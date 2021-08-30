Топ решений, как диджитализировать компанию

Что делать, чтобы ваш бизнес шел в ногу со временем.

Цифровая трансформация компаний началась давно в разных отраслях. Например, и ритейл, и банки, и другие бизнесы уже 5 лет назад использовали облачные технологии. Но именно COVID-19 ускорил процесс внедрения современных решений повсеместно.

О том, что помогает компаниям диджитализироваться, в рамках подкаста "Кляті питання" рассказал Илья Польшаков — директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар.

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Публикуем главные месседжи.

Как наладить процессы на "удалёнке"

Удалённая работа — это когда все сотрудники пользуются едиными инструментами коммуникации, решают единый пул задач и имеют доступ к общим документам из любой точки мира. Для этого нужна целая экосистема из набора различных сервисов, в основе которых — облачные технологии.

Такая экосистема есть в компании "Киевстар". Она включает в себя ряд решений, в частности Office 365, для командной работы, совместной работы над проектами и документами и возможности проведения встреч удалённо. Всё это позволяет работать как в офисе, так и из любой точки мира.

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"Фактически, для того, чтобы эффективно выполнять свою работу, нужен только компьютер или другой гаджет — телефон, планшет — и хороший интернет, — говорит Илья Польшаков. — Также должна быть экосистема для взаимодействия с партнерами. Когда мы трансформировали рабочее место внутри компании, то смогли улучшить и этот процесс".

По его словам, сотрудникам настолько понравились новые возможности, что сейчас 70% из них работают в "гибридном" формате и готовы оставаться в нем постоянно. Нет необходимости каждый день быть в офисе, ведь большинство вопросов можно решать удаленно.

Большие компании смогли быстрее перейти к гибридной модели работы, а вот для малого и среднего бизнеса это оказалось вызовом.

"Цифровая трансформация — это не только возможность работать в гибком режиме, делая бизнес из любой точки мира. Это еще и шанс легко и быстро масштабироваться. Для малого и среднего бизнеса это ключевой драйвер развития", — говорит Польшаков.

Как "Офис там, где вы" упрощает работу

Комплекс решений для удалённой работы в Киевстар назвали "Офис там, где вы".

"Это набор связанных между собой сервисов, которые позволяют сотрудникам работать гибко и плюс-минус бесшовно", — рассказывает Илья Польшаков.

В "Офис там, где вы" входят:

Office 365 — привычный пакет офисных программ: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Microsoft Teams и другие. Все программы можно настроить под задачи бизнеса и использовать с любого устройства.

StarTeams — инструмент, который позволяет проводить телеконференции, управлять маршрутизацией звонков, подключать звонки даже со стационарных телефонов.

Star.Docs — сервис электронного документооборота, который упрощает и ускоряет процессы обмена документами, а также решает вопрос подписания документов квалифицированной подписью. С ним можно работать даже с мобильного телефона, так как есть удобное приложение.

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А также инструменты для коммуникаций с клиентами — Виртуальная мобильная АТС, Big Data-сервисы и другие.

При необходимости, комплекс решений "Офис там, где вы" дополняют сервисы Microsoft Azure Cloud — облачной платформы с большим количеством инструментов для разных потребностей бизнеса.

Кто-то занимается разработкой ПО, кто-то — хранением и обработкой данных, кто-то работает с видео- и аудиоаналитикой, кому-то нужны тестовые площадки для сложных продуктов — все возможности для этого можно найти на платформе Azure.

Какие решения помогают развиваться МСБ

"Большая компания вкладывает огромные инвестиции, чтобы построить экосистему на многие годы. У маленькой же нет на это денег. Да и создать такую экспертизу и компетенцию очень тяжело", – отмечает Илья Польшаков.

Рынок Украины уникален тем, что примерно 45% – это большой бизнес и 55% – малый и средний. Большой бизнес более зрел. Такие компании уже сами для себя что-то создали, имеют определенную экспертизу в работе с современными инструментами. А вот малый и средний бизнес все еще нуждается в передовых технологиях.

Киевстар создал набор аналитических сервисов, которые позволяют МСБ работать эффективнее: быть более конкурентоспособными, лучше понимать своих клиентов, делать им своевременные и релевантные предложения, расширять клиентскую базу.

"Создавая аналитические сервисы, мы в первую очередь опираемся на то, что это должен быть лёгкий и быстрый подписочный сервис без полугодовых консультаций. То есть его можно купить и начать пользоваться буквально сразу", – делится Польшаков.

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Такие сервисы помогают качественнее работать с клиентами. Определить их портрет, потребности и интересы, понимать, где они могут бывать. Анализировать проходимость отдельных локаций и вероятность посещения определенных ТРЦ.

Так, Киевстар может подсказать, в каких местах лучше открывать магазин или точку продаж. Это позволяет по-другому посмотреть на инвестиции малого бизнеса.

