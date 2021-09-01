Репетиторство в Украине: аналитический обзор стоимости дополнительных занятий и современных тенденций

Обучение в школе сегодня требует все больше внимания как со стороны родителей, так и самих учеников. А точнее его результат — высокий балл ЗНО (внешнее независимое оценивание) и, как результат, возможность свободно поступить в понравившийся ВУЗ.

Чтобы заполнить пробелы в обучении, получить новые и подтянуть уже полученные знания, ученики все чаще обращаются за помощью к частным репетиторам.

Какие обороты набрало репетиторство в Украине в течение последних лет? Где ищут частных учителей и по каким критериям выбирают лучших? Какие предметы изучают чаще всего и сколько стоит один час занятий с профессиональным репетитором? На эти и другие вопросы отвечаем в нашей статье.

Репетиторство — новая образовательная реальность

Кажется, еще совсем недавно индивидуальные занятия были всего лишь возможностью мелкой подработки для преподавателей, и дополнительными часами обучения для тех, кто отстал от школьной программы. Но с каждым годом репетиторство набирает обороты. Увеличивается как спрос на квалифицированных преподавателей по разным дисциплинам, так и количество кадров.

По данным графика известной площадки для поиска репетиторов, з 2016 по 2021 год количество преподавателей, предлагающих свои услуги частного репетитора на сайте, увеличилась более чем в 20 раз.

Сегодня с репетиторами начинают заниматься с малых лет: раннее развитие, логопед, подготовка к школе и т.д. Не заканчиваются занятия и в начальной школе. Родители стремятся к лучшим знаниям и оценкам по иностранным языкам, чтению или общих дисциплинах.

Средняя школа (7-9 классы) требует досконального подхода к предметам вузовских специальностей: математика, физика, химия. В старших классах появляется необходимость качественно подготовиться к ЗНО и поступлению в университет.

За услугами репетиторов обращаются не только школьники, но и взрослые: изучение иностранного языка, получение дополнительных знаний для повышения по службе и т.д.

Рост спроса на качественные услуги онлайн и офлайн репетиторов рождает распространение конкуренции и ценовой иерархии.

Как украинский рынок отвечает на этот запрос? Рассмотрим дальше, что именно и каким образом изучают украинцы, сколько тратят на дополнительные занятия и какой заработок ожидает современного репетитора.

Попредметная статистика: английский, математика и украинский — три кита современного репетиторства в Украине

В прошлые годы на статистику влияла особенность системы образования Украины: обязательные ДПА (государственная итоговая аттестация) в 4 и 0 классах, ЗНО — в 11. Сегодня ситуация меняется из-за распространения дистанционного образования, которое, по словам родителей, не дает соответствующих знаний, умений и навыков. А новый закон о языке резко повысил спрос на репетиторов украинского языка.

Сервис профессиональных репетиторов поделился своим рейтингом топ-5 самых популярных предметов, которые выбирают их клиенты:

Английский язык. Занимаются не только дети, но и взрослые, поэтому процент запросов на репетиторов именно по этой дисциплине самый высокий — 23,5%. Математика. Обязательна для сдачи ДПА в 4 и 5 классах, а также в старшей школе большинство учеников испытывают проблемы именно с пониманием предмета, поэтому обращаются к репетиторам в 19,1% случаев. Украинский язык. Обязательный предмет для ДПА в начальной и средней школы, а также при поступлении в любой ВУЗ Украины. Процент — 7,3%. Немецкий (французский или польский) язык. Чаще всего интерес связан с переездом в другую страну или желанием поступить в иностранный ВУЗ. 5,8% среди всех запросов. Химия, физика, младшие классы. Пятое, но не последнее, место в списке самых популярных предметов. Точные науки выбирают для поступления в профильные университеты, а младшие классы сейчас настолько перегружены, что дети не всегда успевают за школьной программой. Процент обращений достигает 2,6-2.9% от общего объема.

Тенденция показывает, что занятия с репетиторами выбирают не слабые ученики, а те, кому важно частное общение, знания, объяснения непонятных и сложных материалов.

Оглядываясь на прошлогоднюю пандемию, карантин и активизацию дистанционного образа жизни, новый виток развития получили онлайн-ресурсы по подбору репетиторов и обучения.

