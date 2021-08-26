С усовершенствованными вертолётами для пожаротушения мы не пропустим даже малейшее возгорание — гендиректор "Украинских вертолётов"

В 2003 году в Украине была создана компания "Украинские вертолеты", которая начинала свою работу с шести вертолетов и 80 сотрудников.

Сейчас "Украинские вертолеты" — крупная вертолетная компания, насчитывающая 27 вертолетов и 550 сотрудников. Успешно работает две дочерние компании: "Эйр Сервис"— которая занимается разработкой проектной документации, модернизации и ремонтом вертолетов. И "Вертолетный тренировочный центр"— которая выполняет отбор и подготовку летного и инженерно-технического состава. Предприятие имеет статус официального перевозчика ООН и специализируется на операциях с высоким уровнем риска — спасательные операции, аэромедицинская эвакуация и пожаротушение ночью.

Мы пообщались с главой правления и генеральным директором компании Владимиром Ткаченко. Он рассказал об уникальной методике тушения пожаров ночью, возможностях новых вертолетов, спецподготовке персонала для работы в экстремальных условиях, профессионализме украинских пилотов и вкладе компании в развитие позитивного имиджа Украины на международной арене.

— 28 августа в Украине отмечают День авиации. Как вы оцениваете уровень подготовки украинских пилотов?

— Украинские пилоты очень профессиональные, несмотря на все трудности, которые имеют место при подготовке летного состава и в дальнейшей работе. Они показали себя во всем мире отсюда и высокий спрос на украинских пилотов. С одной стороны, это хорошо, поскольку говорит о профессионализме нашего летного состава. С другой — украинских пилотов переманивают большими зарплатами, лучшими условиями. Правда, это было до начала пандемии.

Наши украинские пилоты в своем большинстве очень ответственные. Они могут работать столько, сколько нужно и так, как нужно. Они не жалеют своего личного времени и сил. Это национальная черта.

— В начале августа украинский авиафлот использовали для тушения пожаров в Турции и ваши вертолеты стали частью гуманитарной помощи.

В своем поздравлении Президента Украины Владимира Зеленского с 30-летием Независимости Украины, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, поблагодарил Украину за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей, в ликвидации последствий стихийных пожаров в Турции. В чем заключалось участие АК "Украинские вертолеты" в оказании гуманитарной помощи в Турции, кто и как принимал решение:

— Когда я увидел заявление президента Зеленского о том, что он направляет 2 самолета для помощи Турции, то предложил своим коллегам направить четыре наших специализированных вертолета и экипажей безвозмездно. Участвовать в операции членам экипажей предложили исключительно добровольно. Никто не отказался.

Изначально турецкая сторона не верила, что мы сможем тушить пожар ночью — это сложная работа в горной местности с высоким уровнем риска.

В первый день наши экипажи тушили пожар в ущелье глубиной и шириной километр на километр. Там даже днем не было желающих работать, а нам предстояло ночью.

Позже, когда я увидел фотографии и видеозаписи того, в каких условиях происходила операция, то понял, что это сверх экстремально даже для нашей компании. Ведь из-за небольшой ширины ущелья и большой задымленности сложно было маневрировать. Но наши экипажи блестяще справились. Далее была ночная операция в районе Миляс, где пожары разгорались в районе местной ГЭС. Очаги возгорания возникли прямо под линиями электропередач. Это обстоятельство повышало риски работы. Но, наши вертолеты успешно справились и с этой непростой задачей.

— Мер Бодрума Ахмет Арас в своем интервью отмечал: "Мы никогда не забудем поддержку Украины… Украинские пожарные вертолеты и лётчики проявили большое мужество во время полетов. Особенно важным была борьба с огнем в темное время суток." Так что произошло в Бодруме?

— Там пожар быстро распространялся и с одной стороны шел на населенный пункт, а с другой — захватывал ветряные мельницы. До нас там работали 10 вертолетов и два самолета, но не смогли его ликвидировать.

В дневное время наши экипажи сделали разведку, осмотрели все возвышенности и линии электропередач и после приступили к работе ночью. За семь часов они полностью ликвидировали пожар.

