Программа двух дипломов Executive MBA от университетов Йорка (Великобритания) и Страсбурга (Франция) открывается в Киеве

Престижная Панъевропейская программа Executive MBA СИТИ Колледжа, Европейского кампуса Университета Йорка, будет проходить в Киеве с 2021 года.

СИТИ Колледж, Европейский кампус Университета Йорка, в партнерстве с Факультетом экономики и менеджмента Университета Страсбурга (Франция) выводят на международный рынок совместную программу двух дипломов — Pan-European Executive MBA.

Cтуденты, закончившие программу, получат два диплома: от топового британского Университета Йорка и от престижного французского Университета Страсбурга.

Центральный холл Западного кампуса Университета Йорка (Великобритания) Фото: СІТІ Коледж

Панъевропейская программа Executive MBA создана для управленцев и собственников бизнеса и предоставляет ценную возможность получения по-настоящему международного образования: три насыщенные учебные поездки в Йорк (Великобритания), Страсбург (Франция) и Салоники (Греция), а также исключительно международная команда преподавателей, состоящая из проверенных экспертов и практиков с опытом в бизнесе и исследованиях.

Программа дает широкие возможности для нетворкинга, благодаря сети региональных представительств в Юго-Восточной Европе и странах Кавказа (8 стран и около 20 национальностей), а также за счет проведения вышеупомянутых международных поездок и общения с зарубежными преподавателями за время обучения (около 20 лекторов).

Для выбора наиболее оптимального формата обучения предоставляются две опции. Executive Mode — очное модульное обучение (3 дня раз в месяц) плюс три зарубежные учебные поездки, или Executive Mode Blended, когда обучение происходит онлайн в режиме реального времени плюс три международных выездных модуля.

Главный кампус Университета Страсбурга (Франция) Фото: СІТІ Коледж

Учебная программа построена вокруг обучения, ориентированного на практику и опыт. Это выражается в разработке проектов, решении кейсов, проведении воркшопов и коучинговых сессий, и направлено на расширение прикладных знаний и навыков, а также на развитие стратегических лидерских качеств и навыков.

Программа предполагает выбор студентом одной из шести специализаций: общий менеджмент, маркетинг, финансы, логистика, менеджмент здравоохранения, менеджмент персонала.

Программа аккредитована международной Ассоциацией МБА (AMBA) и Чартерным институтом менеджмента (Великобритания).

Обучение на Панъевропейской программе Executive МВА и получение двух университетских дипломов делает студента частью уникальной образовательной среды с богатым наследием, традициями и высокой репутацией.

Университет Йорка является одним из топовых университетов в мире (133 место в мире и 16 в Великобритании, The Times Higher Education 2021), входит в Группу Рассела, престижное объединение ведущих университетов Великобритании (аналог американской Лиги плюща), имеет золотую медаль за качество преподавания — Gold Teaching Excellence Framework Award (TEF), а также шесть Королевских премий Ее Величества.

Университет Страсбурга был основан в 1631 году и воспитал 18 Нобелевских лауреатов за свою историю. Согласно Academic Ranking of World Universities 2020, он занимает 6 место среди университетов Франции и входит в 150 лучших университетов мира. Является членом Лиги европейских исследовательских университетов (23 ведущих наукоемких университетов Европы).

Европейский кампус Университета Йорка, СИТИ Колледж (Салоники, Греция) ФОТО: СІТІ Коледж

СИТИ Колледж, Европейский кампус Университета Йорка, является интегрированной и неотъемлимой частью Университета Йорка, и обеспечивает физическое присутствие университета в Европе как хаб с академическими, управленческими и корпоративными связями в регионе Юго-Восточной Европы и Кавказа.

СИТИ Колледж — это международная организация, где обучаются студенты из более, чем 60 стран, как в главном кампусе в Салониках, так и в 8 других странах региона уже более 30 лет.

Обучение на программе Executive MBA в Киеве стартует в ноябре 2021 года. Аппликационный процесс продлится до конца октября.

Более детальная информация доступна на сайте, по телефону +38 (063) 184 46 92, а также buzhak@york.citycollege.eu