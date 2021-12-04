Госпланы на деньги от дивидендов и приватизации Президент о разделе "Укрнафты": итоги недели для ГП

Корпоративне управління

Держпідприємства сплатять 48,5 млрд грн дивідендів до держбюджету у 2022 році. 2 грудня Верховна Рада України прийняла Закон про держбюджет на 2022 рік. Передбачається, що держпідприємства мають сплатити 48,5 млрд грн дивідендів [що становить 4% доходів держбюджету – SOE Weekly].

Відповідно до звіту Держказначейства, надходження від дивідендів за перші три квартали 2021 року склали 26,8 млрд грн. У свою чергу, за весь 2021 рік розмір виплачених держпідприємствами дивідендів має скласти 28,8 млрд грн.

[Таким чином, порівняно з 2021 роком у держбюджеті на 2022 рік передбачено збільшення запланованих надходжень від дивідендів держпідприємств на 68%. При цьому, причини такого підвищення залишаються незрозумілі. – SOE Weekly.]

Україна витратить мільярд гривень на "Українські національні авіалінії". Держбюджетом на 2022 рік передбачено виділення 1 млрд грн на створення держкомпанії - національного авіаперевізника "Українські національні авіалінії". Ця сума має бути буде використана як внесок до статутного капіталу новоствореної держкомпанії.

[Звертаємо увагу, що внесок за рахунок держбюджету коштів до статутного капіталу держкомпанії можна розглядати як державну допомогу. Нам також невідомо, чи розглядатиме Антимонопольний комітет України такі дії з точки зору впливу на конкуренцію. – SOE Weekly.]

Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримав сертифікацію "Укренерго". Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив висновок № 4/21 від 25 листопада 2021 року щодо анбандлінгу "Укренерго". У висновку зазначено, що Секретаріат підтримує рішення про сертифікацію "Укренерго" Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг.

Разом з тим, у своєму висновку Секретаріат висловив занепокоєння щодо фінансування "Укренерго" як оператора системи передачі за рахунок тарифів на передачу, які також мають покривати компенсацію за проекти з відновлюваної енергії відповідно до чинного законодавства. У Секретаріаті також очікують, що новосформована незалежна наглядова рада "Укренерго" негайно приступить до роботи.

Як зазначив Секретаріат Енергетичного Співтовариства, згідно зі статтею 10 Директиви 2009/72/ЄС та статтею 3 Регламенту (ЄС) 714/2009, НКРЕКП має обов’язково врахувати висновок Секретаріату при прийнятті свого остаточного рішення про сертифікацію.

[Раніше ми повідомляли, що "Укренерго" оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради. Кінцевим терміном для подання заявок було 24 вересня 2021 року. Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчився у жовтні 2021 року. – SOE Weekly.]

Виконуючий обов’язки керівника "Гарантованого покупця" йде у відставку. Вадим Улида, призначений 13 листопада в. о. керівника "Гарантованого покупця", 30 листопада подав до Кабінету Міністрів заяву про своє звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Незадовго до відставки Улиди, "Гарантований покупець" звернувся до уряду з проханням уточнити подальші дії щодо виплати боргу у розмірі 3 млрд перед ДТЕК Ріната Ахметова. Також компанія звернулася до уряду з проханням повідомити про результати перевірки розрахунків з виробниками зеленої електроенергії.

Загальні збори акціонерів "Укрнафти" не відбулися. Як повідомляє ЕП, загальні збори акціонерів "Укрнафти" не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму. Як зазначено у повідомленні, для участі у зборах, зокрема, не зареєструвалися мажоритарний акціонер "Нафтогаз" та представники акціонерів групи "Приват". Загалом на зборах зареєструвались 65 акціонерів, які володіють 1.1% акцій.

Також зазначається, що представники "Укрнафти" повідомили, що "Очевидно готовності приймати рішення немає". На початку 2021 року "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами "Укрнафти" щодо розділення активів компанії.

[Звертаємо увагу, що проведення наступних загальних зборів акціонерів "Укрнафти" призначено на 23 грудня цього року. – SOE Weekly.]

"Укрнафта" може бути розділена між "Нафтогазом" та іншими акціонерами. Президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що поділ активів "Укрнафти" між основними акціонерами ще не схвалений, але такий поділ дає вихід зі складної ситуації з історичним боргом "Нафтогазу" перед "Укрнафтою".

[Нафтогаз володіє 50% + 1 акція "Укрнафти". Близько 42% акцій володіє група компаній, неофіційно відома як група Приват, пов’язана, зокрема, з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. – SOE Weekly.]

Президент зазначив, що без поділу "Укрнафти" існує висока ймовірність того, що компанії, які володіють акціями "Укрнафти" [компанії групи Приват – SOE Weekly], зможуть виграти позов проти держави щодо цих боргів.

Як зазначає ЕП, суперечка між "Укрнафтою" та "Нафтогазом" виникла в 2006 році, коли "Укрнафта" відмовилася оформляти продаж газу "Нафтогазу", вважаючи ціну заниженою. "Нафтогаз" використовував цей газ для забезпечення потреб населення. У результаті з 2006 по 2010 рік неоформленими залишилося 10,1 млрд кубометрів газу. У вересні 2021 року суд погодився зменшити позовні вимоги "Укрнафти" до "Нафтогазу" до 9,1 млрд кубометрів газу.

ЕП також повідомляло, що "Нафтогаз" визнав свій борг перед "Укрнафтою" в 3,75 млрд грн за цінами на газ, встановленими на той момент Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП), а група Приват наполягає на виплаті вартості газу за поточними ринковими цінами.