Турецкая сторона была впечатлена их работой. Безусловно приятно слышать, когда власти и сами жители Турции восторгаются мужеством и профессионализмом наших пилотов. Это заслуженная оценка работы авиакомпании. Но мы не отделяем свою компанию от страны. В Турции мы проявили профессионализм не только авиакомпании "Украинские вертолеты", а всей Украины. Этот успешный опыт, а также много других наших спецопераций позитивно влияют на имидж всей нашей страны на международной арене.

— Обмениваетесь ли опытом с коллегами из других стран относительно подходов к тушению пожаров?

— Система пожаротушения, которая сейчас работает в мире, на наш взгляд, не эффективна. Мы с международными коллегами анализировали и обсуждали это. Система дает огромные сбои, поскольку рассчитана на то, что собирается огромное количество авиационной техники из разных стран, экипажи часто неподготовленные к работе в столь экстремальных условиях, а координационный центр дает задание не ликвидировать, а тушить пожар. И получается "сборная солянка", которая просто сбрасывает воду.

Тушение пожаров — это наука. С учетом тех вызовов, которые сейчас есть в мире, мы видим, что количество пожаров будет увеличиваться. Ущерб экологии невозможно оценить деньгами. Выгоревшие леса — это экологическая катастрофа.

Например, мы посчитали, что за 10 лет в Турции выгорело 90 тысяч гектаров леса. При этом, только за прошлый год выгорело 20 тысяч, а в этом — уже 35 тысяч гектаров лесов Турции.

Как видим, существующая система не отвечает вызовам природы, она рассчитана на включение большого количества средств, но не на результат.

— Как, по Вашему мнению, стоит изменить подход к пожаротушению?

— В пожаротушении главное — полная ликвидация огня. Сейчас мы работаем над новой методологией борьбы с пожарами. Ее главная идея — немедленное действие и непрерывное воздействие. Суть в том, что, если в любой точке, например, Турции, возник очаг возгорания и появилось небольшое пламя, оно должно быть потушено в течение 45 минут. Потому что дальше оно разгорится, и придется бороться с масштабными пожарами. Но, если все же пожар разгорелся, то на него должно оказываться непрерывное воздействие 24 часа в сутки до полной ликвидации.

Для успешной работы новой методологии, нужна и качественная спецтехника, поэтому готовим более усовершенствованные вертолеты для борьбы с лесными пожарами. Первые экземпляры выйдут в первом полугодии 2022 года.

У них будут полностью стеклянные кабины со специализированным оборудованием, которое, учитывая опыт работы в Турции, облегчит работу экипажа. Также будут современные реанимационные модули, телемедицина.

Все данные о пациенте на реанимационном модуле, со всех мониторов в реальном времени будут передаваться в любой госпиталь мира, так же как и видеоизображение работы врачей.

Кроме того, будет установлена более мощная система оптико-электронного слежения с современными тепловизорами, внутреннее водосливное устройство. С усовершенствованными вертолетами для пожаротушения наши экипажи не пропустят даже малейшее возгорание.

— Сколько стоит оборудовать такой вертолет?

— Полностью модернизированный вертолет стоит столько же, сколько стоит новый вертолет Ми8-МТВ-1. Это дорогое удовольствие и мы вынуждены регулярно брать кредиты.

— Как проходит подготовка пилотов, спасателей, в том числе к работе с тушением пожаров. И сколько стоит их обучение?

— Большинство наших пилотов - военнослужащие запаса. В частности, служившие в АТО. Мы украинская компания и поэтом отдаем приоритет украинским пилотам. Хотя у нас работают пилоты из 16 стран.

Требования жесткие. Смотрим на технику пилотирования, знание документов, умение работать в экипаже, высокое знание английского языка и моральную подготовку. Все кандидаты проходят медкомиссию и отбор в вертолетно-тренировочном центре.

Тех, кого отобрали, 13 месяцев учим для работы на поисково-спасательном вертолете. И только после этого допускаем к самостоятельным работам. Подготовка экипажа из троих человек стоит в среднем 14 миллионов гривен.