"Раньше как было? У тебя есть бюджет на рекламу, ты его потратил и думаешь: я вообще в ту аудиторию попал? Мы же решаем эту проблему — помогаем малому и среднему бизнесу определить свою ЦА и эффективнее инвестировать в продвижение своего продукта", — говорит Илья Польшаков.

Как Big Data решения помогают бизнесу

У Киевстар есть интеллектуальная платформа, которая позволяет малому и среднему бизнесу самостоятельно запускать целевые промо рассылки для клиентов. Этот сервис основан на Big Data-технологиях.

"Задавая ряд параметров, ты можешь сузить круг поиска своей целевой аудитории и сделать рассылку того контента, который несет в себе ценность именно для нее, – рассказывает Илья Польшаков. – Все проходит необходимые этапы верификации, чтобы рассылка не была спамом. Инструмент позволяет легко и быстро сделать маркетинговую кампанию".

Если же компания уже зрелая, имеет свою целевую базу и точки продаж, но хочет улучшать и оптимизировать бизнес, например, какие-то локации сменить, открыть или закрыть — тут Киевстар тоже может помочь.

Например, с помощью Big Data проанализировать эффективность этих точек. А чтобы увеличить базу клиентов, использовать рассылки с применением геотаргетинга — на базу в определенной геолокации и геотриггеринга — с рассылкой по событийному признаку, например, абонентам, которые прямо сейчас пришли в торговый центр.

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Для бизнесов, которые хорошо понимают, кто их клиент, можно применить инструмент look-alike. Он позволяет найти новых клиентов, похожих на уже имеющихся.

Также важно знать, где сосредоточены твои клиенты, чтобы в правильном месте открыть торговую точку. Это помогают сделать тепловые карты. Имея портрет клиента, они наглядно показывают, где вероятность их нахождения наибольшая.

"Только комплексное применение всех инструментов приносит результат. Если ты использовал какой-то один инструмент, но, к примеру, не оценил размещение точки, не посмотрел, кто твой клиент, то та же тепловая карта ничего не даст, – объясняет Илья Польшаков. – Ты можешь увидеть, что здесь большая проходимость людей, но твоих целевых клиентов там — ноль! Вопрос: зачем она тогда нужна? Должна быть хорошая экспертиза и комплексный подход, который решает задачу вашего бизнеса".

Какие решения помогают государству

Уже не первый год Киевстар помогает государственным структурам использовать современные диджитал-подходы для решения проблем городов и целых регионов: начиная с применения data-аналитических сервисов до интернета вещей и элементов концепции "умного города" — Smart City.

В частности, дата-аналитика дает возможность оценивать туристический потенциал и миграции населения, отслеживать загруженность дорог, оптимизировать маршруты транспорта и многое другое.

"На основе тепловых карт мы разработали сервис, который позволяет оценить мобильность населения в городах в период карантина. Мы видим, как часто население приезжает-уезжает. Так можно оценить, насколько жители города придерживаются карантинных норм", ­– рассказывает Илья Польшаков.

Подобные решения позволяют визуализировать и структурировать большое количество данных, чтобы в дальнейшем применять их в проектах "умных городов".

Есть и другие решения, не менее инновационные. Например, умный учет расхода воды или любых других энергоносителей.

"Мы сделали пилотный проект с Херсонводоканалом, в котором протестировали не только технологию связи, но и построили целый комплекс, где есть умный счётчик. Этим комплексом управляет облачная платформа — контролирует выключения, включения и тому подобное. Если бы такие комплексы были во всех домохозяйствах, можно было бы эффективнее управлять потерями и видеть нормы расхода ресурсов", – делится Илья Польшаков.

Еще один полезный проект — электронный билет, который Киевстар вместе с партнерами запустил в Мариуполе. Компания оснастила валидаторы в транспорте М2М SIM-картами, управление которыми происходит при помощи сервиса "Центр управления IoT". Это позволяет оплачивать поездки с карты или телефона.

Такие решения приносят пользу всем. И жителям, которые получают больше удобства в пользовании услугами, большую безопасность. И городам, которые могут лучше управлять ресурсами и облегчать многие ежедневные процессы. И государству в целом, так как дает возможность принимать сложные управленческие решения на основе точных данных, а не предположений.

"Чтобы Smart City-проектов становилось больше и их было легко масштабировать на разные города, они должны быть стандартизированы. Тогда любой город, как из конструктора, сможет выбирать для себя наиболее актуальные проекты. А Киевстар, как надежный партнер, может быть своеобразным интегратором, который со своей экспертизой объединяет компоненты решений от разных поставщиков и под запрос конкретного города выдает готовый проект", — резюмирует Илья Польшаков.

Сегодня диджитал-решения — то, что существенно облегчает жизнь бизнеса, городов и обычных людей. Нужно только не бояться их применять на практике и искать для этого надежных партнеров — таких, как Киевстар.