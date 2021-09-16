Необанк 2.0 или почему, если ты финтех — постоянные обновления это must

Последние несколько лет в Украине стремительно развивается рынок финтеха, в частности, появляются новые необанки.

izibank — один из игроков рынка, родившийся относительно недавно (из бета-тестирования проект вышел в феврале 2021), но уже активно набирает обороты.

По своей форме и сути необанк - это банк без отделений (мобильный банк, как у нас привыкли называть), который предоставляет свои услуги и выстраивает все взаимодействие "банк-клиент" через приложение. Необанки фокусируются на технологическом аспекте по обслуживанию клиентов, и конкурируют за скорость и простоту, с которой клиент может совершить сделку в их приложении.

В этом и есть ключевая "фишка" необанка, которая привлекает клиентов. Поэтому постепенно в Украине растет количество игроков, которые занимают эту нишу. В свое время первым в Украине банком без отделений был monobank.

Сегодня на рынке есть как минимум уже три серьезных игрока, и еще ряд тестируют собственные решения, которые находятся на грани между онлайн-банкингом и необанком.

izibank появился в сентябре 2020, в феврале 2021 вышел из беты и уже в августе запустил обновленное приложение и ряд новых продуктов. Сейчас izibank активно развивается - только за последний месяц количество клиентов выросло на 30%. Необанк работает на лицензии ТАСкомбанк, который, как и Universal Bank (на лицензии которого функционирует monobank), входит в группу ТАС.

В интервью Анна Тигипко, основательница izibank, делится своим видением дальнейшего развития проекта и Финтех-сектора в целом.

Анна Тигипко, основательница izibank

— izibank запустился недавно и уже через полгода вы делаете обновление приложения. В чем причина такого темпа и в чем, собственно, обновления?

— Во-первых, у нас требовательные клиенты, которые много времени проводят с приложением и дают фидбэк. А мы ответственно относимся к клиентскому опыту. Во-вторых, рынок развивается - конкуренты не стоят на месте, и чтобы быть в тонусе, нужно постоянно бежать.

В-третьих, мы как технологическая компания развиваемся, а любое развитие - это перманентные обновления и улучшения. За полгода мы получили отзывы первых клиентов, а также статистику, которая позволяет понять, что нужно улучшить.

Поэтому с обновлением решили не затягивать и оперативно внести изменения, которые позволят улучшить клиентский опыт. В результате мы усовершенствовали архитектуру приложения, оптимизировали количество кликов, чтобы операции можно было проводить быстрее.

Например, сейчас обмен валют можно провести в два клика, одним движением можно скрыть баланс в приложении и достаточно потрясти телефон, чтобы вывести кэшбек. Также мы запустили реферальную программу: теперь можно получить бонус за друга, которого вы приведете в банк.

Плюс наши фановые фичи, которые можно юзать вместе с друзьями - то же разделение чека (split the bill). Пригласив друга через реферальную программу и получив за это вознаграждение, можно потом выбраться вместе на кофе и разделить счет после.

Кроме того, мы обновили наш кэшбек. Теперь ежемесячно можно выбрать или уже привычный в 1% на все покупки онлайн и оффлайн (плюс дополнительный пятничный кэшбек) или кэшбек по категориям. Сейчас мы единственные на рынке, кто предоставляет такую ​​возможность клиенту. Еще одна новая фича - наша геймификация.

Теперь каждая транзакция с izibank - это возможность прокачать свой рейтинг, вырасти из "новичка" до "бога приложения" и получить за это реальное вознаграждение: подарки от izibank и партнеров, а также прикольные стикеры (в зависимости от достигнутого уровня).

Еще из нового - в планах рассрочка, оформить которую можно будет как до, так и после покупки.

— В группе ТАС уже есть mono (monobank работает на лицензии Universal Bank, который относится к группе ТАС). Почему решили создать izi?

— В свое время решили инвестировать в собственную разработку и собственный бренд. С позиции бизнеса я осознаю, что сегодня важно иметь собственное высокотехнологичное банковское решение, чтобы быть конкурентоспособным на финтех-рынке, который динамично развивается. izibank - это проект, в который инвестировала группа ТАС и лично я.

— В чем заключаются ключевые различия izi от всех других необанкив?

— Мы полноценный банк в смартфоне, который предоставляет полный спектр банковских услуг онлайн. На самом деле, далеко не все необанки могут этим похвастаться. У нас одно из самых выгодных кредитных предложений на рынке с льготным периодом до 62 дней под 0% и процентной ставкой 3,08% в месяц. Также наш кэшбек.

