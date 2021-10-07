Пять причин поселиться рядом с парком: разбираем пример ЖК Creator City

Объясняем, почему зеленая зона в большом городе - это не только приятный вид за окном.

Если спросить человека, что должно быть рядом с тем местом, где он мечтает жить, рано или поздно в перечне обязательно возникнет наличие зеленой зоны по соседству. Особенно остро этот вопрос стоит в крупных урбанизированных городах вроде Киева.

Впрочем, очень часто озвучивая себе или окружающим такое требование к своему жилью, горожане руководствуются скорее эмоциональной составляющей, чем рациональными аргументами.

В большинстве случаев парк возле дома воспринимается как объект, что радует глаз, и как дополнительное место для прогулки или досуга.

Вместе с тем, рекреационные зоны открывают значительно большие возможности, способные существенно изменить образ жизни человека в большом городе.

Какие еще причины следует принять во внимание, решая поселиться рядом с парком, разберемся вместе с жилым комплексом бизнес-класса Creator City, который компания "Креатор-Буд" возводит в Шевченковском районе Киева.

Быстрая смена обстановки

Парк возле дома - это прежде всего возможность перезарядиться посреди будничной суеты, успокоиться и снять стресс, не отрываясь надолго от своих повседневных задач и обязанностей.

Прогуляться с домашним животным, посидеть на траве, почитать книгу в тени деревьев - все это вырывает человека из омута обыденности, чтобы потом он мог вернуться к своим делам с новыми силами.

И с наступлением мировой пандемии COVID-19, когда жизнь многих горожан существенно изменилась, а время, которое мы проводим в четырех стенах, заметно увеличилось, такая возможность снять напряжение становится действенным средством борьбы со стрессом.

Тем более, когда для этого не нужно куда-то долго ехать или вообще выбираться за пределы города. Когда парк расположен рядом с твоим домом, в нем можно погулять в любой день и любое время, не тратя на дорогу ни одной лишней минуты.

Именно такой формат взаимодействия человека с зеленой зоной предлагает своим жителям ЖК Creator City на столичной Лукьяновке.

Новый парк в нем создается с нуля - он расположится между двумя условными кварталами жилого комплекса. При этом в отличие от многих других столичных проектов, это не будет обычная зеленая зона во внутреннем дворе.

Речь идет именно о полноценном парке площадью 2 га с различными функциональными зонами, который к тому же будет доступен всем желающим, а не только жителям ЖК.

Активный образ жизни

Зеленая зона возле дома - это отличная мотивация заняться своим здоровьем. Во-первых, это возможность забыть о постоянных посещениях спортзала - парк сам по себе уже готовая площадка для того же кардио.

Во-вторых, даже на эмоциональном уровне это совсем другое по сравнению с беговой дорожкой в ​​обычном спортклубе. В-третьих, парк дает более широкие возможности: прогулка на велосипеде, послеобеденный променад или стандартная утренняя пробежка - все эти виды активного досуга в нем становятся одинаково доступны.

Вместе с тем, на закрытой части своей территории Creator City дает своим резидентам еще больше. Большая спортивная зона, активные площадки, два беговых и велосипедных круга - все это также будет в полном распоряжении жителей. Как и полноценный спортивный комплекс с бассейном, который станет частью внутренней инфраструктуры многофункционального жилого комплекса.

Дополнительные виды досуга

Парк также позволяет проводить время таким образом, который почти невозможен в любом другом месте. Устроить медитацию, заняться творчеством, например, живописью - конечно, ничто не мешает делать это и в условиях двора, но комфортность и органичность такого досуга на глазах соседей и среди шума новостройки является несколько сомнительной.

То же касается пикников на открытом воздухе, детских праздников - только в этом случае уже вы сами можете создавать дискомфорт для окружающих.

Парк делает такое времяпрепровождение более нативным. Особенно если его пространство правильно зонировано. К примеру, в Creator City парк с самого начала разделен на различные тематические и функциональные зоны.

Пруд с мостиками и обзорной террасой, холм с высокими деревьями, уголок в восточном стиле с сакурами, сад с полевыми цветами, творческое арт-пространство с современными скульптурами - каждый сможет найти здесь место, которое наиболее будет соответствовать выбранному типу досуга.

Воздушный и шумовой фильтр

В условиях загазованной столицы нельзя обойти вниманием и влияние зеленой зоны на здоровье и самочувствие человека. Деревья и растения не только производят кислород, но и нейтрализуют часть токсинов в воздухе, благодаря чему в парке действительно легче дышится. А широкие кроны деревьев выступают еще и в роли защитного барьера от шума большого города - постоянного раздражителя в жизни жителя столицы.

Свежий воздух способствует синтезу витамина D в организме, что не только положительно сказывается на здоровье, но и помогает бороться с усталостью. Жизнь рядом с природой также позволяет снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, повышения давления и уровня сахара в крови, ожирения и т.п.

Кроме того, даже полчаса на свежем воздухе среди зелени уменьшают уровень так называемого гормона стресса кортизола. Похожее влияние на состояние человека оказывает и вид воды. Поэтому пруд с золотыми карпами на территории парка Creator City дополнительно поможет восстанавливать внутреннее равновесие.

Вложения в будущее

Когда речь идет не просто о жизни рядом с парком, а о приобретении такой недвижимости, добавляется еще один важный элемент - инвестиционная составляющая.

Уже сегодня, по оценкам экспертов, разница в стоимости двух идентичных квартир в одинаковых домах в центральных районах Киева, одна из которых расположена возле парка, достигает 20-30%.

При этом интерес к жилью рядом с зеленой зоной ежегодно повышается, поэтому в будущем его ценность будет только расти.

В то же время, важным аспектом является сохранение парка на протяжении многих лет, а этот вопрос в условиях Киева, к сожалению, до сих пор бывает открытым. Но зеленой зоне Creator City никакие посягательства не грозят.

Эта территория является неотъемлемой частью проекта и создание открытого для всех парка - это инициатива девелопера. Поэтому после завершения строительства жилого комплекса парк навсегда пополнит перечень рекреационных зон столицы.

О жилом комплексе Creator City

Стоит отметить, что ЖК от "Креатор-Буд" может удивить не только своей зеленой зоной нового формата. Это многофункциональный проект, который помимо восьми домов переменной этажности и парка предусматривает развитую внутреннюю инфраструктуру.

В нем появятся многочисленные места для отдыха, разноплановые коммерческие объекты, собственный детский сад и супермаркет, кинологический стадион.

А кроме уже упомянутого спортивного комплекса запроектирован даже полноценный медицинский центр. Закрытое внутреннее пространство будет свободным от машин: их жители будут оставлять в двухуровневом подземном паркинге, в который можно спуститься на лифте из дома.

Вместе с тем, жилой комплекс также полностью оправдывает свою принадлежность к бизнес-классу. И речь идет не только о расположении на престижной Лукьяновке.

Это и высокие трехметровые потолки, панорамные окна в каждой квартире и скоростные лифты, автономное отопление и прогрессивная система кондиционирования, меблированные дизайнерские лобби, контроль доступа и комплексный подход к безопасности.

А также качественные материалы и технологии строительства — стены из красного кирпича, вентилируемые фасады с индивидуальной архитектурой, дополнительная межэтажных звукоизоляция и десятки других деталей.

Поэтому создавая в рамках своего жилого комплекса новый городской парк, призванный повысить комфорт всех жителей и гостей Шевченковского района, девелопер не забывает и о личном комфорте каждого из своих жителей, создавая жилье, которое отвечает всем требованиям современного украинца.