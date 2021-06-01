Конец эпохи депозитов: где хранить "честно заработанные" в условиях низких ставок

Передав сбережения в управление оператору рынка P2P-кредитования, можно получать стабильный и гарантированный пассивный доход. (укр)

У сучасному світі людина, яка щоденно наполегливо працює заради покращення добробуту, поступово перестає бути зразком для наслідування.

В останнє десятиріччя більш надихаючим прикладом стає той, хто має вільний час для самореалізації і може дозволити собі не працювати багато. Тобто стабільна робота за наймом перестає бути беззаперечною цінністю.

Натомість зростає важливість особистісного росту, пошуків себе й самопізнання. Щоб іти таким шляхом, люди прагнуть створювати джерела пасивного доходу.

Раніше про дохід з капіталу задумувалися ті, хто мали понад 100 тис дол. Зараз про пасивний дохід мріють навіть громадяни, які накопичили близько 5 тис дол. Вони хочуть менше працювати і приділяти більше уваги власній реалізації.

Завдяки інтересу таких осіб приватні інвестиції набувають все більшої популярності в усьому світі.

Приватними інвесторами можуть стати люди різного віку та з різними професіями.

Наприклад, про створення джерел пасивного доходу задумується 25-річна Аліна – талановита дизайнерка, яка разом з друзями недавно започаткувала свій перший бізнес.

Шукає альтернативні напрямки інвестицій і 54-річний фінансист Віталій, у минулому заступник голови правління комерційного банку.

Наталія, 38-річна підприємиця в креативному секторі, побудувала з нуля власний успішний бізнес і теж прагне створити додаткове джерело доходів, яке не буде вимагати її активної щоденної участі.

Такі люди в усьому світі створюють потужний рух приватних інвесторів і фінансові ринки прагнуть задовольнити їх запити.

Депозитам є альтернативи

В Україні багато років поспіль чи не єдиним напрямом для приватних інвестицій були депозити в банках. За відсутністю інших доступних інструментів громадяни довіряли фінустановам свої кошти.

Під час банкрутства близько 70 банків в Україні під час кризи 2014-2015 років багато хто з вкладників втратив заощадження, які не покривав Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Відтоді люди задаються питанням: як таке могло статися і чи не повториться подібне в майбутньому. У пошуках напрямку інвестицій громадяни все частіше готові розглядати не тільки банки.

Багато хто намагається самостійно вкладати гроші в нерухомість, землю, цінні папери, позичає іншим на розвиток бізнесу.

Як не парадоксально, люди, які навряд чи взялися б самотужки шити модний костюм або виготовити вишуканий весільний торт, вважають себе здатними ухвалювати правильні інвестиційні рішення.

Як свідчить досвід, приватні інвестори, покладаючись лише на себе, часто потрапляють в емоційні пастки. Мрії про щасливе майбутнє і гра фантазії заважають тверезо оцінювати перспективи.

Щоб уникнути таких ризиків, можна скористатися послугами інвестиційних компаній, які беруть гроші в управління і виплачують дивіденди.

При цьому інвестиційна компанія як інституція без зайвого суб'єктивізму й упередженості керується лише критеріями перспективи примноження грошей для своїх клієнтів і для себе.

Приватне кредитування у світових трендах

З одного боку, у світі та Україні зростає інтерес приватних інвесторів до альтернативних джерел вкладання грошей.

З іншого боку, у бізнесу, особливо малого та середнього, росте потреба у фінансуванні заради задоволення запитів клієнтів.

У сучасному світі доцільність перестає бути єдиним мотивом при придбанні товарів. Люди керуються бажаннями й емоціями. Щоб оперативно відповідати на мінливі настрої споживачів, бізнес потребує інвестицій у розвиток нових напрямків роботи.

У часи пандемії зацікавленість у кредитному фінансуванні лише посилилася. Як і під час будь-якої кризи, гроші у 2020-2021 роках стали найціннішим товаром.

У такій ситуації сектор небанківського фінансування, зокрема приватного, рівноправного кредитування або P2P (person-to-person), опинився на другому місці за темпами зростання бізнесу після аптечного сектору.

Небанківське фінансування P2P в розвинених країнах щорічно відвойовує дедалі більшу частку ринку в традиційного банківського сектору.

Невеликі небанківські компанії з кількома десятками персоналу можуть кредитувати малий і середній бізнес більш ефективно, ніж великі фінустанови з тисячами працівників і розгалуженими мережами відділень. Тому сектор P2P-кредитування зростає, тоді як кількість банків зменшується.

Секрет успіху P2P-кредитування полягає у здатності компаній галузі відповідати на актуальні запити приватних інвесторів, які шукають альтернативні джерела пасивного доходу, і підприємців, що потребують інвестицій на розвиток бізнесу.

Оператори ринку P2P-кредитування акумулюють гроші приватних інвесторів і вкладають їх у фінансування бізнесу. Тобто гроші перших фінансують бізнес других без посередництва традиційних фінустанов.

Зокрема, такі позики можуть допомогти новоствореним бізнесам, підприємцям, які запускають нові напрямки чи реалізують інноваційні ідеї. Консервативні банки таким позичальникам зазвичай відмовляють.

Як приватним інвесторам заробити на P2P-кредитуванні в Україні

Одним з провідних гравців сектору P2P-кредитування в Україні є компанія Advance Finance Alliance (AFA), яка успішно розвиває цей бізнес з 2008 року.

Саме тоді, у розпал світової фінансової кризи, почався пошук альтернативної моделі руху коштів від інвестора до позичальника. Компанії, які пропонують сервіс управління капіталом, стали відповіддю на виклик часу.

Компанія AFA займає доволі вузьку нішу на українському ринку й орієнтується на людей з помірними апетитами до ризику. Їм AFA гарантовано виплачує 12% річних.

Це значно більше, ніж ставки за банківськими депозитами. Як зазначають у компанії AFA, професійно розміщений капітал в Україні здатен генерувати близько 20% річних доходу і дозволяє повернути інвестиції за п'ять років.

Відсоток, який перевищує гарантовану клієнтам ставку, становить прибуток AFA.

Малому і середньому бізнесу AFA надає позики під заставу нерухомості. Це створює додаткові гарантії для інвесторів, які довірили свої гроші AFA.

Підприємець може швидко і без зайвих формальних процедур отримати гроші під заставу квартири в Києві або кредит під заставу землі в Україні.

У рамках світових тенденцій такий напрямок кредитування під заставу нерухомості в Україні буде набувати популярності й задовольнить зростаючий попит з боку приватних інвесторів.