В этом году видим, что будет развиваться система пожаротушения. Поэтому пилотам , которые работают на поисково-спасательных вертолетах, предложили работать на пожаротушениях. Для тех, кто согласился, подготовка длится еще три месяца (и увеличивается на 6 миллионов гривен).

В вертолетно-тренировочном центре с летным составом и спасателями работают квалифицированные профессионалы, которые ориентируют экипажи на моральную подготовку. Ведь работа по тушению пожаров ночью, а еще в горах — это уже не работа, а искусство и к ней надо быть морально готовыми.

— Кроме пожаротушения экипажи "Украинских вертолетов" участвуют в гуманитарных и миротворческих миссиях по всему миру. Что это за спецоперации?

— Мы работали в 22 странах. Выполняли самые различные задачи. Начиная с ликвидации последствий землетрясения в Пакистане, где поставляли воду, продовольствие, забирали из разрушенных аулов беженцев. Были гуманитарные операции по ликвидации последствий наводнений в Мозамбике, Мьянме, острове Мадагаскар, засухе в Кении, Эфиопии, Сомали. Всего компания доставила более 40 тысяч тонн гуманитарных грузов, перевезла более 903 тысяч пострадавших и пассажиров.

Сейчас работаем в наиболее сложном сегменте авиации — это поисково-спасательные операции и аэромедицинская эвакуация в 3-х странах Африки.

— Есть ли какие-то уникальные особенности вертолетов, которые позволяют успешно проводить спецоперации?

— У нас есть 23 вертолета-трансформера, которые работают в миротворческих и гуманитарных миссиях по всему миру.

За определенным регионом в режиме 24/7 закреплен тот или иной вертолет. В случае необходимости он должен вылететь в течение 30 минут для выполнения задач, которые ставит заказчик. Задача определяется примерно так: "Подорвался бронетранспортер в таком-то квадрате. Его нужно найти, раненых и убитых эвакуировать". Как правило, больше никаких вводных нет. С помощью тепловизоров и оптико-электронной системы проводим сканирование этого квадрата, находим бронетранспортер, смотрим, как наилучшим образом провести эвакуацию.

На борту у нас полностью оборудована реанимационная палата, где наши медики оказывают реанимационную помощь раненым.

Также по заданию заказчика выполняем мониторинг определенных территорий с целью выявления боевиков, оружия, машин.

— Может ли осуществляться аэромедицинская перевозка тяжелых больных?

— Во время АТО мы эвакуировали порядка 200 раненых, которых в принципе нельзя было транспортировать. На наших вертолетах мы могли их эвакуировать, поскольку на борту есть все необходимое для поддержания жизнеобеспечения пациентов — система вентиляции легких, дефибрилляторы, инфузионные насосы, системы подачи кислорода и т.д.

Также такой вертолет может с режима висения эвакуировать пострадавших ожоговых пациентов и оказывать им реанимационную помощь. Если степень ожогов высокая, то есть специальные капсулы, где пациенту снижают болевой симптом.

За пять лет мы эвакуировали 5600 человек раненых и пострадавших, из них более 1000 — ночью.

— В 2006 году компания получила статус официального перевозчика Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы. Что это значит?

— Для того чтобы получить этот статус, нам прислали определенный стандарт, которому мы должны были соответствовать. Это стандарт по техническому обеспечению вертолетов, организации безопасности полетов, работе с личным составом. Всего где-то 260 пунктов.

Три года мы готовились. Была проделана очень большая работа. После этого прибыл аудит ООН. Проверили абсолютно все. Высказали ряд замечаний и, после повторного аудита, нам присвоили статус оператора Организации объединенных наций и Всемирной продовольственной программы.

Он означает, что компания соответствует стандартам ООН (мировым стандартам). Периодически мы проходим проверки. Любые отклонения фиксируются, и мы должны немедленно их устранять.

Сейчас мы единственная компания, которая выполняет задачи в ООН по поисково-спасательным и аэромедицинским оперециям ночью в экстремальных условиях.

— И напоследок, чтобы Вы пожелали перед Днем авиации пилотам и всем, кто связан с авиацией?