Повторюсь: сейчас мы единственные на рынке даем клиенту такую ​​гибкость - выбирать между фиксированным процентом на все или повышенным процентом на определенные категории. Важно также понимать, что izibank ориентируется на массового клиента. Мы сознательно не идем в нишевую историю, а это значит, что наш продукт является конкурентоспособным и интересным для рынка.

— На кого вы ориентируетесь, выбирая новые функции для приложения?

— В первую очередь - на клиента и, конечно же, смотрим на рынок. Здесь мы учитываем как отечественные, так и зарубежные тренды. Например, в Европе необанки монопродуктовые, они концентрируются на транзакциях или на сбережениях. А так, чтобы в одном приложении был полноценный функционал и весь спектр банковских услуг, это редкость.

В Азии наоборот любят, чтобы было все и сразу. В Украине что-то среднее: клиент хочет удобное приложение с классным UX / UI и одновременно, чтобы в нем можно было и коммуналку оплачивать, и валюту менять, и развлекаться какими-то фановыми штуками.

По трендам мы смотрим не только на необанки, но и в принципе на весь технологический и креативный сегмент. Мы также сами постоянно тестируем новые сервисы и платформы.

— Вы часто вспоминаете о клиенте. Кто является клиентом необанка?

— Сегодня это миллениалы. И понемногу подключается поколение Z. Для последних, в принципе, бизнес, который не имеет мобильного приложения и отсутствует в соцсетях, отсутствует как таковой на их карте продуктов и сервисов. Соответственно, и банкинг для этого поколения должен быть на 100% в мобильном приложении - легкий и с нативным дизайном.

Если говорить о портрете нашего клиента, то это молодые люди 27-35 лет. Соотношение женщин и мужчин немного превалирует в сторону последних, и по большей части, наш клиент не женат и без детей.

Он "на ты" с диджитал-инструментами: регулярно пользуется онлайн-сервисами по доставке еды и тому подобное. Клиент izi хочет быстро получать услугу и не хочет куда-то идти или, тем более, стоять в очереди. К тому же, наш клиент привык, что все услуги легкодоступны и либо бесплатные, либо с низким тарифом.

— В Украине пока нет необанка, который бы фокусировался на бизнес-клиентах. Почему так? И интересно ли вам идти в этот сегмент?

— На самом деле сейчас есть несколько необанков, которые пытаются работать с бизнесом, но они также работают с физлицами. То есть фокус только на этом сегменте еще действительно никто в Украине не делал. В этом плане рынок сложный, потому что у банкинга для среднего и крупного бизнеса все очень индивидуально.

Поэтому там трудно автоматизировать процессы, а необанк невозможен без автоматизации процессов. Мне кажется, сделать необанк, который бы фокусировался в Украине на таком бизнесе, на данный момент сложно.

В то же время, надо понимать, что создание необанка - вещь недешевая. Если говорить о разработке продукта, архитектуры, дизайна, наполнения - это стоит не меньше двух миллионов долларов.

В эту сумму входят и технологии, и команда, и внутренние ресурсы, и колцентр, отделенный от традиционного банка (ведь он критически важен, должен быть на балансе и не может быть на аутсорсе). Плюс само приложение нужно поддерживать и совершенствовать на постоянной основе - а это также требует инвестиций.

— По вашему мнению, необанк - это больше банк или более технологическая компания?

— Мне кажется, это все-таки больше технологическая компания. Банк сам по себе - очень бюрократическая структура, очень консервативная. И это нормально. Но жизнь меняется, меняются потребности клиентов, они хотят, чтобы все было быстро и легко. Традиционные банки не всегда успевают за потребностями клиентов. Мы работаем как технологическая компания и наш приоритет - опыт клиента, легкость и скорость мобильного приложения.

Сейчас традиционные банки тоже поняли, что нужно улучшать пользовательский опыт, потому они запускают мобильные приложения и стремятся усовершенствовать уровень сервиса. Но традиционный банк - это все еще не очень гибкая и очень консервативная организация.

С другой стороны, не все необанки и не все финтех-компании могут предоставлять полный спектр банковских услуг. И клиенты также разные: есть те, кому нужен традиционный банк, они чувствуют себя в нем комфортно и более защищенными, а есть те, кто хочет делать все операции быстро и просто через смартфон.

Думаю, традиционные банки будут все больше и больше перенимать опыт необанков с точки зрения клиентского сервиса, и одновременно необанкам нужна банковская лицензия для полноценной работы. Поэтому со временем будут появляться гибридные решения.

— Могут традиционные банки, просто повышая функциональность приложения, догнать необанки?

