Его задача — собрать портфель из различных инструментов и получать доходность.

Но важно помнить, что в инвестициях всегда есть определенные издержки, которые могут "съесть" ваши накопления. Комиссия за платеж за рубеж, комиссия при покупке ценных бумаг, да и инфляцию никто не отменял. Грамотный инвестор должен разбираться во всем этом.

— Что такое "хороший инвестиционный портфель"?

Это такой портфель, в котором собраны разные инструменты. Доля каждого из них зависит от аппетита человека к риску и его инвестиционных предпочтений. Базу любого инвестпортфеля составляют акции и облигации. Депозиты похожи на гособлигации, но последние выигрывают в сравнении, ведь являются более ликвидными, и доход по ним в Украине не облагается налогом.

— Какие еще инструменты могут в будущем появиться в Multi Invest?

Благодаря открытой инфраструктуре к проекту могут присоединяться и другие участники рынка. Это и краудфандинг, и торговля землей, и токенизированные квадратные метры, и облигации, как корпоративные, так и суверенные, паевые фонды. По факту в приложении мы можем разместить любой инструмент, доступный массовому инвестору. Даже такие классические инструменты как депозиты могут получить модернизацию благодаря Multi Invest и перейти в онлайн.

Мы приглашаем всех заинтересованных инвесторов следить за проектом Multi Invest. На сайте multi.ua уже сейчас можно подписаться на наш Telegram-канал. Его, кстати, ведёт продакт проекта — Сергей Виндерских, один из сооснователей "Минфина". Скоро там же, в Telegram-канале мы презентуем специальные условия для наших первых пользователей.

— Планируете ли вы в перспективе включить в приложение акции украинских компаний?

Сейчас подобные акции имеют крайне низкую ликвидность и очень ограниченный выбор. Я лично не вижу большого смысла держать их в портфеле, но с точки зрения возможного расширения инструментов — мы определённо можем их включить в приложение.