Живое общение против компьютерного: на чьей стороне правда?

Споры о том, что важнее, интереснее и результативнее: обычное занятие с живым репетитором или онлайн-урок — бесконечны. Но тенденция к последнему увеличивается после начала карантина в 2020 и продолжает удерживать свои позиции.

Анализ фактических данных от сервиса BUKI показывает как изменилось соотношение офлайн и онлайн уроков с 2019-2020 учебного года до сегодня.

Уравнение показателей в 2020-2021 учебном году достигается благодаря преимуществам, которые уже успело оценить большинство украинских учителей и учеников/студентов:

Возможность использовать сразу несколько ресурсов и материалов во время урока (интерактивные доски, интернет-сервисы и библиотеки, компьютерные программы, аудио- и видеоматериалы).

Комфортные домашние условия, удобный график занятий и возможность адекватного распределения нагрузки в течение учебного дня.

Ответы на вопросы в режиме реального времени.

Запись онлайн-урока, к которой можно вернуться в любое время.

Общение с репетитором тет-а-тет, постоянный и надежный контроль со стороны преподавателя.

Но, кроме предпочитающих онлайн-уроки, существуют и те, для кого индивидуальные занятия офлайн более приемлемые, а также — третья категория пользователей, которые не против попробовать оба варианта. На диаграмме ниже прослеживается заинтересованность клиентов дистанционными техниками обучения, которая была обнаружена во время опроса клиентов онлайн-сервиса по поиску и подбору репетиторов.

Новые реалии общего и дополнительного образования заставляют искать новые способы получения знаний. Стоит заметить, что сегодня каждый может выбрать наиболее удобный вариант для себя.

Кому больше всего нужны услуги частного преподавателя?

Современные реалии предлагают неограниченные возможности всем, кто действительно хочет достичь чего-то. Но для этого необходимо постоянно обучаться, познавать себя и окружающий мир. Поэтому сервисы для поиска репетиторов онлайн и офлайн показывают интересную статистику своей целевой аудитории.

Клиентами сервиса для поиска репетиторов БУКИ являются школьники и их родители, а также те, кто хочет развиваться и занимается с репетитором лично для повышения профессиональных квалификаций. Преобладающее большинство школьников и взрослых занимаются с преподавателем регулярно, владеют как минимум одним иностранным языком и постоянно повышают свой уровень образованности.

Среди клиентов нет ни одной превалирующей профессии. Поисками идеального репетитора для себя или своего ребенка занимаются: экономисты-финансисты, медперсонал, архитекторы, психологи, юристы, работники IT, собственники бизнеса и другие. Основные критерии выбора преподавателя — опыт репетитора и стоимость занятий.

У большинства клиентов ежемесячные затраты на дополнительные занятия не превышают 2000 грн. Только незначительное количество из них готово отдать до 3000 грн. (и даже больше) за уроки репетитора, отвечающего всем требованиям:

Положительные отзывы других учеников.

Уровень образования преподавателя.

Личностные качества.

График занятий.

Поскольку стоимость занятий вызывает самый большой интерес, самое время узнать, сколько стоит час достойного частного преподавателя в Украине.

Средняя ставка за час внимания профессионального репетитора

Часостоимость учителя сегодня складывается из нескольких факторов:

Личные характеристики преподавателя: уровень образования, опыта и педагогического стажа. Происхождение тьютора, язык преподавания, тематика занятия. Формат занятий: очно или при помощи вебресурсов. Уровень учебной программы по сложности. Цель обучения, частота и интенсивность получения знаний.

Самыми дорогими занятиями считаются: редкоупотребляемые языки (китайский, французский, нидерландский), некоторые точные науки (физика, программирование, шахматы, высшая математика) и творческие направления (уроки вокала, игра на фортепиано или гитаре, актерское мастерство). Средняя стоимость таких занятий стартует с 200-250 грн. в час.

География, биология, подготовка к школе, рисование и другие привычные школьные предметы — находятся в диапазоне 150-190 грн. за час занятия.

Онлайн-занятия чаще всего будут стоить дешевле, но это совсем не отражается на качестве и количестве получаемых знаний.

Рынок репетиторов в Украине сейчас переживает пик своего становления. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но уже сегодня понятно, что именно за индивидуальным, частным образованием — светлое и осознанное будущее.