— Мне кажется, это будет довольно трудно именно из-за организации процессов внутри этих банков - там все консервативно и движется очень медленно. Надо изменить фактически все внутри, перестроить все процессы, чтобы традиционный банк мог быть на одном уровне с необанком по технологичности. А это сложно и требует большого ресурса. В некоторых случаях это в принципе невозможно.

— В то же время, необанки в Украине не работают самостоятельно, они работают вместе с традиционными банками на основе их лицензии. В чем плюсы и минусы такой модели? Хотели бы вы работать отдельно?

— Если необанк хочет хранить средства, предоставлять депозитные услуги или добавить другие банковские услуги, ему нужна банковская лицензия. В Европе так же. И мы видели примеры, когда необанк начинал работать на лицензии отдельного банка, а затем получал собственную.

К этому приходят органично, со временем, когда необанк растет. В нашем же случае партнер - это дружественная структура, мы в одной банковской группе (izibank работает на лицензии ТАСкомбанк, который входит в группу ТАС).

В то же время, в проекте izibank работает отдельная команда, подходы и ритм которой в корне отличаются от традиционных банковских. Мы принципиально развели команды и процессы. izibank - это молодые люди без банковского бэкграунда и такого "закрытого" способа мышления.

Это для того, чтобы уметь и мочь быть максимально гибкими и оперативными. Ежедневно мы двигаемся на высокой скорости и важно, чтобы каждый в команде умел и мог при необходимости "переобуваться в процессе" этого движения.

Сейчас нас устраивает такой формат, когда процессы четко дифференцированы. Это дает свой результат.

— Как изнутри выглядит партнерство необанка и обычного банка, работающего на его лицензии?

— Наша команда работает отдельно. Мы фокусируемся на клиенте, клиентском опыте, услугах и оптимизации процессов, технологиях и ИТ-разработках. Банк берет на себя функции бэк-офиса, там где не надо быстро двигаться и быстро реагировать.

Иногда интеграции таких решений сложные для внешних партнеров и сотрудничество с банком может оказаться непростым для финтех-решения. У нас же это, как я уже говорила, отдельные команды, отдельные процессы. Наша задача - делать классные креативные продукты для клиентов и подкреплять это оптимизацией процессов внутри.

— Расскажите о ваших планах на следующий год.

— У нас очень много планов. Например, мы активно рассматриваем новые инвестиционные продукты и продукты для сбережения.

Кроме того, следим за законодательными изменениями в сфере виртуальных активов, потому что мы готовимся двигаться в этом направлении. Криптовалюта очень интересна нашим клиентам.

Но запускать продукт мы сможем только когда будут введены все изменения на законодательном уровне, потому что сейчас криптовалюта все еще в "сером" поле в плане регулирования. Хотя за законопроект о виртуальных активах уже проголосовали, мы все еще ожидаем четких норм.

Мы также планируем создать продукт для подростков, который запустим как дополнительную фишку для существующих клиентов - они смогут привлекать своих детей к использованию финансовых инструментов.

Кроме того, мы смотрим на сегменты МСБ. Но еще нужно время, чтобы зайти в этот сегмент. Это как сделать еще одно приложение с нуля. Также планируем впоследствии предлагать страховые продукты.

— Если отойти от конкретики и посмотреть на рынок в целом, как бы вы оценили степень развития финтеха в Украине и необанков в частности?

— Очень положительно. У нас всегда финансовый сектор был очень развитым, даже если сравнить с Европой. Клиенты переходят в кешлес - за первую половину 2021 объем безналичных транзакций вырос на 40% в целом по рынку. И это круто. Украина также на 5 месте по NFC-платежам в мире.

Наши клиенты к этому уже привыкли и пользуются этим функционалом. В то же время, в Европе до сих пор во многих странах ключевой запрос - это обычная банковская карта. И даже именная или виртуальная карта - это что-то, что способно превысить ожидания клиента.

— Если у нас есть столь продвинутые решения, могут ли они выходить на рынки других стран?

— Мы для себя пока не смотрим на другие страны по нескольким причинам. Во-первых, на рынке Украины точно еще есть где развернуться - место есть для нескольких игроков. Выход новых необанков и финтех-решений был бы интересен, он бы повысил конкуренцию и мотивировал всех участников рынка к развитию.

Во-вторых, выходить на иностранные рынки сложно из-за другой культуры - нужно сначала досконально исследовать контекст. Ведь есть много европейских кейсов, когда необанк делает экспансию из одной европейской страны в другую, но "проваливается". Поэтому нам пока интересно крепче закрепиться на рынке Украины.





