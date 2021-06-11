Как развивается малый бизнес в новых жилых районах: кейс RYBALSKY

Что нужно знать при открытии малого бизнеса в новом жилом районе RYBALSKY. Особенности коммерческих помещений на первых и цокольных этажах.

По состоянию на 2019 год, больше 80% новостроек в Киеве и области предлагали коммерческие помещения для инвестиций.

С тех пор этот тренд только усилился — все больше застройщиков располагают торговые и ресторанные площади на первых и цокольных этажах. А отдельные девелоперы параллельно предоставляют дополнительные услуги для покупателей и арендаторов недвижимости.

Выбор помещения

Например, в жилом районе RYBALSKY компании Perfect Group и SAGA Development создали для инвесторов детальную 3D-карту проекта со свободными помещениями для торговли, ресторанного бизнеса или сферы услуг.

Выбрав помещение, потенциальный инвестор может кликнуть на него и посмотреть всю информацию, включая площадь и планировку. Такой подход помогает наглядно увидеть, в каком конкретно месте района находится помещение и предположить, для каких сценариев и какой аудитории его можно использовать.

Кроме того, в RYBALSKY есть база всех коммерческих помещений района. Их можно отфильтровать по диапазону площади, а также по номеру дома и секции. Из предложенных вариантов инвестор может выбрать самый подходящий по метражу и планировке.

Услуги по аренде

У коммерческой недвижимости есть свои особенности, которые существенно влияют на ее доходность. При выборе объекта важно учитывать все нюансы, чтобы оценить перспективы инвестиции.

Поэтому в жилом районе RYBALSKY инвесторам предлагают делегировать вопросы по управлению или подбору помещения одному из менеджеров по коммерческой недвижимости.

Вот как это работает: для арендаторов специалист подберет помещение без комиссии, исходя из персональных запросов. Менеджер также изучит компанию и в соответствии со всеми вводными предложит помещение с подходящей площадью, планировкой и расположением.

Для владельцев недвижимости действует схожий принцип. Инвестору помогут найти подходящего арендатора, либо предложат вариант, для которого уже подписан договор аренды. В итоге покупатель коммерческой недвижимости получает готовый для своего помещения бизнес и может спрогнозировать доход.

Индивидуальная планировка

Для каждого типа коммерческих помещений необходимо учитывать особенности планировки и расположения внутри квартала. Коммерческие помещения в RYBALSKY изначально проектировали для разных целей недвижимости: под офисные помещения, магазины, кафе, рестораны, галереи, медицинские учреждения.

Вдоль пешеходного бульвара в квартале оборудовали более 20 помещений для ритейла. У каждого из них отдельные входы и большие панорамные окна. Застройщики также предусмотрели создание целой улицы ресторанов вдоль собственного водного канала.

В адаптированных коммерческих помещениях со временем смогут разместиться около 30 различных заведений с возможностью создания летних площадок.

Помимо этого у инвесторов есть возможность приобрести или арендовать коммерческое помещение под фото- или художественную студию, архитектурную мастерскую, филиал банка, кабинет нотариуса или офис юридической компании.

На территории квартала также доступно расположение полного спектра медицинских учреждений и салонов красоты.

Сегодня среди резидентов жилого комплекса уже есть: стоматологическая клиника Da Vinci Dental, детская стоматологическая клиника MamaDentist, архитектурная группа К5, салон красоты KeCo, продмаркет Коло, кафе I lo .. и Weedo coffee, а также арт-платформа 88 Hall.